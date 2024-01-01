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Платіжні шлюзи - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш
Платіжні шлюзи спрощують процес платіжних транзакцій між покупцями та продавцями, безпечно передаючи деталі транзакцій банкам. Підприємства електронної комерції покладаються на платіжні шлюзи, щоб забезпечити безпечну передачу платіжної інформації від клієнтів до продавців і платіжних процесорів. Менеджери електронної комерції використовують це програмне забезпечення для прийому платежів через кілька каналів, тоді як спеціалісти з фінансів використовують його для відстеження ефективності платежів. Важливо відрізняти платіжні шлюзи від програмного забезпечення для обробки платежів, яке призначене для транзакцій між компаніями (B2B). Платіжні шлюзи інтегруються з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і програмним забезпеченням для керування підписками, щоб полегшити оплату товарів і послуг, проданих через ці системи.
Запит на новий застосунок
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — це фінансово-технологічна компанія, яка надає можливість малим і середнім підприємствам світу здійснювати транзакції, вести бізнес і розвиватися в усьому світі. Payoneer було засновано в 2005 році з вірою в те, що талант розподіляється рівномірно, але ні можливості. Наша місія полягає в т...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
Razorpay
razorpay.com
Шлях до створення Razorpay розпочався в 2014 році, коли Харшіл Матур (генеральний директор і співзасновник) і Шашанк Кумар (керівний директор і співзасновник) стали свідками жахливого стану індустрії онлайн-платежів в Індії та зрозуміли, що вони мають більший і більший потенціал. важливе питання для...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Викорис...
Mollie
mollie.com
Mollie усуває бар’єри для компаній будь-якого розміру, щоб конкурувати на кращих умовах в електронній комерції. Ми робимо це, пропонуючи зручні та надійні онлайн-платежі. Mollie пропонує різні способи оплати, які можна легко інтегрувати за допомогою API або плагіна до всіх важливих веб-магазинів. Mo...
Xendit
xendit.co
Xendit надає платіжні рішення, які спрощують процес оплати для підприємств у Південно-Східній Азії, включаючи Індонезію, Філіппіни, Малайзію, Таїланд і В’єтнам, від малих і середніх підприємств, стартапів електронної комерції до гігантських корпорацій. Xendit забезпечує безпечну, просту в інтеграці...
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів, що базується в Сполучених Штатах і надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пр...
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включаючи апаратне забезпечення, програмне забезпечення та програми, що надає торговцям технологію для трансформації їхнього бізнесу.
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на ...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com – це хмарна платіжна платформа, і їхня місія полягає в тому, щоб дозволити компаніям та їхнім спільнотам процвітати в цифровій економіці. Модульна технологія Checkout.com дозволяє компаніям додавати функції, керувати ризиками, захищаючи конверсію, і додавати нові способи оплати для зрос...
PaySimple
paysimple.com
Компанії звертаються до PaySimple із простою, але важливою потребою – кращим способом прийому платежів. Розроблений для унікальних потреб підприємств, що надають послуги, PaySimple надає гнучкі рішення для оплати та виставлення рахунків, яким щодня віддають перевагу понад 20 000 компаній. На відміну...
LEDGERS
ledgers.cloud
«Платіжний шлюз є важливою частиною процесу електронних платежів. Це зовнішня технологія, яка відповідає за передачу інформації про клієнта до банку-еквайєра, де обробляється транзакція. У міру розвитку технологій технологія платіжного шлюзу постійно розвивається, щоб обслуговувати до нових уподобан...
Monnify
monnify.com
Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — це фінтех-компанія, яка впроваджує інновації за допомогою складних платіжних рішень з рахунку на рахунок. Надійна платформа Dwolla, низький код API та партнерська екосистема спрощують складний процес інтеграції з різними платіжними мережами для створення єдиного наскрізного рішення. І...
