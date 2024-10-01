Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для обробки платежів - Найпопулярніші застосунки - Коста-Рика Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для обробки платежів дозволяє підприємствам ефективно обробляти різні типи платежів між компаніями (B2B). Компанії використовують це програмне забезпечення для керування вхідними платежами від бізнес-клієнтів і вихідними платежами постачальникам. Будь-який бізнес, який приймає безготівкові платежі, може отримати вигоду від використання програмного забезпечення для обробки платежів. Він в основному використовується бухгалтерськими командами для забезпечення своєчасних платежів і мінімізації помилок. Це програмне забезпечення інтегрується з платіжними шлюзами, системами бухгалтерського обліку та програмним забезпеченням автоматизації кредиторської заборгованості (AP). Крім того, програмне забезпечення для обробки платежів часто поєднується з платформами електронної комерції та системами роздрібних торгових точок (POS).