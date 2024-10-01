Програмне забезпечення для персоналізації - Найпопулярніші застосунки - Чехія

ZoomMail

zoommail.co.uk

Zoom Mail почав своє життя в 2017 році і був заснований Девідом Хаззардом і Гері Калладіном. Останні 20 років Девід працював у маркетингу електронною поштою, надаючи компаніям переваги технології електронного маркетингу. Ґері впорався з продажами реклами, перейшовши до вдосконалення цифрових стратег...