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Платіжне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови
Платіжне програмне забезпечення відноситься до цифрових інструментів і систем, призначених для полегшення та керування фінансовими транзакціями в Інтернеті. Це програмне забезпечення забезпечує безпечні, ефективні та спрощені процеси оплати для компаній і споживачів. Основні функції зазвичай включають обробку різних методів оплати, керування виставленням рахунків і рахунків-фактур, а також захист від шахрайства.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Venmo
venmo.com
платити. Отримайте гроші. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Affirm
affirm.com
Місія Affirm – надавати чесні фінансові продукти, які покращують життя. Створюючи платіжну мережу нового типу, засновану на довірі, прозорості та ставлячи людей на перше місце, ми даємо мільйонам споживачів можливість витрачати та заощаджувати відповідально, а також даємо тисячам компаній інструмент...
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — це фінансово-технологічна компанія, яка надає можливість малим і середнім підприємствам світу здійснювати транзакції, вести бізнес і розвиватися в усьому світі. Payoneer було засновано в 2005 році з вірою в те, що талант розподіляється рівномірно, але ні можливості. Наша місія полягає в т...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay став першим кращим способом оплати. Клієнти роблять покупки зараз, платять протягом 6 тижнів і ніколи не сплачують відсотків. Торговці, які співпрацюють із Afterpay, охоплюють найбільших і найлояльніших покупців у світі. Понад 19 мільйонів активних клієнтів зробили покупки за допомогою Afte...
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...
Zip
zip.co
Zip (раніше Quadpay) є провідною компанією «Купуйте зараз, платіть пізніше», яка надає чесні та безперебійні рішення, які спрощують спосіб оплати. Зі зростанням присутності в усьому світі наша місія — бути першим вибором для оплати скрізь і щодня. Ми існуємо, щоб створити світ, у якому люди зможуть ...
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.
Karbon
karbonhq.com
Karbon — це платформа управління практикою для бухгалтерських фірм. Він надає справді платформу для спільної роботи для керування робочими процесами, спілкування з командами та виконання виняткової роботи з клієнтами. Поєднуючи електронну пошту, обговорення, завдання та потужні робочі процеси, Karbo...
Razorpay
razorpay.com
Шлях до створення Razorpay розпочався в 2014 році, коли Харшіл Матур (генеральний директор і співзасновник) і Шашанк Кумар (керівний директор і співзасновник) стали свідками жахливого стану індустрії онлайн-платежів в Індії та зрозуміли, що вони мають більший і більший потенціал. важливе питання для...
Pleo
pleo.io
Зустрічайте Pleo, провідне в Європі рішення для витрат, яке спрощує витрати для всіх у компанії. Подаруйте своїм співробітникам інтелектуальну картку компанії, щоб купувати необхідні речі, і забудьте про пошуки втрачених чеків. Отримуйте дані про витрати в режимі реального часу, відчувайте контроль ...
Melio
meliopayments.com
Melio — це безкоштовний інструмент оплати постачальників/рахунків, який максимізує грошовий потік і мінімізує зайнятість. Сплачуйте рахунки постачальників за допомогою банківського переказу або дебетової картки безкоштовно, навіть якщо вони приймають лише чеки! Ви також можете використовувати свою к...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Clover
clover.com
Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.
Airwallex
airwallex.com
Хмарну платформу Airwallex було розроблено, щоб зменшити навантаження на ваші глобальні платежі та фінансові операції. Незалежно від того, чи є ви глобальною компанією, яка прагне заощадити час і гроші під час масштабування, чи перспективним підприємством, яке готове створювати власні фінансові прод...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Викорис...
Laybuy Personal
laybuy.com
Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати з Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективнос...
Tamara
tamara.co
Покупки повинні приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі
Paystack
paystack.com
Сучасні онлайн і офлайн платежі для Африки. Paystack допомагає компаніям в Африці отримувати гроші від будь-кого в будь-якій точці світу.
Mollie
mollie.com
Mollie усуває бар’єри для компаній будь-якого розміру, щоб конкурувати на кращих умовах в електронній комерції. Ми робимо це, пропонуючи зручні та надійні онлайн-платежі. Mollie пропонує різні способи оплати, які можна легко інтегрувати за допомогою API або плагіна до всіх важливих веб-магазинів. Mo...
Xendit
xendit.co
Xendit надає платіжні рішення, які спрощують процес оплати для підприємств у Південно-Східній Азії, включаючи Індонезію, Філіппіни, Малайзію, Таїланд і В’єтнам, від малих і середніх підприємств, стартапів електронної комерції до гігантських корпорацій. Xendit забезпечує безпечну, просту в інтеграці...
Zilch
zilch.com
Купуйте зараз, платіть пізніше за допомогою Zilch. Купуйте будь-де в Інтернеті та оплачуйте покупку протягом 6 тижнів 4 частинами.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів, що базується в Сполучених Штатах і надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пр...
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включаючи апаратне забезпечення, програмне забезпечення та програми, що надає торговцям технологію для трансформації їхнього бізнесу.
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на ...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com – це хмарна платіжна платформа, і їхня місія полягає в тому, щоб дозволити компаніям та їхнім спільнотам процвітати в цифровій економіці. Модульна технологія Checkout.com дозволяє компаніям додавати функції, керувати ризиками, захищаючи конверсію, і додавати нові способи оплати для зрос...
