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Програмне забезпечення для обробки платежів - Найпопулярніші застосунки - Канада
Програмне забезпечення для обробки платежів дозволяє підприємствам ефективно обробляти різні типи платежів між компаніями (B2B). Компанії використовують це програмне забезпечення для керування вхідними платежами від бізнес-клієнтів і вихідними платежами постачальникам. Будь-який бізнес, який приймає безготівкові платежі, може отримати вигоду від використання програмного забезпечення для обробки платежів. Він в основному використовується бухгалтерськими командами для забезпечення своєчасних платежів і мінімізації помилок. Це програмне забезпечення інтегрується з платіжними шлюзами, системами бухгалтерського обліку та програмним забезпеченням автоматизації кредиторської заборгованості (AP). Крім того, програмне забезпечення для обробки платежів часто поєднується з платформами електронної комерції та системами роздрібних торгових точок (POS).
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
Venmo
venmo.com
платити. Отримайте гроші. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — це фінансово-технологічна компанія, яка надає можливість малим і середнім підприємствам світу здійснювати транзакції, вести бізнес і розвиватися в усьому світі. Payoneer було засновано в 2005 році з вірою в те, що талант розподіляється рівномірно, але ні можливості. Наша місія полягає в т...
Karbon
karbonhq.com
Karbon — це платформа управління практикою для бухгалтерських фірм. Він надає справді платформу для спільної роботи для керування робочими процесами, спілкування з командами та виконання виняткової роботи з клієнтами. Поєднуючи електронну пошту, обговорення, завдання та потужні робочі процеси, Karbo...
Clover
clover.com
Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® – маркетингова платформа №1 для малого бізнесу. Усе, що вам потрібно, від дизайну до маркетингу та CRM – підтримуйте свій бренд®. Технологія Madwire® Marketing 360 — це поєднання інтегрованого маркетингового програмного забезпечення (технології) та професійних маркетингових послуг (т...
Melio
meliopayments.com
Melio — це безкоштовний інструмент оплати постачальників/рахунків, який максимізує грошовий потік і мінімізує зайнятість. Сплачуйте рахунки постачальників за допомогою банківського переказу або дебетової картки безкоштовно, навіть якщо вони приймають лише чеки! Ви також можете використовувати свою к...
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів, що базується в Сполучених Штатах і надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пр...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
Zil Money
zilmoney.com
Функція «Розрахунок заробітної плати за кредитною карткою» від Zil Money дозволяє вчасно виплачувати зарплату працівникам і повертати гроші. Крім того, списуйте фінансування заробітної плати за рахунок комісій за кредитну картку як бізнес-витрати. Збільште грошовий потік і задоволеність працівників ...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які стрімко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити навантаження на комплаєнс або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній бізн...
Airwallex
airwallex.com
Хмарну платформу Airwallex було розроблено, щоб зменшити навантаження на ваші глобальні платежі та фінансові операції. Незалежно від того, чи є ви глобальною компанією, яка прагне заощадити час і гроші під час масштабування, чи перспективним підприємством, яке готове створювати власні фінансові прод...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Викорис...
Paystack
paystack.com
Сучасні онлайн і офлайн платежі для Африки. Paystack допомагає компаніям в Африці отримувати гроші від будь-кого в будь-якій точці світу.
Mollie
mollie.com
Mollie усуває бар’єри для компаній будь-якого розміру, щоб конкурувати на кращих умовах в електронній комерції. Ми робимо це, пропонуючи зручні та надійні онлайн-платежі. Mollie пропонує різні способи оплати, які можна легко інтегрувати за допомогою API або плагіна до всіх важливих веб-магазинів. Mo...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com – це хмарна платіжна платформа, і їхня місія полягає в тому, щоб дозволити компаніям та їхнім спільнотам процвітати в цифровій економіці. Модульна технологія Checkout.com дозволяє компаніям додавати функції, керувати ризиками, захищаючи конверсію, і додавати нові способи оплати для зрос...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — це єдиноріг FinTech, який інновує простір платіжних послуг для транскордонних продавців електронної комерції по всьому світу. Використовуючи наш глобальний слід, наша місія полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам можливість продавати будь-де по всьому світу. Ми прагнемо надавати нашим к...
