Програмне забезпечення порталів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення порталу – це інструмент розробки, розроблений, щоб допомогти користувачам створити централізовану точку доступу для навігації в інтрамережах. Компанії використовують портали для створення доступних платформ, які можуть варіюватися від цифрових інформаційних панелей до точок доступу до програм, подібних до програмного забезпечення єдиного входу (SSO). Ці платформи пропонують інструменти для створення точок доступу, організації даних та інтеграції програм, що робить їх особливо корисними для компаній розміру підприємства, які прагнуть покращити доступність для великої бази користувачів. Іншим поширеним типом порталу є портал інфраструктури, який надає розробникам доступ до внутрішніх програм, коду та даних.
Запит на новий застосунок
Budibase
budibase.com
Створюйте бізнес-програми за лічені хвилини. Budibase — це платформа з відкритим вихідним кодом із низьким кодом і швидший спосіб створювати бізнес-додатки, які допомагають командам і підвищують продуктивність.
Forest Admin
forestadmin.com
Припиніть створення панелі адміністратора, у нас є для вас Отримання панелі адміністратора не повинно займати багато часу. Замість того, щоб створювати його, Forest Admin створює панель адміністратора поверх ваших даних за лічені секунди.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Clinked
clinked.com
Клієнтський портал Clinked є провідним програмним забезпеченням для співпраці в Інтернеті. Безпечний, мобільний і з можливістю налаштування. З легкістю діліться файлами, спілкуйтеся, керуйте проектами.