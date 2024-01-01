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Послуги з нарахування заробітної плати - Найпопулярніші застосунки - Австралія Найпопулярніші Нещодавно додані

Фірми, які надають послуги з нарахування заробітної плати, займаються аутсорсингом процесу оплати праці працівників. Вони виконують такі завдання, як розрахунок зарплати працівникам, виплати працівникам і створення податкових форм, як-от W-2s. Значна кількість цих компаній надає інтерфейси самообслуговування для працівників, що дозволяє їм вводити відпрацьовані години, оновлювати особисту інформацію та отримувати доступ до податкової інформації. Крім того, вони зазвичай надають роботодавцям вичерпні звіти про винагороду та працю працівників. Зазвичай ці фірми співпрацюють або з відділом кадрів, або з бухгалтерським відділом компанії. Однак деякі підприємства можуть обрати більш активний підхід і контролювати процес нарахування заробітної плати за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.