Fiskl
fiskl.com
Відкрийте для себе Fiskl: універсальний додаток для фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку на базі штучного інтелекту для малого бізнесу. Управління фінансами малого бізнесу не повинно бути болісним і трудомістким. Fiskl полегшує це за допомогою комплексного набору інструментів для бухгал...
Introwise
introwise.com
Легке планування для вас і ваших клієнтів. Ваш час дуже цінний, використовуйте його для розширення свого бізнесу. Ми подбаємо про те, щоб повсякденна робота пройшла гладко. Ми звільняємо творчі сили, щоб ви могли думати про загальну картину: отримувати гроші за те, що вам подобається. Тепер у вас ...
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong обслуговує китайських продавців за кордоном. PingPong надає китайським транскордонним продавцям швидші, зручніші та безпечніші послуги транскордонного збору. Зосереджуючись на комплексних потребах транскордонних продавців і малих і середніх підприємств, які виїжджають за кордон, PingPong н...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
Adyen
adyen.com
Adyen є платіжною платформою, обраною багатьма провідними світовими компаніями, яка забезпечує сучасну наскрізну інфраструктуру, що підключається безпосередньо до карток Visa, Mastercard і способів оплати, які віддають перевагу споживачам у всьому світі. Adyen забезпечує безпроблемні платежі в Інтер...
EBizCharge
ebizcharge.com
Лідер у сфері інтегрованих платежів B2B. Платіжний шлюз, здатний обробляти платежі у вашій CRM/ERP, системі бухгалтерського обліку або онлайн-кошиках для покупок, таких як QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce тощо. EBizCharge також проп...
Cushion
cushion.ai
Cushion — це ваш улюблений додаток для організації, оплати та накопичення кредиту за наявними рахунками та «Купити зараз, платити пізніше». Спростіть свої рахунки. Побудувати кредит.
VersaPay
versapay.com
Для зростаючих компаній, яким потрібно досягати більшого з меншими витратами, Versapay’s Accounts Receivable Efficiency Suite спрощує процес обміну рахунками-фактурами на готівку шляхом автоматизації виставлення рахунків-фактур, спрощення платежів B2B та оптимізації застосування готівки за допомогою...
Mamo Pay
mamopay.com
Ми є фінансово-технічною компанією ОАЕ, Дубай, першою, яка повністю регулюється Управлінням фінансових послуг Дубая (DFSA)🇦🇪, заснованим двома колишніми співробітниками Google. Mamo Pay for Business – це повна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу (тільки ОАЕ). Незалежно від того, чи...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd робить для фінансових технологій те, що хмара зробила для ІТ. Ми створили найбільшу в світі локальну платіжну мережу, щоб забезпечити безперебійну глобальну торгівлю. Інноваційні компанії електронної комерції, технологічні компанії, ринкові майданчики та інші використовують наші платформи Fint...
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, раніше Viva Wallet, є провідним європейським технологічним банком для здійснення платежів на 24 ринках. Ми працюємо на 17 мовах і в 9 валютах і підтримуємо понад 30 методів оплати по всьому світу. Безкоштовний додаток, viva.com | Термінал можна без особливих зусиль налаштувати на сма...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідо...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операц...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це серверне рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукоз...
Wallester
business.wallester.com
Wallester – фінансово-технологічна компанія, яка допомагає підприємствам мати абсолютно новий підхід до управління витратами компаній та їх оптимізації. Будучи офіційним партнером Visa, Wallester Business є ідеальним рішенням для випуску корпоративних карток для різноманітних потреб, а також вбудова...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay — одна з установ електронних грошей (EMI) у Литві, яка найшвидше розвивається, — провідний фінтех-центр у континентальній Європі, який надає банківські послуги для інтернет-компаній. Пропонуючи рішення єдиного вікна для всіх платіжних засобів під одним дахом, ConnectPay забезпечує безпере...
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) є провідним світовим постачальником платіжних технологій і програмних рішень, що надає інноваційні послуги нашим клієнтам у всьому світі.
