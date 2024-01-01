Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Системи управління продуктивністю - Найпопулярніші застосунки - Ангола Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для управління продуктивністю допомагає керівникам установлювати стандарти продуктивності співробітників і оцінювати ефективність роботи окремо. Ці системи мають вирішальне значення для нагляду за прогресом, продуктивністю та розвитком співробітників відповідно до цілей організації. Вони сприяють поточним дискусіям між менеджерами та їхніми командами. Програмне забезпечення для управління ефективністю, яке зазвичай розгортається відділами кадрів, підтримує керівників усіх відділів. Це дає їм змогу проводити перевірки продуктивності, документувати точки обговорення, встановлювати цілі співробітників і збирати 360-градусний відгук. Крім того, ці інструменти включають функції організаційного планування, які допомагають відділам кадрів забезпечити наявність необхідних навичок і підготуватися до планування наступності в разі плинності кадрів. Програмне забезпечення для управління продуктивністю може працювати незалежно або як частина інтегрованого пакету управління персоналом. Він часто інтегрується з програмним забезпеченням для керування компенсаціями, гарантуючи, що оцінка продуктивності безпосередньо впливає на рішення щодо компенсації.