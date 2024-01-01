Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платіжне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки
Платіжне програмне забезпечення відноситься до цифрових інструментів і систем, призначених для полегшення та керування фінансовими транзакціями в Інтернеті. Це програмне забезпечення забезпечує безпечні, ефективні та спрощені процеси оплати для компаній і споживачів. Основні функції зазвичай включають обробку різних методів оплати, керування виставленням рахунків і рахунків-фактур, а також захист від шахрайства.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Venmo
venmo.com
Оплата. Платять. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay повністю інтегрована з усіма вашими улюбленими магазинами. Робіть покупки, як зазвичай, а потім виберіть Afterpay як спосіб оплати під час оформлення замовлення. Перші клієнти проходять швидку реєстрацію, а клієнти, які повертаються, просто входять.
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
HoneyBook
honeybook.com
Найкраще програмне забезпечення для керування клієнтами для малого бізнесу. Швидше захищайте клієнтів за допомогою нашого комплексного інструменту керування проектами, виставленням рахунків і платежами. Безкоштовна 7-денна пробна версія.
Affirm
affirm.com
Платіть у власному темпі. Коли ви купуєте через Affirm, ви завжди точно знаєте, що ви винні і коли закінчите платити. Немає прихованих комісій — навіть комісії за прострочення.
Zip
zip.co
Сплачуйте 4 частинами та купуйте в Інтернеті або в будь-якому магазині, де приймають Visa, Apple Pay і Google. Купуйте розумніше!
Karbon
karbonhq.com
Як ви керуєте своєю бухгалтерською фірмою. Робота, клієнти, планування та спілкування в одному місці. Незалежно від того, працює ваша команда в офісі чи віддалено, ви разом із Karbon.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю
Pleo
pleo.io
Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
Melio
meliopayments.com
Сплачуйте та отримуйте гроші за рахунками швидко, просто та без будь-яких звичайних витрат. Збільште грошовий потік і зменшіть труднощі за допомогою Melio Payments.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Airwallex
airwallex.com
Надайте своєму бізнесу можливість здійснювати швидкі, прості міжнародні платежі з низькими комісіями в різних валютах. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
Laybuy Personal
laybuy.com
Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати за допомогою Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!
Paystack
paystack.com
Сучасні онлайн і офлайн платежі для Африки. Paystack допомагає компаніям в Африці отримувати гроші від будь-кого в будь-якій точці світу.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Xendit
xendit.co
Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.
Tamara
tamara.co
Покупки мають приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
Zilch
zilch.com
Купуйте зараз, платіть пізніше за допомогою Zilch. Купуйте будь-де в Інтернеті та оплачуйте покупку протягом 6 тижнів 4 частинами.
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Fiskl
fiskl.com
Мобільні рахунки (і багато іншого) для будь-якого малого бізнесу. Керуйте повсякденними фінансами свого бізнесу як професіонал! Доступний безкоштовний акаунт.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.
Blackсatсard
blackcatcard.com
Відкрийте рахунок IBAN в Європі безкоштовно. Отримайте платіжну картку, кешбек до 5%, інтегрований криптосервіс та багато іншого за 0 євро на місяць.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.
LEDGERS
ledgers.cloud
Залишайтеся на зв’язку з бізнесом Інструменти виставлення рахунків, відвідування, відповідності податку на товари та послуги, бухгалтерського обліку та подання податкових декларацій, які допоможуть вам керувати своїм бізнесом будь-де та будь-коли.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
Equals Money
equalsmoney.com
Платежі, картки та витрати – спрощено. Обліковий запис Equals Money створений для того, щоб змінити спосіб, у який фінансові команди керують платежами компанії, витратами, бюджетами, нарахуванням заробітної плати тощо, повертаючи час на годинник і повертаючи гроші на баланс.
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — це єдиноріг FinTech, який інновує простір платіжних послуг для транскордонних продавців електронної комерції по всьому світу. Використовуючи наш глобальний слід, наша місія полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам можливість продавати будь-де по всьому світу. Ми прагнемо надавати нашим к...
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або зобов’язань щодо захисту даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS — це зберігач конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів а...
Recurly
recurly.com
Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.
Introwise
introwise.com
Легке планування для вас і ваших клієнтів. Ваш час дуже цінний, використовуйте його для розширення свого бізнесу. Ми подбаємо про те, щоб повсякденна робота пройшла гладко. Ми звільняємо творчі сили, щоб ви могли думати про загальну картину: отримувати гроші за те, що вам подобається. Тепер у вас ...
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для Merchants. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб оплати. Дозвольте їм платити 6 тижневих безвідсоткових платежів, одночасно отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші платіжні цикли та постійних клієнтів вашого бренду.
VersaPay
versapay.com
Підвищте рівень автоматизації, централізації та видимості вашого процесу доповненої реальності, надаючи клієнтам найкращий у галузі досвід
MRR.io
mrr.io
Слідкуйте за своїм щомісячним регулярним доходом, незалежно від того, який платіжний процесор ви використовуєте.
Kodo
kodo.com
Витрачайте розумніше з нашим універсальним рішенням для корпоративних платежів Найпростіша платформа корпоративних платежів, яка допомагає вам контролювати, автоматизувати та делегувати витрати компанії, зосереджуючись на розвитку свого бізнесу!
Monnify
monnify.com
Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...
Cushion
cushion.ai
Сплачуйте рахунки вчасно та уникайте комісій за овердрафт. Автооплата без овердрафту.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.
Payowire
payowire.com
Глобальне платіжне рішення з віртуальними та фізичними картками Постачальник. Доступні банківські рахунки в доларах США, євро, фунтах стерлінгів і поповнення мобільного рахунку. Створіть обліковий запис: https://payowire.com/register Easybanking для фрілансерів і підприємців. Усі рішення на одній пл...
Trustly Personal
trustly.com
Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...