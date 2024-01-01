Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платіжні шлюзи - Найпопулярніші застосунки - Болівія Найпопулярніші Нещодавно додані

Платіжні шлюзи спрощують процес платіжних транзакцій між покупцями та продавцями, безпечно передаючи деталі транзакцій банкам. Підприємства електронної комерції покладаються на платіжні шлюзи, щоб забезпечити безпечну передачу платіжної інформації від клієнтів до продавців і платіжних процесорів. Менеджери електронної комерції використовують це програмне забезпечення для прийому платежів через кілька каналів, тоді як спеціалісти з фінансів використовують його для відстеження ефективності платежів. Важливо відрізняти платіжні шлюзи від програмного забезпечення для обробки платежів, яке призначене для транзакцій між компаніями (B2B). Платіжні шлюзи інтегруються з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і програмним забезпеченням для керування підписками, щоб полегшити оплату товарів і послуг, проданих через ці системи.