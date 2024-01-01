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Платіжні шлюзи - Найпопулярніші застосунки

Платіжні шлюзи оптимізують процес платіжних транзакцій між покупцями та продавцями, безпечно передаючи деталі транзакцій банкам. Підприємства електронної комерції покладаються на платіжні шлюзи, щоб забезпечити безпечну передачу платіжної інформації від клієнтів до продавців і платіжних процесорів. Менеджери електронної комерції використовують це програмне забезпечення для прийому платежів через кілька каналів, тоді як спеціалісти з фінансів використовують його для відстеження ефективності платежів. Важливо відрізняти платіжні шлюзи від програмного забезпечення для обробки платежів, яке призначене для транзакцій між компаніями (B2B). Платіжні шлюзи інтегруються з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і програмним забезпеченням для керування підписками, щоб полегшити оплату товарів і послуг, проданих через ці системи.

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Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Skrill

Skrill

skrill.com

Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю

Neteller

Neteller

neteller.com

Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Mollie

Mollie

mollie.com

Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.

WePay

WePay

wepay.com

WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

Залишайтеся на зв’язку з бізнесом Інструменти виставлення рахунків, відвідування, відповідності податку на товари та послуги, бухгалтерського обліку та подання податкових декларацій, які допоможуть вам керувати своїм бізнесом будь-де та будь-коли.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayNearMe — це сучасна та надійна платіжна платформа, яка дозволяє вашим клієнтам платити як, коли та де вони хочуть. Приймайте готівку, дебет, кредит, ACH і мобільні способи оплати, включно з Apple Pay і Google Pay — усе на одній платформі. PayNearMe створює інноваційну технологію з наголосом на вз...

Adyen

Adyen

adyen.com

Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.

Truevo

Truevo

truevo.com

Truevo є ліцензованим еквайєром і фінтех-компанією, яка обслуговує підприємства по всій Європі. Ми зосереджуємося на наданні наскрізних платіжних рішень, які забезпечують більш високий рівень прийому, більш високу швидкість транзакцій і оптимальну безпеку. Ми розуміємо, що кожен бізнес є унікальним,...

Tranzzo

Tranzzo

tranzzo.com

Ми зробили все можливе, щоб забезпечити надійні онлайн-платежі, щоб компанії могли зосередитися на більш важливих речах. Ми розробляємо рішення та технології, які дозволяють користувачам платити онлайн, де вони хочуть.

Teya

Teya

teya.com

Ми розробляємо інструменти, щоб розблокувати безпроблемні платежі, краще управління бізнесом, нових і постійних клієнтів, і все це на чесних умовах. Наша пропозиція «все-в-одному» розроблена, щоб спростити повсякденну роботу та розкрити потенціал зростання, щоб позбавити їх від того, що забирає раді...

Maxpay

Maxpay

maxpay.com

Maxpay — це міжнародна платіжна платформа, яка допомагає монетизувати ваш торговий майданчик, інтернет-вітрину та послугу підписки за кілька кліків

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...

PayU

PayU

payu.in

PayU є провідним постачальником послуг онлайн-платежів, який працює на понад 50 швидкозростаючих ринках і займається створенням передових фінансових послуг, адаптованих до потреб понад 300 000 продавців і мільйонів споживачів. Зосереджено на розширенні можливостей людей і компаній за допомогою фінан...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Збільште дохід від електронної комерції, гарантовано. 80 млн.+ покупців. Не залежить від оплати та платформи. Найкраща оплата для ВАШОГО бренду без додаткових кнопок.

Finix

Finix

finix.com

Платежі створені відповідно до вашого бізнесу. Створіть безперебійний спосіб оплати, який сприяє залученню клієнтів, використовуючи наше комплексне рішення. Інтеграція з надійними, інтуїтивно зрозумілими API та зручними готовими функціями. Керуйте платіжними операціями за допомогою інструментів для...

