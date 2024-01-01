Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення порталів - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення порталу – це інструмент розробки, розроблений, щоб допомогти користувачам створити централізовану точку доступу для навігації в інтрамережах. Компанії використовують портали для створення доступних платформ, які можуть варіюватися від цифрових інформаційних панелей до точок доступу до програм, подібних до програмного забезпечення єдиного входу (SSO). Ці платформи пропонують інструменти для створення точок доступу, організації даних та інтеграції програм, що робить їх особливо корисними для компаній розміру підприємства, які прагнуть покращити доступність для великої бази користувачів. Іншим поширеним типом порталу є портал інфраструктури, який надає розробникам доступ до внутрішніх програм, коду та даних.