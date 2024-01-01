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Програмне забезпечення для створення спливаючих вікон - Найпопулярніші застосунки - Конго – Кіншаса
Програмне забезпечення для створення спливаючих вікон, яке також називають програмним забезпеченням для обміну повідомленнями на місці, дає змогу людям без технічних знань створювати та розміщувати спливаючі повідомлення безпосередньо на веб-сайті. Ці спливаючі вікна — це стратегічно розроблені повідомлення, спрямовані на залучення та скерування відвідувачів веб-сайту до певних дій, таких як підписка на інформаційні бюлетені або здійснення покупок. Пропонуючи зручне рішення без програмного коду, програмне забезпечення для створення спливаючих вікон полегшує плавне створення та налаштування цих повідомлень за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів перетягування та скидання або WYSIWYG. Ці спливаючі вікна відображаються як модальні вікна або накладки, що з’являються поверх існуючих веб-сторінок. Крім того, програмне забезпечення дозволяє користувачам адаптувати спливаючі вікна до певної аудиторії або запускати їх на основі взаємодії користувача. Традиційно пов’язані зі сторонньою рекламою, спливаючі вікна еволюціонували, щоб стати життєво важливими інструментами для маркетологів і підприємств електронної комерції для залучення потенційних клієнтів, стримування залишення сторінки та підвищення коефіцієнтів конверсії веб-сайту. Отже, програмне забезпечення для створення спливаючих вікон служить цінним доповненням до рішень для створення потенційних клієнтів і оптимізації рівня конверсії. Інтеграція з CRM та програмним забезпеченням маркетингу електронною поштою полегшує ефективне керування потенційними клієнтами, а підключення до систем керування веб-вмістом і платформ електронної комерції спрощують процеси встановлення.
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Elementor
elementor.com
Elementor — це динамічна платформа для створення веб-сайтів з перетягуванням. Elementor, який використовується для створення 4,6% усіх веб-сайтів у світі, допомагає веб-творцям створювати приголомшливі комплексні веб-сайти WordPress без будь-якої потреби в коді. Завдяки сотням віджетів, інтеграцій, ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...
Unbounce
unbounce.com
Незалежно від того, чи ви професіонал з маркетингу, чи тільки починаєте роботу, цільові сторінки Unbounce перетворюють більше ваших відвідувачів на потенційних клієнтів, продажі та реєстрації. Завдяки простим у користуванні конструкторам для будь-якого рівня навичок, а також функціям оптимізації на ...
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та ...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки гнучкій CRM малому та середньому бізнесу тепер можна: - А...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конве...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO & A/B Testing Tools – комплексний набір для підвищення конверсії, покращення взаємодії з користувачем та оптимізації роботи вашого онлайн-магазину. 🚀 Інструмент тестування A/B. Представляємо безкоштовний інструмент тестування A/B від Plerdy - ретельно розроблений для електронної ком...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — це маркетингова платформа електронної пошти з універсальним конструктором спливаючих вікон. Це допомагає брендам електронної комерції залучати постійних клієнтів. Додаток надає продавцям інструменти, необхідні для... Показати більше спеціальних пропозицій, запобігання залишенню коши...
Jebbit
jebbit.com
Відчуйте найбільш креативний і сумісний спосіб збору даних безпосередньо від споживачів. Створюйте цікаві, захоплюючі інтерактивні програми, які сприяють збільшенню продажів, залученню та збору цінних власних даних.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропон...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
Poptin
poptin.com
Poptin допомагає власникам веб-сайтів перетворити більше відвідувачів на потенційних клієнтів, передплатників і продажів за допомогою красивих спливаючих вікон і форм. Ви можете легко створювати спливаючі вікна веб-сайту та вбудовані форми за допомогою наших шаблонів і редактора перетягування, а так...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — це платформа простих інструментів для створення потенційних клієнтів і автоматизації маркетингу, якою користуються понад 5000 компаній: Цільові сторінки: створюйте, публікуйте та A/B спліт-тестові мобільні цільові сторінки за лічені хвилини. Спливаючі вікна веб-сайту: перетворюйте більше ...
Privy
privy.com
РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК ЕЛЕКТРОННИХ ПОШТ Створюйте красиві дисплеї з простим у використанні націлюванням на аудиторію та тригерами, створеними для того, щоб люди приєднувалися до вашого списку та купували у вашому магазині. ЗМЕНШУЙТЕ ВИХІД В КОШИКІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІЛЬОВОГО ЕКСПЛЕЮ Запускайте цільові сп...
