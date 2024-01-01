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Програмне забезпечення для обробки платежів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для обробки платежів дозволяє підприємствам ефективно обробляти різні типи платежів між компаніями (B2B). Компанії використовують це програмне забезпечення для керування вхідними платежами від бізнес-клієнтів і вихідними платежами постачальникам. Будь-який бізнес, який приймає безготівкові платежі, може отримати вигоду від використання програмного забезпечення для обробки платежів. Він в основному використовується бухгалтерськими командами для забезпечення своєчасних платежів і мінімізації помилок. Це програмне забезпечення інтегрується з платіжними шлюзами, системами бухгалтерського обліку та програмним забезпеченням автоматизації кредиторської заборгованості (AP). Крім того, програмне забезпечення для обробки платежів часто поєднується з платформами електронної комерції та системами роздрібних торгових точок (POS).
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Venmo
venmo.com
Оплата. Платять. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
HoneyBook
honeybook.com
Найкраще програмне забезпечення для керування клієнтами для малого бізнесу. Швидше захищайте клієнтів за допомогою нашого комплексного інструменту керування проектами, виставленням рахунків і платежами. Безкоштовна 7-денна пробна версія.
Karbon
karbonhq.com
Як ви керуєте своєю бухгалтерською фірмою. Робота, клієнти, планування та спілкування в одному місці. Незалежно від того, працює ваша команда в офісі чи віддалено, ви разом із Karbon.
Melio
meliopayments.com
Сплачуйте та отримуйте гроші за рахунками швидко, просто та без будь-яких звичайних витрат. Збільште грошовий потік і зменшіть труднощі за допомогою Melio Payments.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Airwallex
airwallex.com
Надайте своєму бізнесу можливість здійснювати швидкі, прості міжнародні платежі з низькими комісіями в різних валютах. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
Paystack
paystack.com
Сучасні онлайн і офлайн платежі для Африки. Paystack допомагає компаніям в Африці отримувати гроші від будь-кого в будь-якій точці світу.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Fiskl
fiskl.com
Мобільні рахунки (і багато іншого) для будь-якого малого бізнесу. Керуйте повсякденними фінансами свого бізнесу як професіонал! Доступний безкоштовний акаунт.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — це єдиноріг FinTech, який інновує простір платіжних послуг для транскордонних продавців електронної комерції по всьому світу. Використовуючи наш глобальний слід, наша місія полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам можливість продавати будь-де по всьому світу. Ми прагнемо надавати нашим к...
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Introwise
introwise.com
Легке планування для вас і ваших клієнтів. Ваш час дуже цінний, використовуйте його для розширення свого бізнесу. Ми подбаємо про те, щоб повсякденна робота пройшла гладко. Ми звільняємо творчі сили, щоб ви могли думати про загальну картину: отримувати гроші за те, що вам подобається. Тепер у вас ...
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
VersaPay
versapay.com
Підвищте рівень автоматизації, централізації та видимості вашого процесу доповненої реальності, надаючи клієнтам найкращий у галузі досвід
Cushion
cushion.ai
Сплачуйте рахунки вчасно та уникайте комісій за овердрафт. Автооплата без овердрафту.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong обслуговує китайських продавців за кордоном. PingPong надає китайським транскордонним продавцям швидші, зручніші та безпечніші послуги транскордонного збору.Зосереджуючись на комплексних потребах транскордонних продавців і малих і середніх підприємств, які виїжджають за кордон, PingPong на...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операц...
Wallester
business.wallester.com
Почніть випускати безкоштовні віртуальні або фізичні візитки, керуйте витратами компанії в одному місці. Зареєструйтеся зараз і отримайте доступ до рахунку VISA IBAN за день безкоштовно!
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) є провідним світовим постачальником платіжних технологій і програмних рішень, що надає інноваційні послуги нашим клієнтам у всьому світі.
Zil Money
zilmoney.com
Функція «Розрахунок заробітної плати за кредитною карткою» від Zil Money дозволяє вчасно виплачувати зарплату працівникам і повертати гроші. Крім того, списуйте фінансування заробітної плати за рахунок комісій за кредитну картку як бізнес-витрати. Збільште грошовий потік і задоволеність працівників ...
Modulr
modulrfinance.com
Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...
PayU
payu.in
PayU є провідним постачальником послуг онлайн-платежів, який працює на понад 50 швидкозростаючих ринках і займається створенням передових фінансових послуг, адаптованих до потреб понад 300 000 продавців і мільйонів споживачів. Зосереджено на розширенні можливостей людей і компаній за допомогою фінан...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозап...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збирання платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без ра...
ezyCollect
ezycollect.io
Програмне забезпечення для обліку дебіторської заборгованості ezyCollect допомагає компаніям оптимізувати, автоматизувати та краще керувати діяльністю по кредитуванню та інкасації клієнтів. Спробуйте зараз безкоштовно!
