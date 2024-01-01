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Платіжні шлюзи - Найпопулярніші застосунки
Платіжні шлюзи оптимізують процес платіжних транзакцій між покупцями та продавцями, безпечно передаючи деталі транзакцій банкам. Підприємства електронної комерції покладаються на платіжні шлюзи, щоб забезпечити безпечну передачу платіжної інформації від клієнтів до продавців і платіжних процесорів. Менеджери електронної комерції використовують це програмне забезпечення для прийому платежів через кілька каналів, тоді як спеціалісти з фінансів використовують його для відстеження ефективності платежів. Важливо відрізняти платіжні шлюзи від програмного забезпечення для обробки платежів, яке призначене для транзакцій між компаніями (B2B). Платіжні шлюзи інтегруються з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і програмним забезпеченням для керування підписками, щоб полегшити оплату товарів і послуг, проданих через ці системи.
Запит на новий застосунок
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Xendit
xendit.co
Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.
LEDGERS
ledgers.cloud
Залишайтеся на зв’язку з бізнесом Інструменти виставлення рахунків, відвідування, відповідності податку на товари та послуги, бухгалтерського обліку та подання податкових декларацій, які допоможуть вам керувати своїм бізнесом будь-де та будь-коли.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
Monnify
monnify.com
Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...
Trustly Personal
trustly.com
Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe — це сучасна та надійна платіжна платформа, яка дозволяє вашим клієнтам платити як, коли та де вони хочуть. Приймайте готівку, дебет, кредит, ACH і мобільні способи оплати, включно з Apple Pay і Google Pay — усе на одній платформі. PayNearMe створює інноваційну технологію з наголосом на вз...
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
Truevo
truevo.com
Truevo є ліцензованим еквайєром і фінтех-компанією, яка обслуговує підприємства по всій Європі. Ми зосереджуємося на наданні наскрізних платіжних рішень, які забезпечують більш високий рівень прийому, більш високу швидкість транзакцій і оптимальну безпеку. Ми розуміємо, що кожен бізнес є унікальним,...
Tranzzo
tranzzo.com
Ми зробили все можливе, щоб забезпечити надійні онлайн-платежі, щоб компанії могли зосередитися на більш важливих речах. Ми розробляємо рішення та технології, які дозволяють користувачам платити онлайн, де вони хочуть.
Teya
teya.com
Ми розробляємо інструменти, щоб розблокувати безпроблемні платежі, краще управління бізнесом, нових і постійних клієнтів, і все це на чесних умовах. Наша пропозиція «все-в-одному» розроблена, щоб спростити повсякденну роботу та розкрити потенціал зростання, щоб позбавити їх від того, що забирає раді...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay — це міжнародна платіжна платформа, яка допомагає монетизувати ваш торговий майданчик, інтернет-вітрину та послугу підписки за кілька кліків
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...
PayU
payu.in
PayU є провідним постачальником послуг онлайн-платежів, який працює на понад 50 швидкозростаючих ринках і займається створенням передових фінансових послуг, адаптованих до потреб понад 300 000 продавців і мільйонів споживачів. Зосереджено на розширенні можливостей людей і компаній за допомогою фінан...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Bolt Merchant
bolt.com
Збільште дохід від електронної комерції, гарантовано. 80 млн.+ покупців. Не залежить від оплати та платформи. Найкраща оплата для ВАШОГО бренду без додаткових кнопок.
Finix
finix.com
Платежі створені відповідно до вашого бізнесу. Створіть безперебійний спосіб оплати, який сприяє залученню клієнтів, використовуючи наше комплексне рішення. Інтеграція з надійними, інтуїтивно зрозумілими API та зручними готовими функціями. Керуйте платіжними операціями за допомогою інструментів для...
Tegro
tegro.money
Онлайн-платежі для бізнесу Прийом платежів з-за кордону в будь-якій валюті Швидке підключення та висока конвертація платежів Безкоштовна альтернатива звичайним онлайн-касам Більше 40 готових модулів для CMS та CRM Виведення коштів на розрахунковий рахунок на наступний день Масові виплати Платіж PCI ...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit — це єдиний магазин для всіх онлайн-платежів. Він обробляє різні варіанти оплати, забезпечує миттєве з’єднання та має надійні інтелектуальні функції, які забезпечують плавні транзакції. Ви побачите, що це легко та інтуїтивно зрозуміло, незалежно від того, яким типом пристрою ви користуєтеся...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula є інноваційним постачальником систем онлайн-реєстрації, оплати та керування класами/таборами, призначених для оптимізації адміністративних завдань для програм, починаючи від позашкільних заходів до спортивних таборів тощо. Jumbula, створена для спрощення та підвищення оперативної ефективност...
PayDo
paydo.com
PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit спрощує життя тисячам компаній в Австралії та Новій Зеландії. Наші спрощені платіжні рішення можна швидко й легко інтегрувати з провідним бізнес-програмним забезпеченням, щоб гарантувати, що ви отримуватимете гроші вчасно та покращуватимете свій грошовий потік.
EBANX
ebanx.com
EBANX — платіжний постачальник, орієнтований на Латинську Америку. Компанія пропонує найпопулярніші та відповідні місцеві методи оплати для восьми країн для транскордонних компаній, які можуть продавати як місцева електронна комерція.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — це провідний багатоканальний платіжний шлюз для розробників, який можна легко інтегрувати з POS-системами, програмним забезпеченням ERP, електронною комерцією, роздрібною торгівлею без нагляду та мобільними платформами. Ми пропонуємо гнучкі платіжні рішення, щедрий розподіл доходу, бездог...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...
PayTrace
paytrace.net
Ми є експертами з оплати B2B. Спеціалізуючись на скороченні витрат, автоматизації платежів і ефективності, PayTrace полегшує прийом платежів. Ми надаємо рішення для обробки платежів, дебіторської заборгованості, оптимізації обміну та автоматизації платежів, побудовані на надійній основі нашого платі...
Tazapay
tazapay.com
Ми — Tazapay, сінгапурський фінтех-стартап, який дозволяє компаніям безперешкодно здійснювати транскордонні платежі. Ми надаємо рішення для оформлення замовлення, платіжного посилання та депонування, щоб спростити міжнародні транзакції та допомогти зменшити ризик як для покупців, так і для продавців...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay – все в одній платформі для керування надходженнями, виведеннями та платежами.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — це платіжний процесор для компаній по всій Європі. Покращуйте свій бізнес, приймаючи платежі кредитними та дебетовими картками з усього світу. Ми є ліцензованою платіжною установою, що діє в Європейському Союзі. Зареєстровано у VISA Europe і є головним членом MasterCard International для...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) сміливо переосмислює комерцію, спрощуючи складні платіжні екосистеми по всьому світу. Будучи лідером у сфері комерційних технологій, Shift4 щорічно забезпечує мільярди транзакцій для сотень тисяч підприємств практично в кожній галузі.
MONEI
monei.com
Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які швидко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити свій тягар відповідності або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що вони не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній б...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...
TSYS
tsys.com
TSYS будує майбутнє платежів за допомогою набору масштабованих рішень емітента. Незалежно від вашої галузі чи масштабу, ми допоможемо вам налаштувати ідеальне рішення.
Trustly Business
trustly.com
Оптимізуйте платіжні процеси, зменшіть витрати та спростіть фінансові послуги для споживачів, використовуючи потужність технології Open Banking.