Платіжне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Канада

Zip

zip.co

Zip (раніше Quadpay) є провідною компанією «Купуйте зараз, платіть пізніше», яка надає чесні та безперебійні рішення, які спрощують спосіб оплати. Зі зростанням присутності в усьому світі наша місія — бути першим вибором для оплати скрізь і щодня. Ми існуємо, щоб створити світ, у якому люди зможуть ...