Adyen
adyen.com
Adyen є платіжною платформою, обраною багатьма провідними світовими компаніями, яка забезпечує сучасну наскрізну інфраструктуру, що підключається безпосередньо до карток Visa, Mastercard і способів оплати, які віддають перевагу споживачам у всьому світі. Adyen забезпечує безпроблемні платежі в Інтер...
EBizCharge
ebizcharge.com
Лідер у сфері інтегрованих платежів B2B. Платіжний шлюз, здатний обробляти платежі у вашій CRM/ERP, системі бухгалтерського обліку або онлайн-кошиках для покупок, таких як QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce тощо. EBizCharge також проп...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
Trustly Personal
trustly.com
Trustly, заснована в 2008 році, є світовим лідером у сфері онлайн-банківських платежів. Наша мережа між рахунками обходить мережу карток, дозволяючи споживачам здійснювати швидкі, прості та безпечні платежі продавцям безпосередньо зі своїх рахунків онлайн-банкінгу. Завдяки підтримці понад 6000 банкі...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd робить для фінансових технологій те, що хмара зробила для ІТ. Ми створили найбільшу в світі локальну платіжну мережу, щоб забезпечити безперебійну глобальну торгівлю. Інноваційні компанії електронної комерції, технологічні компанії, ринкові майданчики та інші використовують наші платформи Fint...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay – все в одній платформі для керування надходженнями, виведеннями та платежами.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe — це сучасна та надійна платіжна платформа, яка дозволяє вашим клієнтам платити як, коли та де вони хочуть. Приймайте готівку, дебет, кредит, ACH і мобільні способи оплати, включно з Apple Pay і Google Pay — усе на одній платформі. PayNearMe створює інноваційну технологію з наголосом на вз...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay — це міжнародна платіжна платформа, яка допомагає монетизувати ваш торговий майданчик, онлайн-вітрину та послугу підписки за кілька кліків
Truevo
truevo.com
Truevo є ліцензованим еквайєром і фінтех-компанією, яка обслуговує підприємства по всій Європі. Ми зосереджуємося на наданні наскрізних платіжних рішень, які забезпечують більш високий рівень прийому, більш високу швидкість транзакцій і оптимальну безпеку. Ми розуміємо, що кожен бізнес є унікальним,...
Tranzzo
tranzzo.com
Ми зробили все можливе, щоб забезпечити надійні онлайн-платежі, щоб компанії могли зосередитися на більш важливих речах. Ми розробляємо рішення та технології, які дозволяють користувачам платити онлайн, де завгодно.
Teya
teya.com
Ми розробляємо інструменти, щоб розблокувати безпроблемні платежі, краще управління бізнесом, нових і постійних клієнтів, і все це на чесних умовах. Наша пропозиція «все-в-одному» розроблена, щоб спростити повсякденну роботу та розкрити потенціал зростання, щоб позбавити їх від того, що забирає раді...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit — це єдиний магазин для всіх онлайн-платежів. Він обробляє різні варіанти оплати, забезпечує миттєве з’єднання та має надійні інтелектуальні функції, які забезпечують плавні транзакції. Ви побачите, що це легко та інтуїтивно зрозуміло, незалежно від того, яким типом пристрою ви користуєтеся...
PayDo
paydo.com
PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...
Tazapay
tazapay.com
Ми Tazapay, сінгапурський фінтех-стартап, що дозволяє компаніям безперешкодно здійснювати транскордонні платежі. Ми надаємо рішення для оформлення замовлення, платіжного посилання та умовного депонування, щоб спростити міжнародні транзакції та допомогти зменшити ризик як для покупців, так і для прод...
PayU
payu.in
PayU є провідним постачальником послуг онлайн-платежів, який працює на понад 50 швидкозростаючих ринках і займається створенням передових фінансових послуг, адаптованих до потреб понад 300 000 продавців і мільйонів споживачів. Зосереджено на розширенні можливостей людей і компаній за допомогою фінан...
