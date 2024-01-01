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Двигуни персоналізації - Найпопулярніші застосунки - Конго – Браззавіль
Механізми цифрової персоналізації, також відомі як механізми персоналізації, відсіюють дані клієнтів, отримані із зовнішнього програмного забезпечення або взаємодії з клієнтами, щоб налаштувати та вдосконалити взаємодію з клієнтами в різних каналах, таких як автоматизовані маркетингові кампанії, веб-сайти та пропозиції щодо продуктів. Ці складні інструменти спрощують сегментацію, тестування та розповсюдження персоналізованих маркетингових ініціатив на індивідуальній основі, забезпечуючи тим самим ефективність і запам’ятовуваність кампаній. Механізми персоналізації, які зазвичай використовуються маркетинговими командами, часто інтегруються в платформи даних клієнтів (CDP) і цифрові платформи досвіду (DXP) або доповнюють їх. Вони поєднуються з програмним забезпеченням для роботи з вмістом і інструментами тестування A/B, щоб організувати комплексний цикл створення та розповсюдження персоналізованого контенту.
Запит на новий застосунок
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами, і надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих к...
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркет...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інс...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це платформа для залучення клієнтів, яка базується на аналізі, якій довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, таких як Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel тощо. Digital-first і корпоративні бренди з 35+ країн використовуют...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...
UserWise
userwise.io
UserWise — це найдосконаліший механізм liveops, доступний для ігор, що дозволяє студіям утримувати своїх гравців на все життя. UserWise дає владу у ваші руки за допомогою розширених інструментів сегментації, інтуїтивно зрозумілого календаря liveops, візуального конструктора кампаній і настроюваних ф...
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
Iterable
iterable.com
Iterable — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об’єднує дані про клієнтів у режимі реального часу та здатність створювати досвід для активації клієнтів через канали за рекордно короткий час. Ми допомагаємо брендам забезпечувати приємні враження за допомогою гармонізованих, індивідуальних і...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залиш...
Mutiny
mutinyhq.com
Більшість маркетингових команд не можуть відігравати суттєву роль у проникненні до цільових облікових записів, оскільки маркетингові стратегії 1:1, які працюють, не масштабуються, а те, що масштабується, не працює. Mutiny допомагає B2B-компаніям генерувати конвеєр і доходи від своїх цільових обліков...
Braze
braze.com
Braze — це провідна платформа для залучення клієнтів, яка підтримує тривалі зв’язки між споживачами та улюбленими ними брендами. Braze дозволяє будь-якому маркетологу збирати та вживати заходів щодо будь-якої кількості даних із будь-якого джерела, щоб вони могли творчо взаємодіяти з клієнтами в режи...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — це швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на основі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів —...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільов...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіона...
AskHandle
askhandle.com
AskHandle — це персоналізована система підтримки ШІ, яка використовує вдосконалений генеративний ШІ та обробку природної мови (NLP). Він забезпечує виключно зручний і простий спосіб створення та керування чат-ботами на основі штучного інтелекту, що дозволяє компаніям оптимізувати та персоналізувати ...
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Quali...
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, яка надає сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точні р...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
Session AI
sessionai.com
Session AI є піонером In-Session Marketing, критично важливої можливості, яка потрібна провідним онлайн-магазинам, щоб конвертувати відвідувачів сайту у світі конфіденційності. Використовуючи запатентовану машинне навчання, Session AI прогнозує наміри покупки в п’ять кліків, дозволяючи онлайн-мага...
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в реж...
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee — це платформа персоналізації, яка допомагає вам створювати індивідуальні умови онлайн, використовуючи власні дані з вашого веб-сайту та вашої CRM.
Relewise
relewise.com
Давайте розкриємо ваш потенціал персоналізації У Relewise ми надаємо нашим клієнтам конкурентну перевагу справжньої персоналізації, щоб вони могли надавати унікальний досвід користувача. Ми хочемо, щоб ваш бізнес досяг потенціалу персоналізації, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Індивідуальні резул...
Zeta Global
zetaglobal.com
Zeta Marketing Platform (ZMP) забезпечує те, що найважливіше для вашої організації — реальне зростання. Завдяки провідному в галузі поєднанню власних даних і штучного інтелекту ZMP дозволяє маркетологам створювати індивідуальні багатоканальні можливості, які сприяють залученню, зростанню доходів і у...
