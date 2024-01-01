Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Двигуни персоналізації - Найпопулярніші застосунки - Острів Буве Найпопулярніші Нещодавно додані

Механізми цифрової персоналізації, також відомі як механізми персоналізації, відсіюють дані клієнтів, отримані із зовнішнього програмного забезпечення або взаємодії з клієнтами, щоб налаштувати та вдосконалити взаємодію з клієнтами в різних каналах, таких як автоматизовані маркетингові кампанії, веб-сайти та пропозиції щодо продуктів. Ці складні інструменти спрощують сегментацію, тестування та розповсюдження персоналізованих маркетингових ініціатив на індивідуальній основі, забезпечуючи тим самим ефективність і запам’ятовуваність кампаній. Механізми персоналізації, які зазвичай використовуються маркетинговими командами, часто інтегруються в платформи даних клієнтів (CDP) і цифрові платформи досвіду (DXP) або доповнюють їх. Вони поєднуються з програмним забезпеченням для роботи з вмістом і інструментами тестування A/B, щоб організувати комплексний цикл створення та розповсюдження персоналізованого контенту.