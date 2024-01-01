Payments Orchestration Software - Найпопулярніші застосунки
Payments orchestration software offers a unified layer that integrates and manages transactions across various payment service providers and financial institutions. This software enables companies to handle and monitor both B2C and B2B payments by seamlessly switching between different payment gateways and processing solutions, reducing errors and avoiding failed transactions. Additionally, it ensures built-in compliance with privacy and security regulations. This makes it particularly advantageous for medium and large B2B companies in sectors like e-commerce, retail, and SaaS. It's important to distinguish payments orchestration software from payment gateways and payment processing software, as it integrates with these solutions rather than replacing them. It also connects with e-commerce platforms, facilitating cross-border and global commerce.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або зобов’язань щодо захисту даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS — це зберігач конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів а...
Recurly
recurly.com
Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.
Solidgate
solidgate.com
Приймати онлайн-платежі. Наша універсальна платформа обробки платежів забезпечує безперебійні онлайн-покупки та оптимізовану платіжну інфраструктуру. Увімкніть картковий еквайринг і локальні способи оплати по всьому світу: на настільному комп’ютері, мобільному пристрої та в програмі.
Zooz
zooz.com
Zooz is a technology company that provides a payments platform designed to help merchants maximize their payments performance.
GPayments
gpayments.com
GPayments has established itself as a market leader for over 3 decades, providing AI-Assisted Fraud Prevention solutions. Our utilisation of Strong Customer Authentication (SCA) instils confidence in the Fraud Prevention process. We pride ourselves on building and implementing our solutions based on...
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay — це перша в світі платформа платіжних операцій, створена для автоматизації ВСІХ платіжних потоків за допомогою інтерфейсу, схожого на Lego, що дає змогу БУДЬ-ЯКОМУ бізнесу масштабувати свої платежі, статистику та дохід за допомогою безкодового, уніфікованого та агностичного програмного з...
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY — це високорозширювана й PCI-сертифікована платформа керування платежами для клієнтів White Label і Enterprise Merchants. Сучасна архітектура, що легко розширюється, забезпечує організацію платежів, забезпечує інтелектуальну маршрутизацію та функції каскадування, а також найсучасніше управлін...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
MONEI
monei.com
Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які швидко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити свій тягар відповідності або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що вони не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній б...