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit — це єдиний магазин для всіх онлайн-платежів. Він обробляє різні варіанти оплати, забезпечує миттєве з’єднання та має надійні інтелектуальні функції, які забезпечують плавні транзакції. Ви побачите, що це легко та інтуїтивно зрозуміло, незалежно від того, яким типом пристрою ви користуєтеся...
PayDo
paydo.com
PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...
PayU
payu.in
PayU є провідним постачальником послуг онлайн-платежів, який працює на понад 50 швидкозростаючих ринках і займається створенням передових фінансових послуг, адаптованих до потреб понад 300 000 продавців і мільйонів споживачів. Зосереджено на розширенні можливостей людей і компаній за допомогою фінан...
Forwardly
forwardai.com
Отримайте доступ, відстежуйте та керуйте даними бухгалтерського обліку. Грошовий потік є найважливішим компонентом фінансового стану бізнесу. Ми спрощуємо отримання фінансової інформації та контролю за допомогою повного набору рішень для даних бухгалтерського обліку для банків, кредиторів, фінтех-к...
Leatherback
leatherback.co
Ми прагнемо полегшити транскордонну торгівлю для окремих осіб і компаній у всьому світі. Leatherback переміщує ваші гроші туди, куди вони повинні працювати без проблем. У будь-який час, будь-де та майже скрізь. Ми створюємо продукти, щоб надати вам усе необхідне, щоб пропонувати свої товари та послу...
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY є провідним постачальником платіжних послуг і прямим еквайром банківських карток. Ми створюємо спеціально розроблені технології на основі даних для клієнтів електронної комерції, щоб здійснювати онлайн-платежі по всьому світу. ECOMMPAY забезпечує рух грошей в один клік; наш платіжний шлюз п...
Prommt
prommt.com
Prommt — це безпечна платформа запитів на оплату, яка перетворює ризиковані, трудомісткі телефонні платежі в безпечні онлайн-транзакції. Prommt надає продавцям можливість надсилати клієнтам миттєві персоналізовані платіжні запити електронною поштою, текстовими повідомленнями чи онлайн-повідомленнями...
Skydo
skydo.com
Skydo робить отримання міжнародних ділових платежів доступним, простим і безперебійним. Отримайте FIRA, сумісну з GST, і відстеження платежів у реальному часі. Найдешевше рішення для компаній і фрілансерів порівняно з банками, Paypal і Wise.
AxxonPay
axxonpay.com
AxxonPay є провідним постачальником платіжних рішень і прямим еквайром банківських карток для продавців із високим ризиком. Ми пропонуємо широкий спектр платіжних послуг, включаючи Visa, Mastercard, JCB, UnionPay та альтернативні способи оплати клієнтам по всьому світу. Наші технології, керовані дан...
Helcim
helcim.com
Helcim – це платіжна компанія, яка дозволяє підприємствам легко приймати кредитні картки. Helcim зосереджується на наданні кращої платіжної послуги, спрощуючи реєстрацію, надаючи розумніші платіжні інструменти та роблячи доступнішими оплату. Ми знаємо, що оплата є центральною для вашого бізнесу, том...
NMI
nmi.com
NMI дозволяє створювати ідеальну, повну комерційну пропозицію, незалежно від того, чи є ви постачальником програмного забезпечення, який прагне створювати кращі рішення, ISO, який хоче підвищити цінність ваших послуг, чи банком, який надає інструменти обробки платежів. І хоча ми не працюємо безпосер...
Paymerang
paymerang.com
Paymerang надає оптимізовану платформу для автоматизації рахунків-фактур і платежів, яка переносить відділи кредиторської заборгованості (AP) у сучасну епоху. Платформа Paymerang економить тисячі годин відділів AP щорічно, покращує видимість, підвищує точність, покращує ефективність і заробляє знижк...
Modulr
modulrfinance.com
Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збір платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без рахунк...
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect автоматизує дебіторську заборгованість для B2B – наші клієнти зазвичай спостерігають зменшення простроченої заборгованості на 40% протягом перших 12 місяців. Автоматизація доповненої реальності з 1. Кредитною статистикою на основі реальних даних про клієнтів і даних illion, яка допомагає ...