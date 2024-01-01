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Системи управління продуктивністю - Найпопулярніші застосунки - Ангола
Програмне забезпечення для управління продуктивністю допомагає керівникам установлювати стандарти продуктивності співробітників і оцінювати ефективність роботи окремо. Ці системи мають вирішальне значення для нагляду за прогресом, продуктивністю та розвитком співробітників відповідно до цілей організації. Вони сприяють поточним дискусіям між менеджерами та їхніми командами. Програмне забезпечення для управління ефективністю, яке зазвичай розгортається відділами кадрів, підтримує керівників усіх відділів. Це дає їм змогу проводити перевірки продуктивності, документувати точки обговорення, встановлювати цілі співробітників і збирати 360-градусний відгук. Крім того, ці інструменти включають функції організаційного планування, які допомагають відділам кадрів забезпечити наявність необхідних навичок і підготуватися до планування наступності в разі плинності кадрів. Програмне забезпечення для управління продуктивністю може працювати незалежно або як частина інтегрованого пакету управління персоналом. Він часто інтегрується з програмним забезпеченням для керування компенсаціями, гарантуючи, що оцінка продуктивності безпосередньо впливає на рішення щодо компенсації.
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Zoho People
zoho.com
Створено для створення щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, а ви піклуєтесь про своїх співробітників. Від найму, адаптації та управління відвідуваністю до відстеження робочого часу та оцінювання, у нас є все.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape — це візуальне програмне забезпечення для встановлення цілей, яке допомагає командам і окремим особам установлювати, керувати та досягати цілей. Поділіться цілями ✓ Керуйте завданнями ✓ Відстежуйте прогрес ✓
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Sage HR
sage.hr
Відзначена нагородами HR-технологічна компанія, яка надає клієнтам по всьому світу управління відвідуваністю, продуктивністю та підбором персоналу. Безкоштовна 14-денна пробна версія! Легке налаштування! Скасуйте будь-коли!
15Five
15five.com
Стратегічна платформа управління ефективністю 15Five спонукає до дій і впливу, допомагаючи бізнесу та його співробітникам процвітати. Поєднуючи генеративний штучний інтелект, спеціальну аналітику та принципи, орієнтовані на людину, керівники відділу кадрів можуть прискорити залучення, ефективність і...
Profit.co
profit.co
Програмне забезпечення OKR від Profit.co допомагає вашій організації виконувати ваші стратегії, використовуючи орієнтований на OKR підхід. Profit.co дозволяє виконувати ітерації швидше за допомогою циклу «План-Виконання-Залучення-Навчання» щокварталу. Ви можете планувати та узгоджувати OKR на початк...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe пропонує прості інструменти для залучення, визнання та управління продуктивністю. Це дає змогу керівникам відділу кадрів об’єднатися зі своїми керівниками, щоб швидко перетворити відгуки на конкретні дії, створити культуру значущого визнання та забезпечити постійне управління про...
Small Improvements
small-improvements.com
Small Improvements — це гнучкий набір інструментів для управління продуктивністю, який допомагає співробітникам у понад 700 компаніях розвиватися та досягати успіху. Він має широкі можливості конфігурації – ви можете змінювати та комбінувати будівельні блоки відповідно до потреб вашої організації, а...
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR...
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire — це потужна програмна платформа, яка використовує передовий штучний інтелект для оптимізації корпоративної стратегії, покращення співпраці між співробітниками та підвищення продуктивності. За допомогою Inspire AI співробітники створюють SMART-цілі та OKR у динамічному робочому просторі, що ...
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHo...
Kenjo
kenjo.io
Kenjo — це повна та настроювана платформа відділу кадрів, призначена для щоденної допомоги відділам кадрів. Kenjo дозволяє користувачам керувати документами, керувати відпустками та відсутністю, проводити перевірки продуктивності та вибирати нових талантів. Він також пропонує звіти про заробітну пла...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою реєстрацій, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для ...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo — це система управління ефективністю №1, яка допомагає створювати високоефективні підприємства. Узгодьте всіх зі стратегією вашої компанії. Зосередьтеся на найважливіших OKR і KPI. І заохочуйте своїх людей почувати себе на роботі та робити все можливе.
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...
