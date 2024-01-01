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POS програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Албанія
Програмне забезпечення POS відноситься до систем, які використовуються компаніями для керування транзакціями продажу. Ці системи можуть бути встановлені на різних пристроях, таких як комп’ютери, планшети та смартфони, і є невід’ємною частиною роздрібної торгівлі та індустрії гостинності.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Appetize.io
appetize.io
Онлайн веб-симулятори iOS і емулятори Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, мобільні програми у своєму браузері за допомогою HTML5 і Javascript.
Yoco
yoco.com
Приймайте всі основні картки за допомогою улюблених карткових автоматів SA. Мобільний і з підтримкою крана. ... Продавайте товари онлайн, створюючи та надсилаючи цифрові рахунки-фактури за допомогою Yoco Link.
Kyte
kyteapp.com
За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS — це універсальна ресторанна платформа, яка допомагає підприємствам гостинності спростити, масштабувати та надавати клієнтам винятковий досвід. Власники ресторанів можуть зрозуміти свій бізнес за допомогою детальних звітів за лічені хвилини, визначити найбільш продавані пун...
Clover
clover.com
Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.
MOKA POS
mokapos.com
Moka – компанія мобільних технологій, яка надає хмарні рішення для торгових точок і платіжні рішення, що дає змогу малим і середнім підприємствам краще продавати та розвиватися. Наразі Moka представлена в понад 100 містах Індонезії з понад 35 000 продавців і на сьогоднішній день отримала понад 30 ...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro — це комплексна система POS і управління рестораном, яка полегшує роботу ресторану. Забезпечуючи найважливіші рішення для фасаду, задньої частини та залучення гостей на одній потужній платформі, TouchBistro допомагає рестораторам оптимізувати та спростити свою роботу, дозволяючи їм витра...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD є постачальником хмарного, орієнтованого на iPad програмного забезпечення для торгових точок і управління запасами для роздрібної торгівлі, зосередженого на роботі кількох магазинів. Ми надаємо повністю інтегровану функціональність інтерфейсу та бек-офісу для ваших магазинів, складів і шта...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS — це революційна система торгових точок для WooCommerce. Створений спеціально для фізичних магазинів, Oliver дозволяє повністю інтегрувати ваш WooCommerce і фізичні магазини. Завдяки єдиній базі даних і платформі ще ніколи не було так просто продавати продукти з вашого звичайного магазину...
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
Modisoft
modisoft.com
Modisoft спрощує керування роздрібною торгівлею та рестораном, об’єднуючи основні функції, такі як банківські операції, інвентаризація, продажі та керування персоналом, у єдину зручну платформу. Скористайтеся перевагами відстеження продажів у режимі реального часу, комплексного контролю запасів і де...
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.
PosBytz
posbytz.com
Ваше хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею «все в одному». Наше комплексне хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею є ідеальним рішенням для спрощення ваших бізнес-операцій. За допомогою нашого простого у використанні ...
Paymash
paymash.com
Керуйте своїм бізнесом з однієї центральної платформи. Почніть продавати у своєму магазині, онлайн або створюйте та надсилайте рахунки-фактури.
Olsera.com
olsera.com
Olsera — це більше, ніж просто точка продажу (POS). Завдяки універсальній касовій програмі, зручній для ММСП, ми тут, щоб надати повне рішення від початку до кінця для підтримки кожного кроку вашого бізнесу. Давай, готуйся рухатися вперед разом з Olsera!
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна з найбільш швидкозростаючих компаній, що займаються програмним забезпеченням і оплатою, що надає технології та підтримку, які допомагають місцевим підприємствам — і людям, які ними керують — досягти успіху на власних умовах. SpotOn, відомий своєю гнучкою хмарною технологією та персонал...
Simply POS
simplypos.com
Платформа автоматизації торгових точок, електронної комерції та роздрібних магазинів на основі штучного інтелекту для бізнесу від 1 до 101 магазину
Epos Now
eposnow.com
Epos Now працює майже з усім обладнанням POS. Програмне забезпечення Epos Now ідеально підходить як для роздрібної торгівлі, так і для гостинного бізнесу, масштабується від одного пристрою до багатьох.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...
Restora POS
restorapos.com
Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS запропонувала вдосконалене цифрове рішення для управління, безпробле...
Foodics
foodics.com
Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інт...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
POSApt
posapt.au
POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.
uniCenta
unicenta.com
Використовується тисячами роздрібних продавців, барів, кафе, ресторанів і магазинів по всьому світу. Доступні безкоштовні та недорогі послуги підтримки. Отримати останні завантаження та інформацію"
Imonggo
imonggo.com
Imonggo чудово підходить для малого та середнього роздрібного бізнесу.
Rezku POS
rezku.com
Rezku — це найпотужніша на сьогоднішній день система торгових точок ресторанів і багато іншого. Rezku має все необхідне для концепції обслуговування продуктів харчування та напоїв для розвитку свого бізнесу, включаючи онлайн-замовлення білих етикеток, розширену звітність, управління запасами, онлайн...
Lavu
lavu.com
Lavu — це рішення для торгових точок, розроблене для використання в ресторанах із повним набором послуг, швидкого обслуговування та франчайзингових ресторанах, від барів, нічних клубів і лаунжів до фуд-траків і кав’ярень. Система управління ресторанами Lavu виходить за рамки простого розміщення замо...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Безпроблемно обробляйте замовлення будь-якого типу, навіть у години пік. Визначте своїх найцінніших відвідувачів і плануйте маркетингові кампанії з розумом. BeyondMenu POS надає глибокі дані про ваш бізнес. Настала ваша черга діяти на основі даних.
Tactill
tactill.com
TacTill — це інноваційний стартап, який спеціалізується на переведенні в готівку в магазині. Tactill був розроблений, щоб полегшити ваше життя та дозволити вам продавати більше та простіше.
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS дозволяє скористатися наявними технологіями, враховуючи вподобання клієнтів і вимоги до площі магазину.
PosEase
posease.com
PosEase — це хмарне програмне забезпечення Billing POS (Point of Sale) для таких галузей гостинності, як ресторани, хмарні кухні, пекарні тощо.
SALIDO
salido.com
SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересі...
orderbird
orderbird.com
Нехай ваша гостинність злетить! З нашою POS-системою ви досягнете успіху, заощадите час і гроші та зменшите стрес. Досвід Orderbird у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, Ірландії та Франції.
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS Turbocharge Ваш ресторан працює за допомогою рішень Faturah! Ваш універсальний магазин для безперервного та надефективного ресторанного бізнесу.
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...
Heartland
heartland.us
IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.
Easyops
easyops.in
Easyops пропонує хмарне багатоканальне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі для керування замовленнями та запасами, поверненням і платежами та виставленням рахунків для податку на товари та послуги Індії. Наші продукти EasyOps і EasyGST дозволяють автоматизувати та спростити роздрібні опер...