PaySimple
paysimple.com
Компанії звертаються до PaySimple із простою, але важливою потребою – кращим способом прийому платежів. Розроблений для унікальних потреб підприємств, що надають послуги, PaySimple надає гнучкі рішення для оплати та виставлення рахунків, яким щодня віддають перевагу понад 20 000 компаній. На відміну...
Blackсatсard
blackcatcard.com
Представляємо Blackcatcard, європейський міжнародний грошовий сервіс, заснований у 2019 році. Він пропонує віртуальні та пластикові картки, які приймаються в усьому світі, з нульовою комісією за створення рахунку, випуск віртуальної картки та обслуговування. Отримавши ліцензію Управління фінансових ...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — це єдиноріг FinTech, який інновує простір платіжних послуг для транскордонних продавців електронної комерції по всьому світу. Використовуючи наш глобальний слід, наша місія полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам можливість продавати будь-де по всьому світу. Ми прагнемо надавати нашим к...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® був заснований у 2009 році батьком і сином, Джо та Дж. Б. Келлогами, з місією змінювати ситуацію, допомагаючи розвитку малого бізнесу та розвитку місцевих громад. Зараз у Marketing 360, розташованому у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, та Остіні, штат Техас, працюють понад 550 членів кома...
LEDGERS
ledgers.cloud
«Платіжний шлюз є важливою частиною процесу електронних платежів. Це зовнішня технологія, яка відповідає за передачу інформації про клієнта до банку-еквайєра, де обробляється транзакція. У міру розвитку технологій технологія платіжного шлюзу постійно розвивається, щоб обслуговувати до нових уподобан...
Fiskl
fiskl.com
Відкрийте для себе Fiskl: універсальний додаток для фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку на базі штучного інтелекту для малого бізнесу. Управління фінансами малого бізнесу не повинно бути болісним і трудомістким. Fiskl полегшує це за допомогою комплексного набору інструментів для бухгал...
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
Monnify
monnify.com
Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...
Equals Money
equalsmoney.com
Приєднуйтесь до понад 20 000 компаній, яким ми допомогли взяти під контроль їхні бізнес-витрати. Наші картки, додаток і онлайн-платформа дають вам повний контроль і видимість, тож ви можете витрачати менше часу на управління своїми фінансами та більше на розвиток свого бізнесу. Працюйте по всьому св...
Introwise
introwise.com
Легке планування для вас і ваших клієнтів. Ваш час дуже цінний, використовуйте його для розширення свого бізнесу. Ми подбаємо про те, щоб повсякденна робота пройшла гладко. Ми звільняємо творчі сили, щоб ви могли думати про загальну картину: отримувати гроші за те, що вам подобається. Тепер у вас ...
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong обслуговує китайських продавців за кордоном. PingPong надає китайським транскордонним продавцям швидші, зручніші та безпечніші послуги транскордонного збору. Зосереджуючись на комплексних потребах транскордонних продавців і малих і середніх підприємств, які виїжджають за кордон, PingPong н...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — це фінтех-компанія, яка впроваджує інновації за допомогою складних платіжних рішень з рахунку на рахунок. Надійна платформа Dwolla, низький код API та партнерська екосистема спрощують складний процес інтеграції з різними платіжними мережами для створення єдиного наскрізного рішення. І...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
Adyen
adyen.com
Adyen є платіжною платформою, обраною багатьма провідними світовими компаніями, яка забезпечує сучасну наскрізну інфраструктуру, що підключається безпосередньо до карток Visa, Mastercard і способів оплати, які віддають перевагу споживачам у всьому світі. Adyen забезпечує безпроблемні платежі в Інтер...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів ...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
EBizCharge
ebizcharge.com
Лідер у сфері інтегрованих платежів B2B. Платіжний шлюз, здатний обробляти платежі у вашій CRM/ERP, системі бухгалтерського обліку або онлайн-кошиках для покупок, таких як QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce тощо. EBizCharge також проп...
Recurly
recurly.com
Тисячі інноваційних компаній у галузях цифрових медіа, потокового передавання, видавництва, SaaS, освіти, споживчих товарів і професійних послуг покладаються на Recurly, щоб розблокувати трансформаційне зростання за допомогою підписок. Універсальна інтегрована платформа Recurly усуває складнощі масш...
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...
Cushion
cushion.ai
Cushion — це ваш улюблений додаток для організації, оплати та накопичення кредиту за наявними рахунками та «Купити зараз, платити пізніше». Спростіть свої рахунки. Побудувати кредит.
VersaPay
versapay.com
Для зростаючих компаній, яким потрібно досягати більшого з меншими витратами, Versapay’s Accounts Receivable Efficiency Suite спрощує процес обміну рахунками-фактурами на готівку шляхом автоматизації виставлення рахунків-фактур, спрощення платежів B2B та оптимізації застосування готівки за допомогою...
Payowire
payowire.com
Глобальне платіжне рішення з віртуальними та фізичними картками Постачальник. Доступні банківські рахунки в доларах США, євро, фунтах стерлінгів і поповнення мобільного рахунку. Створіть обліковий запис: https://payowire.com/register Easybanking для фрілансерів і підприємців. Усі рішення на одній пл...
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають змогу власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримати доступ до швидкого фінансування та отри...
Trustly Personal
trustly.com
Trustly, заснована в 2008 році, є світовим лідером у сфері онлайн-банківських платежів. Наша мережа між рахунками обходить мережу карток, дозволяючи споживачам здійснювати швидкі, прості та безпечні платежі продавцям безпосередньо зі своїх рахунків онлайн-банкінгу. Завдяки підтримці понад 6000 банкі...