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Програмне забезпечення для організації платежів - Найпопулярніші застосунки - Бельгія
Програмне забезпечення для організації платежів пропонує єдиний рівень, який інтегрує та керує транзакціями між різними постачальниками платіжних послуг і фінансовими установами. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям обробляти та контролювати платежі як B2C, так і B2B, плавно перемикаючись між різними платіжними шлюзами та рішеннями для обробки, зменшуючи помилки та уникаючи невдалих транзакцій. Крім того, він забезпечує вбудовану відповідність нормам конфіденційності та безпеки. Це робить його особливо вигідним для середніх і великих B2B-компаній у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля та SaaS. Важливо відрізняти програмне забезпечення для організації платежів від платіжних шлюзів і програмного забезпечення для обробки платежів, оскільки воно інтегрується з цими рішеннями, а не замінює їх. Він також підключається до платформ електронної комерції, полегшуючи транскордонну та глобальну торгівлю.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — це фінансово-технологічна компанія, яка надає можливість малим і середнім підприємствам світу здійснювати транзакції, вести бізнес і розвиватися в усьому світі. Payoneer було засновано в 2005 році з вірою в те, що талант розподіляється рівномірно, але ні можливості. Наша місія полягає в т...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів ...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
Recurly
recurly.com
Тисячі інноваційних компаній у галузях цифрових медіа, потокового передавання, видавництва, SaaS, освіти, споживчих товарів і професійних послуг покладаються на Recurly, щоб розблокувати трансформаційне зростання за допомогою підписок. Універсальна інтегрована платформа Recurly усуває складнощі масш...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd робить для фінансових технологій те, що хмара зробила для ІТ. Ми створили найбільшу в світі локальну платіжну мережу, щоб забезпечити безперебійну глобальну торгівлю. Інноваційні компанії електронної комерції, технологічні компанії, ринкові майданчики та інші використовують наші платформи Fint...
GPayments
gpayments.com
GPayments зарекомендувала себе як лідер ринку вже понад 3 десятиліття, надаючи рішення для запобігання шахрайству за допомогою штучного інтелекту. Використання нами надійної автентифікації клієнта (SCA) вселяє впевненість у процес запобігання шахрайству. Ми пишаємося тим, що створюємо та впроваджуєм...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які стрімко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити навантаження на комплаєнс або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній бізн...
Solidgate
solidgate.com
Приймати онлайн-платежі. Наша універсальна платформа обробки платежів забезпечує безперебійні онлайн-покупки та оптимізовану платіжну інфраструктуру. Увімкніть картковий еквайринг і локальні способи оплати по всьому світу: на настільному комп’ютері, мобільному пристрої та в програмі.
Zooz
zooz.com
Zooz – це технологічна компанія, яка надає платіжну платформу, розроблену для того, щоб допомогти торговцям підвищити ефективність платежів.
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay — це перша в світі платформа платіжних операцій, створена для автоматизації ВСІХ платіжних потоків за допомогою інтерфейсу, схожого на Lego, що дає змогу БУДЬ-ЯКОМУ бізнесу масштабувати свої платежі, статистику та дохід за допомогою безкодового, уніфікованого та агностичного програмного з...
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY — це високомасштабована й PCI-сертифікована платформа керування платежами для клієнтів White Label і Enterprise Merchants. Сучасна архітектура, що легко розширюється, забезпечує організацію платежів, забезпечує інтелектуальну маршрутизацію та функції каскадування, а також найсучасніше управлі...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
MONEI
monei.com
Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...