EBANX
ebanx.com
EBANX — платіжний постачальник, орієнтований на Латинську Америку. Компанія пропонує найпопулярніші та релевантні місцеві методи оплати для восьми країн для транскордонних компаній, які можуть продавати як місцева електронна комерція.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — це провідний багатоканальний платіжний шлюз для розробників, який можна легко інтегрувати з POS-системами, програмним забезпеченням ERP, електронною комерцією, роздрібною торгівлею без нагляду та мобільними платформами. Ми пропонуємо гнучкі платіжні рішення, щедрий розподіл доходу, бездог...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які стрімко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити навантаження на комплаєнс або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній бізн...
TSYS
tsys.com
TSYS будує майбутнє платежів за допомогою набору масштабованих рішень емітента. Незалежно від вашої галузі чи масштабу, ми допоможемо вам налаштувати ідеальне рішення.
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Bolt Merchant
bolt.com
Перетворіть на 50% більше клієнтів і збільште продажі за допомогою оплати в один клік. Оновіть свій процес оформлення замовлення за допомогою оплати в один клік, 100% гарантії повернення платежу через шахрайство, доступу до десятків мільйонів покупців у мережі Bolt тощо. Bolt є гнучким і надзвичайно...
Finix
finix.com
Від стартапів до публічних компаній, наскрізна платформа Finix надає вам усі інструменти, необхідні для обробки онлайнових, особистих і мобільних платежів. Завдяки тисячам можливих конфігурацій платежів і 99,999% часу безперебійної роботи Finix переписує платіжну індустрію один API за раз, щоб зменш...
Tegro
tegro.money
Онлайн-платежі для бізнесу Прийом платежів з-за кордону в будь-якій валюті Швидке підключення та висока конвертація платежів Безкоштовна альтернатива звичайним онлайн-касам Більше 40 готових модулів для CMS та CRM Виведення коштів на розрахунковий рахунок на наступний день Масові виплати Платіж PCI ...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula є інноваційним постачальником систем онлайн-реєстрації, оплати та керування класами/таборами, призначених для оптимізації адміністративних завдань для програм, починаючи від позашкільних заходів до спортивних таборів тощо. Jumbula, створена для спрощення та підвищення оперативної ефективност...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit спрощує життя тисячам компаній в Австралії та Новій Зеландії. Наші спрощені платіжні рішення можна швидко й легко інтегрувати з провідним бізнес-програмним забезпеченням, щоб гарантувати, що ви отримуватимете гроші вчасно та покращуватимете свій грошовий потік.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...
PayTrace
paytrace.net
Ми є експертами з оплати B2B. Спеціалізуючись на скороченні витрат, автоматизації платежів і ефективності, PayTrace полегшує прийом платежів. Ми надаємо рішення для обробки платежів, дебіторської заборгованості, оптимізації обміну та автоматизації платежів, побудовані на надійній основі нашого платі...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — це платіжний процесор для компаній по всій Європі. Покращуйте свій бізнес, приймаючи платежі кредитними та дебетовими картками з усього світу. Ми є ліцензованою платіжною установою, що діє в Європейському Союзі. Зареєстровано у VISA Europe і є головним членом MasterCard International для...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) сміливо переосмислює комерцію, спрощуючи складні платіжні екосистеми по всьому світу. Будучи лідером у сфері комерційних технологій, Shift4 щорічно забезпечує мільярди транзакцій для сотень тисяч підприємств практично в кожній галузі.
MONEI
monei.com
Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...
Trustly Business
trustly.com
Trustly, заснована в 2008 році, є світовим лідером у сфері онлайн-банківських платежів. Наша мережа між рахунками обходить мережу карток, дозволяючи споживачам здійснювати швидкі, прості та безпечні платежі продавцям безпосередньо зі своїх рахунків онлайн-банкінгу. Завдяки підтримці понад 6000 банкі...