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Програмне забезпечення порталів - Найпопулярніші застосунки - Антарктика
Програмне забезпечення порталу – це інструмент розробки, розроблений, щоб допомогти користувачам створити централізовану точку доступу для навігації в інтрамережах. Компанії використовують портали для створення доступних платформ, які можуть варіюватися від цифрових інформаційних панелей до точок доступу до програм, подібних до програмного забезпечення єдиного входу (SSO). Ці платформи пропонують інструменти для створення точок доступу, організації даних та інтеграції програм, що робить їх особливо корисними для компаній розміру підприємства, які прагнуть покращити доступність для великої бази користувачів. Іншим поширеним типом порталу є портал інфраструктури, який надає розробникам доступ до внутрішніх програм, коду та даних.
Запит на новий застосунок
Budibase
budibase.com
Budibase — це зручна платформа з низьким кодом, ідеальна для підприємств, які хочуть створювати власні внутрішні програми швидко та з мінімальним кодуванням. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та попередньо створені компоненти роблять розробку додатків доступною навіть дл...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — це внутрішнє інструментальне рішення з низьким кодом, яке допомагає розробникам швидко оснастити свої бізнес-команди внутрішніми інструментами, такими як повнофункціональні панелі адміністратора, інформаційні панелі та інструменти керування базами даних, адаптовані до їхніх операцій і...
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Простий (готовий портал, який легко настроюєт...