POWR
powr.io
POWR — це простий спосіб розвивати свій бізнес онлайн без веб-розробника. Централізований доступ до понад 60 веб-додатків без коду. Збільште кількість потенційних клієнтів як для маркетингу, так і для продажів. Покращте конверсії за рекордно короткий час. Підтримуйте своїх клієнтів як органічно, так...
Landingi
landingi.com
Платформа пропонує різноманітні рішення для підтримки маркетологів на кожному кроці створення маркетингової кампанії за допомогою цільових сторінок: від дизайну до запуску кампанії, інтеграції, оптимізації та конверсії. Платформа Landingi має неймовірно інтуїтивно зрозумілий, ідеальний для пікселів ...
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтесь легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більше нульових даних! Розширюйте свій список маркетингових повідомлень елек...
Hello Bar
hellobar.com
Використовуйте інструменти Hello Bar для створення потенційних клієнтів (див.: спливаючі вікна), щоб залучати потенційних клієнтів, розширювати свій список розсилки, створювати підписки в соціальних мережах і зменшувати відмову від кошика, щоб збільшити свій дохід. Понад 500 000 цифрових маркетологі...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io надає такі ж потужні соціальні докази веб-сайтам у реальному часі. Після легкого 4-хвилинного налаштування відвідувачі сайту можуть бачити сповіщення в реальному часі про поточних відвідувачів веб-сайту, нещодавні покупки, заплановані зустрічі чи будь-які інші позитивні дії, які можуть д...
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS,...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops — це перша маркетингова платформа на сайті, яка залучає, конвертує та утримує відвідувачів вашого веб-сайту. Внутрішня маркетингова платформа Wisepops допомагає вам взаємодіяти з людьми, які є найважливішими: відвідувачами вашого веб-сайту. Wisepops пропонує наскрізну платформу, яка допомаг...
Social Proofy
socialproofy.io
Легко створюйте сповіщення для соціальних доказів. Віджети можуть допомогти збільшити продажі продуктів і потенційних клієнтів. За допомогою Social Proofy ви можете легко додавати сповіщення соціального підтвердження у свій магазин, націлюватися на різних користувачів, збирати електронні листи або в...
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошт...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar допомагає підприємцям збільшити дохід, реєстрацію електронною поштою та продажі онлайн. Ви матимете доступ до широкого спектру віджетів для оптимізації веб-сайту та спливаючих вікон, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
Sleeknote
sleeknote.com
У Sleeknote є все, що вам потрібно — спливаючі вікна, форми, бічні панелі, слайди, гейміфікація — щоб перетворити ваш трафік на прибуток (усього кількома клацаннями миші) Ми вважаємо, що кожен відвідувач веб-сайту заслуговує на те, щоб до нього ставилися як до ... Показати більше n індивідуально та ...
Delivra
delivra.com
Delivra — це маркетингова платформа електронної пошти, яка допомагає маркетологам із будь-яким досвідом захопити та розширити свою аудиторію. Маючи понад 20 років неперевершеного успіху серед клієнтів, Delivra допомагає компаніям брати участь у змістовних розмовах, які дають відчутні результати. Їхн...
Optinly
optinly.com
Optinly — це спливаючий плагін на основі цілей, який було створено з метою зробити процес залучення потенційних клієнтів безперебійним. Optinly також можна використовувати для зменшення кількості залишень у кошику, отримання відгуків клієнтів, підвищення вартості кошика та багато інших речей, які ви...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker — ідеальний маркетинговий інструмент, який принесе гарантований прибуток вашому електронному бізнесу. Застосуйте різні елементи спливаючих вікон у Popup Maker, щоб мати найкращі інструменти націлювання для кращої конверсії на вашому сайті.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
Banatic
banatic.com
Banatic — це програма для створення спливаючих вікон, яка дозволяє легко створювати красиві спливаючі вікна та швидше розширювати ваші списки електронної пошти. ми надаємо програмне забезпечення для створення ваших власних спливаючих вікон і синхронізації електронної пошти з вашим улюбленим постачал...
Ampry
ampry.com
Створюйте більше потенційних клієнтів, продажів і доходу від існуючого трафіку. Залучайте відвідувачів свого веб-сайту за допомогою зручних спливаючих вікон, постійних верхніх і нижніх панелей, непомітних сповіщень і нативних рекламних блоків на одній платформі без кодування. Ampri розроблено для за...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад ...
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує ст...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зм...
Fomo
fomo.com
Fomo — це інструмент соціального маркетингу, який допомагає підприємцям завоювати довіру в Інтернеті. Ми пропонуємо отримання високого прибутку через низький бар’єр входу, що означає низьку вартість і ресурси для вас, щоб побачити негайну віддачу. Ми працюємо з клієнтами в різних галузях, щоб допомо...