SkillsBoard
skillsboarding.com
Перша платформа для навчання та управління талантами, що базується на навичках, яка залучає людей через особистий та сертифікований паспорт
Peoplebox
peoplebox.ai
Він надає єдину платформу для аналізу ефективності, 360-градусного огляду, узгоджених цілей (OKR), 1:1, опитувань, ключових показників ефективності, управління завданнями/проектами, стратегічних зустрічей і аналітики людей. На відміну від інших інструментів, його інтеграція зі Slack/Teams виходить з...
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — це спеціально створене рішення для інтеграції обміну повідомленнями в цифровий шлях клієнта та полегшення спілкування з клієнтами через обмін повідомленнями та соціальні канали в масштабі. Надаючи цифрове рішення для залучення клієнтів для каналів обміну повідомленнями, Verint по...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index вважає, що кожна бізнес-проблема – це проблема людей. Дані про людей повинні керувати кожним кроком шляху співробітника, від першої співбесіди до великого підвищення, і вони також повинні керувати вашою бізнес-стратегією. Ми називаємо це «оптимізацією талантів», і кожна частина нашо...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks є піонером інтелектуальних програмних рішень для управління продуктивністю. Його гнучка платформа SaaS, готова до корпоративного використання, допомагає робочим силам і організаціям досягти свого найвищого потенціалу за допомогою інструментів, які сприяють підвищенню ефективності менедже...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace допомагає покращувати роботу щодня. Ми надаємо організаціям можливість покращувати досвід співробітників, надихати на вплив і створювати магнетичну культуру успіху співробітників, яка приваблює та утримує найкращі таланти. Наша універсальна платформа успіху співробітників сприяє за...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культ...
PerformYard
performyard.com
Painless 360 Reviews – PerformYard є простим і гнучким для відділу кадрів і легким для співробітників. Ви можете оптимізувати існуючий процес перегляду 360 або розробити нову стратегію 360. PerformYard також підтримує безперервний зворотній зв’язок, огляди 360, щорічні огляди, огляди на основі проек...
Javelo
javelo.io
Переосмисліть моніторинг ваших команд! Javelo допомагає вам оцифрувати та структурувати ваші HR-процеси, розвинути міцну культуру зворотного зв’язку для створення відданих команд.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
Effy.ai
effy.ai
360 зворотний зв’язок і програмне забезпечення для оцінки ефективності на основі ШІ. Він забезпечує найшвидший досвід проведення перевірок співробітників за допомогою готових до використання шаблонів і звітів, створених ШІ. Він найкраще підходить компаніям, які тільки починають створювати процеси пе...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний ...
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
PatPat360
patpat360.com
PatPat360 — це платформа управління продуктивністю, яка підтримує команди, лідерів і менеджерів з персоналу. # Створено для підвищення залученості співробітників, ефективності та продуктивності. # Він інновує традиційні системи управління продуктивністю з інструментами для безперервного зворотного з...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу с...
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надз...
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — це професійна організація роботодавців (PEO), яка надає малим і середнім підприємствам (SMB) комплексні кадрові рішення, адаптовані до галузі. Щоб звільнити малий і середній бізнес від трудомістких HR-складнощів, TriNet пропонує доступ до досвіду людського капіталу, переваг, по...
Frankli
frankli.io
Система управління продуктивністю та платформа взаємодії для високоефективних організацій. Поєднайте людей із компанією, стратегією та один з одним. Легко інтегрується.
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva на базі штучного інтелекту революціонізує спосіб управління продуктивністю, відгуками та задоволеністю клієнтів. Наші рішення поєднують безперебійний зворотній зв’язок, розширену аналітику та штучний інтелект, щоб перетворити розуміння в цільові ресурси та плани реагування, які доп...
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка...
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR зі штаб-квартирою у Великій Британії, якій довіряють тисячі професіоналів з управління персоналом у всьому світі, — це сучасна комплексна система управління персоналом для організацій середнього розміру з 100–3000 співробітниками. У Cezanne HR, повному інтелектуальних функцій для економії...
Eletive
eletive.com
Eletive — це платформа успіху людей, яка об’єднує в одному інтуїтивно зрозумілому та зручному інструменті опитування про залученість співробітників у режимі реального часу, керування продуктивністю, встановлення цілей OKR, круговий зворотній зв’язок і 1:1. Eletive автоматизує та оптимізує стомлюючі ...
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу ...
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку...