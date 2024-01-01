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Payment Software - Найпопулярніші застосунки

Payment software refers to digital tools and systems designed to facilitate and manage financial transactions online. This software ensures secure, efficient, and streamlined payment processes for businesses and consumers. Key functionalities typically include processing various payment methods, managing billing and invoicing, and protecting against fraud.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...

Venmo

Venmo

venmo.com

Оплата. Платять. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay повністю інтегрована з усіма вашими улюбленими магазинами. Робіть покупки, як зазвичай, а потім виберіть Afterpay як спосіб оплати під час оформлення замовлення. Перші клієнти проходять швидку реєстрацію, а клієнти, які повертаються, просто входять.

Klarna

Klarna

klarna.com

Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.

Skrill

Skrill

skrill.com

Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Найкраще програмне забезпечення для керування клієнтами для малого бізнесу. Швидше захищайте клієнтів за допомогою нашого комплексного інструменту керування проектами, виставленням рахунків і платежами. Безкоштовна 7-денна пробна версія.

Affirm

Affirm

affirm.com

Платіть у власному темпі. Коли ви купуєте через Affirm, ви завжди точно знаєте, що ви винні і коли закінчите платити. Немає прихованих комісій — навіть комісії за прострочення.

Pleo

Pleo

pleo.io

Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Як ви керуєте своєю бухгалтерською фірмою. Робота, клієнти, планування та спілкування в одному місці. Незалежно від того, працює ваша команда в офісі чи віддалено, ви разом із Karbon.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю

Zip

Zip

zip.co

Сплачуйте 4 частинами та купуйте в Інтернеті або в будь-якому магазині, де приймають Visa, Apple Pay і Google. Купуйте розумніше!

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Надайте своєму бізнесу можливість здійснювати швидкі, прості міжнародні платежі з низькими комісіями в різних валютах. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні.

Melio

Melio

meliopayments.com

Сплачуйте та отримуйте гроші за рахунками швидко, просто та без будь-яких звичайних витрат. Збільште грошовий потік і зменшіть труднощі за допомогою Melio Payments.

Neteller

Neteller

neteller.com

Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.

Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати за допомогою Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!

Mollie

Mollie

mollie.com

Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »

Paystack

Paystack

paystack.com

Сучасні онлайн і офлайн платежі для Африки. Paystack допомагає компаніям в Африці отримувати гроші від будь-кого в будь-якій точці світу.

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.

WePay

WePay

wepay.com

WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...

Tamara

Tamara

tamara.co

Покупки мають приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.

Zilch

Zilch

zilch.com

Купуйте зараз, платіть пізніше за допомогою Zilch. Купуйте будь-де в Інтернеті та оплачуйте покупку протягом 6 тижнів 4 частинами.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Мобільні рахунки (і багато іншого) для будь-якого малого бізнесу. Керуйте повсякденними фінансами свого бізнесу як професіонал! Доступний безкоштовний акаунт.

Veem

Veem

veem.com

Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Платежі, картки та витрати – спрощено. Обліковий запис Equals Money створений для того, щоб змінити спосіб, у який фінансові команди керують платежами компанії, витратами, бюджетами, нарахуванням заробітної плати тощо, повертаючи час на годинник і повертаючи гроші на баланс.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Відкрийте рахунок IBAN в Європі безкоштовно. Отримайте платіжну картку, кешбек до 5%, інтегрований криптосервіс та багато іншого за 0 євро на місяць.

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong — це єдиноріг FinTech, який інновує простір платіжних послуг для транскордонних продавців електронної комерції по всьому світу. Використовуючи наш глобальний слід, наша місія полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам можливість продавати будь-де по всьому світу. Ми прагнемо надавати нашим к...

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або зобов’язань щодо захисту даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS — це зберігач конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів а...

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

Залишайтеся на зв’язку з бізнесом Інструменти виставлення рахунків, відвідування, відповідності податку на товари та послуги, бухгалтерського обліку та подання податкових декларацій, які допоможуть вам керувати своїм бізнесом будь-де та будь-коли.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для Merchants. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб оплати. Дозвольте їм платити 6 тижневих безвідсоткових платежів, одночасно отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші платіжні цикли та постійних клієнтів вашого бренду.

MRR.io

MRR.io

mrr.io

Слідкуйте за своїм щомісячним регулярним доходом, незалежно від того, який платіжний процесор ви використовуєте.

Kodo

Kodo

kodo.com

Витрачайте розумніше з нашим універсальним рішенням для корпоративних платежів Найпростіша платформа корпоративних платежів, яка допомагає вам контролювати, автоматизувати та делегувати витрати компанії, зосереджуючись на розвитку свого бізнесу!

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...

Introwise

Introwise

introwise.com

Легке планування для вас і ваших клієнтів. Ваш час дуже цінний, використовуйте його для розширення свого бізнесу. Ми подбаємо про те, щоб повсякденна робота пройшла гладко. Ми звільняємо творчі сили, щоб ви могли думати про загальну картину: отримувати гроші за те, що вам подобається. Тепер у вас ...

Cushion

Cushion

cushion.ai

Сплачуйте рахунки вчасно та уникайте комісій за овердрафт. Автооплата без овердрафту.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Підвищте рівень автоматизації, централізації та видимості вашого процесу доповненої реальності, надаючи клієнтам найкращий у галузі досвід

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.

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