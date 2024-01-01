Payroll Services - Найпопулярніші застосунки
Payroll service firms handle the outsourcing of the employee compensation process. They handle tasks such as calculating employee pay, disbursing payments to employees, and producing tax forms like W-2s. A significant number of these firms provide self-service interfaces for employees, allowing them to input hours worked, update personal information, and access tax-related details. Moreover, they typically furnish employers with comprehensive reports on employee compensation and labor. Usually, these firms collaborate with either the human resources or accounting departments within a company. However, certain businesses may opt for a more involved approach and oversee their payroll process using specialized software.
Запит на новий застосунок
ADP
adp.com
ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — це глобальний ринок фрілансерів із фіксованою ціною послуг від 10 доларів США. Від веб-розробки та дизайну до створення музики, SMM, SEO, редагування відео тощо – є послуга для будь-яких потреб!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — це простий і потужний хмарний інструмент рекрутингу, який спрощує розміщення повідомлень на дошках вакансій і керування вашими кандидатами. Без особливих зусиль створюйте нові вакансії та публікуйте важливі дошки вакансій. Просуйте через соціальні мережі та переглядайте резюме, заванта...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR is a leading global employment platform that makes it easy for companies to employ teams internationally. ChaadHR take care of international payroll, benefits, taxes, stock options, and compliance in dozens of countries. Our ironclad intellectual property protections and industry-leading sec...
Allevity
allevity.com
Allevity gives its clients the freedom to get back to doing what they love. For more than 45 years, they have provided peace of mind through a comprehensive suite of employer solutions. Clients trust Allevity to expertly handle their Human Resources, payroll, recruiting, and staffing. Allevity’s mis...
PayEntry
payentry.com
Payentry offers technology that makes payroll services simple– a powerful processing engine, and the most intuitive workflow and user experience. Our latest release, NextGen, makes the Payentry online payroll software platform even faster, more integrated, and easier to use. See the difference of a ...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo helps jobseekers find roles in the call center, manufacturing, shipping, and other light industrial industries
G&A Partners
gnapartners.com
Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...
Insperity
insperity.com
Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.