Cordial
cordial.com
Cordial — це справжня маркетингова платформа, яка дозволяє брендам повністю автоматизувати свої маркетингові стратегії та змінити спосіб їх роботи. Розроблений із застосуванням підходу, орієнтованого на клієнта, Cordial поєднує в собі передову гнучкість даних із складною адаптивною автоматизацією та...
Lytics
lytics.com
Lytics — це провідна платформа даних клієнтів для клієнтів Google Cloud і 100% вбудований CDP у Google Cloud. Lytics CDP пропонує зручну та сучасну архітектуру, яка підходить і прискорює вашу стратегію хмарних даних. Інтегрована з існуючими хмарними сховищами даних, Lytics допомагає компаніям створю...
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує ст...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зм...
Autobound
autobound.ai
Щодня надсилається 320 мільярдів електронних листів, і вхідні поштові скриньки кожного покупця переповнені. Бути надзвичайно персоналізованим і актуальним – це вже не можливість, а необхідність. Autobound миттєво створює гіперперсоналізовані електронні листи на основі новин, тенденцій конкурентів, п...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — це рішення для A/B-тестування та оптимізації, за допомогою якого ви можете A/B-тестувати свої ідеї, знаходити статистику та персоналізувати весь шлях клієнта.
Zembula
zembula.com
Zembula дозволяє маркетологам створювати та вбудовувати інтерактивний досвід, оптимізований для конверсії.
Sureshot
sureshot.io
Функція Activate дає змогу маркетологам покращити масштабну персоналізацію, безперешкодно підключаючись до вашого стеку та динамічно залучаючи релевантні дані для кампаній із джерел у вашій організації. - Використовуйте дані з багатьох джерел, щоб персоналізувати кампанії - Створюйте релевантні своє...
RAEK
raekdata.com
RAEK — це інструмент автоматизації маркетингу, який дозволяє збирати, упорядковувати та використовувати дані ваших перших клієнтів у ваших маркетингових каналах. Створено для малих і середніх компаній електронної комерції та веб-бізнесу.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією,...
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink масштабує персоналізацію, перетворюючи дані для автоматичного створення найрелевантнішого та найновішого персоналізованого творчого вмісту для кожного клієнта в кожній точці взаємодії. Платформа працює з технологіями доставки, які маркетологи використовують сьогодні для надсилання повідо...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield, компанія Mastercard, допомагає компаніям у різних галузях запропонувати персоналізовану, оптимізовану та синхронізовану цифрову взаємодію з клієнтами. За допомогою Dynamic Yield маркетологи, менеджери з продуктів, розробники та цифрові команди можуть алгоритмічно підбирати вміст, прод...
Atomic.io
atomic.io
Забезпечте нове покоління клієнтського досвіду прямо у своїй програмі. Atomic.io — це ваш вбудований у програму інструмент залучення клієнтів, який дозволяє швидко надсилати клієнтам гіперперсоналізовані, ефективні повідомлення у вашому найбезпечнішому каналі — у вашій програмі. З коефіцієнтом читан...
emBlue
embluemail.com
Усі ваші канали в одному місці. Керуйте розмовами зі своїми клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Push-сповіщень, спливаючих банерів і оцінки Net Promoter. Проектуйте, впроваджуйте та вимірювайте, не залишаючи платформи
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєви...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєви...
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тис...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Personyze
personyze.com
Personyze — це комплексний набір інструментів персоналізації, який надає все необхідне для створення цікавого досвіду на вашому веб-сайті та в інших каналах, використовуючи потужну комбінацію поведінкового націлювання, рекомендацій на основі штучного інтелекту та персоналізованої електронної розсилк...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення д...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, яка задовольняє потре...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr є світовим лідером у галузі поведінкової персоналізації в Інтернеті, штучного інтелекту та конфіденційності користувачів, щоб дозволити компаніям підвищити рівень конверсії та дохід, залучити більше потенційних клієнтів і перенацілити відвідувачів за допомогою персоналізованих рекомендацій ...