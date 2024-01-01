Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для обробки платежів - Найпопулярніші застосунки - Острів Буве Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для обробки платежів дозволяє підприємствам ефективно обробляти різні типи платежів між компаніями (B2B). Компанії використовують це програмне забезпечення для керування вхідними платежами від бізнес-клієнтів і вихідними платежами постачальникам. Будь-який бізнес, який приймає безготівкові платежі, може отримати вигоду від використання програмного забезпечення для обробки платежів. Він в основному використовується бухгалтерськими командами для забезпечення своєчасних платежів і мінімізації помилок. Це програмне забезпечення інтегрується з платіжними шлюзами, системами бухгалтерського обліку та програмним забезпеченням автоматизації кредиторської заборгованості (AP). Крім того, програмне забезпечення для обробки платежів часто поєднується з платформами електронної комерції та системами роздрібних торгових точок (POS).