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертуйте та монетизуйте трафік свого веб-сайту Перестаньте втрачати відвідувачів! Миттєво розширюйте свій список розсилки, отримуйте більше потенційних клієнтів і збільшуйте продажі за допомогою найпотужнішого в світі інструментарію оптимізації конверсій №1.
Recart
recart.com
Використовуючи Recart, компанії електронної комерції можуть розширювати свої списки SMS і Messenger у 20 разів швидше та дешевше. Надсилайте персоналізовані розмовні повідомлення на кожному етапі шляху клієнта: про покинутий кошик, квитанції, сповіщення про доставку, рекомендації щодо продуктів і од...
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead допоможе вам перетворити відвідувачів вашого сайту на потенційних клієнтів. Seizelead містить понад 100 віджетів, які легко налаштувати, які можна запустити лише за 3 хвилини. За допомогою різних параметрів націлювання ви можете показувати спливаючі вікна в потрібний час і перетворювати св...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer — це легкий і дружній до SEO конструктор спливаючих вікон, який зосереджується на запобіганні залишенню, створенні потенційних клієнтів і оптимізації рівня конверсії за допомогою поглиблених інструментів тестування a/b. Маючи 1/10 розміру інших спливаючих інструментів, ми не будемо сповіл...
MiloTree
milotree.com
Використовуйте ці красиві, прості спливаючі вікна у своєму блозі, щоб отримати більше підписок на електронні листи та підписників у соціальних мережах в Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube і Facebook. Крім того, ми пропонуємо спеціальні спливаючі вікна, щоб направляти відвідувачів куди завгодно......
Listagram
listagram.com
Listagram — це інструмент для створення списків розсилки, який підвищує коефіцієнти конверсії, перетворюючи форми реєстрації на інтерактивну гру
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap — це простий у використанні маркетинговий інструмент для створення потенційних клієнтів, який виконує всю важку роботу за вас. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача проведе вас через процес, тому вам не потрібно бути експертом з маркетингу чи навіть мати розробника.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland — це перша веб-програма, яка дозволяє компаніям створювати, налаштовувати та розміщувати на своїх веб-сайтах спливаючі вікна зі зменшенням викидів вуглецю. Використовуючи потужність Popupsland, компанії можуть створювати дуже привабливі та інтерактивні спливаючі вікна, які компенсують вик...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale — це конверсійна платформа, яка надає набір інструментів для власників електронної комерції для створення Social Proof, розширення списків електронної пошти та SMS, реклами спеціальних пропозицій і зменшення кількості залишень сайту за допомогою цільових віджетів на сайті.
Claspo
claspo.io
Claspo — це платформа для створення спливаючих вікон, яка запущена, щоб встановити нові галузеві стандарти. Його комплексний інтерфейс перетягування допоможе вам створити та налаштувати віджети та дозволить реалізувати будь-які ідеї у ваших оголошеннях. Є більш ефективні способи залучення та утриман...
Qualzz
qualzz.com
Що таке Qualzz? Qualzz — це інструмент оптимізації конверсій, який перетворює ваш онлайн-трафік на продажі. Це ефективний інструмент для збільшення онлайн-доходу, збору реєстрацій електронною поштою, залучення потенційних клієнтів і підвищення рівня конверсії. Qualzz дозволяє створювати красиві спли...
Picreel
picreel.com
Picreel — це просунутий і простий у використанні конструктор спливаючих вікон, який допомагає підприємствам перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів. Розширені можливості націлювання та сегментації дозволяють користувачам створювати власні спливаючі вікна, включно з вікнами виходу та мобільн...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart — це інструмент без використання коду для збільшення продажів електронної комерції, створення списків розсилки та взаємодії з відвідувачами всього за 5 хвилин.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — це платформа спливаючих вікон гейміфікації, яка дозволяє створювати налаштовані кампанії для скретч-карток для вашого веб-сайту. Щоб спростити наше обслуговування, ми пропонуємо лише «скретч-картки». Чому б вам використовувати скретч-картку на своєму веб-сайті? Наскільки легко це може бу...
Convertful
convertful.com
Convertful — це програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів із найвищим рейтингом для перетворення ваших користувачів на нових передплатників електронної пошти або продажів.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — це міжканальний маркетинговий інструмент, який може допомогти вам автоматизувати та персоналізувати весь маркетинг на одній інформаційній панелі. За допомогою цього інструменту ви можете розкривати свій клієнтський шлях, сегментувати своїх користувачів за допомогою передової системи філь...
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібни...
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.