Solidgate
solidgate.com
Приймати онлайн-платежі. Наша універсальна платформа обробки платежів забезпечує безперебійні онлайн-покупки та оптимізовану платіжну інфраструктуру. Увімкніть картковий еквайринг і локальні способи оплати по всьому світу: на настільному комп’ютері, мобільному пристрої та в програмі.
Forwardly
forwardai.com
Отримайте доступ, відстежуйте та керуйте даними бухгалтерського обліку. Грошовий потік є найважливішим компонентом фінансового стану бізнесу. Ми спрощуємо отримання фінансової інформації та контролю за допомогою повного набору рішень для даних бухгалтерського обліку для банків, кредиторів, фінтех-к...
Libeo
libeo.io
Libeo має на меті спростити обробку та оплату кредиторської заборгованості для МСП.
Paylivre
paylivre.com
Paylivre – це платіжна фінтех-компанія, розташована в Бразилії, яка надає транскордонні рішення, переміщуючи понад 8 мільйонів доларів щомісяця та підключаючи наших партнерів до їх бразильської аудиторії через наші платіжні API.
PayDock
paydock.com
Paydock — це платформа оркестрування платежів, яка є лідером у вирішенні численних дорогих проблем для торговців, які використовують розрізнені, швидкозмінні та фрагментовані постачальники платіжних послуг (і пов’язаних із ними). Наша інноваційна технологія, перш за все API, гармонізує платежі, шахр...
Leatherback
leatherback.co
Ми прагнемо полегшити транскордонну торгівлю для окремих осіб і компаній у всьому світі. Leatherback переміщує ваші гроші туди, куди вони повинні працювати без проблем. У будь-який час, будь-де та майже скрізь. Ми створюємо продукти, щоб надати вам усе необхідне, щоб пропонувати свої товари та послу...
eDebit Direct
edebitdirect.com
Кредитні картки дорогі, а іноді їх важко отримати, особливо для галузей високого ризику. Наша безпечна система дозволяє вам дебетувати
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY є провідним постачальником платіжних послуг і прямим еквайром банківських карток. Ми створюємо спеціально розроблені технології на основі даних для клієнтів електронної комерції, щоб здійснювати онлайн-платежі по всьому світу. ECOMMPAY забезпечує рух грошей в один клік; наш платіжний шлюз п...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay — одна з установ електронних грошей (EMI) у Литві, яка найшвидше розвивається, — провідний фінтех-центр у континентальній Європі, який надає банківські послуги для інтернет-компаній. Пропонуючи рішення єдиного вікна для всіх платіжних засобів під одним дахом, ConnectPay забезпечує безпере...
BizPayO
bizpayo.com
BizPayO дозволяє професіоналам приймати платежі кредитними картками та ACH онлайн, відшкодовуючи комісію за обробку. 100% сумісний і надзвичайно безпечний.
Billment
billment.com
Billment™ — це ефективний інструмент керування рахунками-фактурами, який інтегрується з QuickBooks, щоб заощадити ваш час і гроші. Набір функцій Billment™ глибокий, включаючи такі функції, як пакетна обробка платежів, пакетна автоматизація клієнтів, планова обробка платежів і багато іншого. UX є про...
Reap Global
reap.global
Reap — це фінансова платформа, яка забезпечує доступ і фінансове підключення за допомогою інновацій для компаній будь-якого розміру. Reap поєднує програмне забезпечення для керування витратами з рядом інноваційних платіжних продуктів, включаючи флагманську корпоративну кредитну картку Reap Visa. Rea...
Prommt
prommt.com
Prommt — це безпечна платформа запитів на оплату, яка перетворює ризиковані, трудомісткі телефонні платежі в безпечні онлайн-транзакції. Prommt надає продавцям можливість надсилати клієнтам миттєві персоналізовані платіжні запити електронною поштою, текстовими повідомленнями чи онлайн-повідомленнями...
Easebuzz
easebuzz.in
Easebuzz — це повна платформа платіжних рішень, яка обслуговує понад 1 00 000 компаній в Індії. З місією стати єдиною фінансовою операційною системою для бізнесу, Easebuzz допомагає компаніям оцифровувати платежі та керувати наскрізними фінансовими операціями щодо збору цифрових платежів, виплати пл...
Skydo
skydo.com
Skydo робить отримання міжнародних ділових платежів доступним, простим і безперебійним. Отримайте FIRA, сумісну з GST, і відстеження платежів у реальному часі. Найдешевше рішення для компаній і фрілансерів порівняно з банками, Paypal і Wise.