Tegro

Tegro

tegro.money

Онлайн-платежі для бізнесу Прийом платежів з-за кордону в будь-якій валюті Швидке підключення та висока конвертація платежів Безкоштовна альтернатива звичайним онлайн-касам Більше 40 готових модулів для CMS та CRM Виведення коштів на розрахунковий рахунок на наступний день Масові виплати Платіж PCI ...

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

Payadmit — це єдиний магазин для всіх онлайн-платежів. Він обробляє різні варіанти оплати, забезпечує миттєве з’єднання та має надійні інтелектуальні функції, які забезпечують плавні транзакції. Ви побачите, що це легко та інтуїтивно зрозуміло, незалежно від того, яким типом пристрою ви користуєтеся...

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula є інноваційним постачальником систем онлайн-реєстрації, оплати та керування класами/таборами, призначених для оптимізації адміністративних завдань для програм, починаючи від позашкільних заходів до спортивних таборів тощо. Jumbula, створена для спрощення та підвищення оперативної ефективност...

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...

Ezidebit

Ezidebit

ezidebit.com

Ezidebit спрощує життя тисячам компаній в Австралії та Новій Зеландії. Наші спрощені платіжні рішення можна швидко й легко інтегрувати з провідним бізнес-програмним забезпеченням, щоб гарантувати, що ви отримуватимете гроші вчасно та покращуватимете свій грошовий потік.

EBANX

EBANX

ebanx.com

EBANX — платіжний постачальник, орієнтований на Латинську Америку. Компанія пропонує найпопулярніші та відповідні місцеві методи оплати для восьми країн для транскордонних компаній, які можуть продавати як місцева електронна комерція.

Cardknox

Cardknox

cardknox.com

Cardknox — це провідний багатоканальний платіжний шлюз для розробників, який можна легко інтегрувати з POS-системами, програмним забезпеченням ERP, електронною комерцією, роздрібною торгівлею без нагляду та мобільними платформами. Ми пропонуємо гнучкі платіжні рішення, щедрий розподіл доходу, бездог...

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Ми є експертами з оплати B2B. Спеціалізуючись на скороченні витрат, автоматизації платежів і ефективності, PayTrace полегшує прийом платежів. Ми надаємо рішення для обробки платежів, дебіторської заборгованості, оптимізації обміну та автоматизації платежів, побудовані на надійній основі нашого платі...

Tazapay

Tazapay

tazapay.com

Ми — Tazapay, сінгапурський фінтех-стартап, який дозволяє компаніям безперешкодно здійснювати транскордонні платежі. Ми надаємо рішення для оформлення замовлення, платіжного посилання та депонування, щоб спростити міжнародні транзакції та допомогти зменшити ризик як для покупців, так і для продавців...

FasterPay

FasterPay

fasterpay.com

FasterPay – все в одній платформі для керування надходженнями, виведеннями та платежами.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Cardinity — це платіжний процесор для компаній по всій Європі. Покращуйте свій бізнес, приймаючи платежі кредитними та дебетовими картками з усього світу. Ми є ліцензованою платіжною установою, що діє в Європейському Союзі. Зареєстровано у VISA Europe і є головним членом MasterCard International для...

Shift4

Shift4

shift4.com

Shift4 (NYSE: FOUR) сміливо переосмислює комерцію, спрощуючи складні платіжні екосистеми по всьому світу. Будучи лідером у сфері комерційних технологій, Shift4 щорічно забезпечує мільярди транзакцій для сотень тисяч підприємств практично в кожній галузі.

MONEI

MONEI

monei.com

Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які швидко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити свій тягар відповідності або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що вони не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній б...

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...

TSYS

TSYS

tsys.com

TSYS будує майбутнє платежів за допомогою набору масштабованих рішень емітента. Незалежно від вашої галузі чи масштабу, ми допоможемо вам налаштувати ідеальне рішення.

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

Оптимізуйте платіжні процеси, зменшіть витрати та спростіть фінансові послуги для споживачів, використовуючи потужність технології Open Banking.

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