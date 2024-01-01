Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для випуску платіжних карток - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан
Програмне забезпечення для випуску платіжних карток дозволяє підприємствам і фінансовим установам створювати як фізичні, так і віртуальні платіжні картки. Банки використовують це програмне забезпечення для видачі платіжних карток своїм клієнтам, а компанії використовують його для створення карток для своїх співробітників. Корпоративні платіжні картки допомагають підприємствам контролювати витрати, пов’язані з роботою, і допомагають працівникам у розрізненні ділових і особистих фінансів. Це програмне забезпечення відрізняється від програмного забезпечення, призначеного для створення посвідчення особи та картки доступу або подарункових карток. Програмне забезпечення для випуску платіжних карток інтегрується з програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку та управління витратами для підприємств, а також з основним банківським програмним забезпеченням для фінансових установ.
Запит на новий застосунок
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Pleo
pleo.io
Зустрічайте Pleo, провідне в Європі рішення для витрат, яке спрощує витрати для всіх у компанії. Подаруйте своїм співробітникам інтелектуальну картку компанії, щоб купувати необхідні речі, і забудьте про пошуки втрачених чеків. Отримуйте дані про витрати в режимі реального часу, відчувайте контроль ...
Blackсatсard
blackcatcard.com
Представляємо Blackcatcard, європейський міжнародний грошовий сервіс, заснований у 2019 році. Він пропонує віртуальні та пластикові картки, які приймаються в усьому світі, з нульовою комісією за створення рахунку, випуск віртуальної картки та обслуговування. Отримавши ліцензію Управління фінансових ...
Equals Money
equalsmoney.com
Приєднуйтесь до понад 20 000 компаній, яким ми допомогли взяти під контроль їхні бізнес-витрати. Наші картки, додаток і онлайн-платформа дають вам повний контроль і видимість, тож ви можете витрачати менше часу на управління своїми фінансами та більше на розвиток свого бізнесу. Працюйте по всьому св...
Payowire
payowire.com
Глобальне платіжне рішення з віртуальними та фізичними картками Постачальник. Доступні банківські рахунки в доларах США, євро, фунтах стерлінгів і поповнення мобільного рахунку. Створіть обліковий запис: https://payowire.com/register Easybanking для фрілансерів і підприємців. Усі рішення на одній пл...
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають змогу власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримати доступ до швидкого фінансування та отри...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd робить для фінансових технологій те, що хмара зробила для ІТ. Ми створили найбільшу в світі локальну платіжну мережу, щоб забезпечити безперебійну глобальну торгівлю. Інноваційні компанії електронної комерції, технологічні компанії, ринкові майданчики та інші використовують наші платформи Fint...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard пропонує вбудовані платежі як свою основну можливість, щоб допомогти компаніям вирішити свої бізнес-витрати та платіжні потреби. Пропозиції вбудованих платежів OmniCard включають управління витратами, рішення для винагород та залучення та корпоративні картки; спеціально підібрані для індиві...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — це провідне рішення для управління витратами для вітчизняних і міжнародних компаній у Європі, США та Великобританії. Поєднуючи в одному продукті корпоративні картки, витрати, що підлягають відшкодуванню, кредиторську заборгованість і повну інтеграцію бухгалтерського програмного забезпеченн...
Kodo
kodo.com
Витрачайте розумніше з нашим універсальним рішенням для корпоративних платежів Найпростіша платформа корпоративних платежів, яка допомагає вам контролювати, автоматизувати та делегувати витрати компанії, зосереджуючись на розвитку свого бізнесу!
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, раніше Viva Wallet, є провідним європейським технологічним банком для здійснення платежів на 24 ринках. Ми працюємо на 17 мовах і в 9 валютах і підтримуємо понад 30 методів оплати по всьому світу. Безкоштовний додаток, viva.com | Термінал можна без особливих зусиль налаштувати на сма...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly — це повний пакет необанків для стартапів. Відкрийте бізнес-рахунок прямо зі свого ноутбука чи мобільного телефону дистанційно та повністю онлайн! Зростайте швидше з рахунками Cheqly Bussiness і дебетовою карткою Visa Business. Насолоджуйтесь банківськими послугами без прихованих комісій, які...
Wallester
business.wallester.com
Wallester – фінансово-технологічна компанія, яка допомагає підприємствам мати абсолютно новий підхід до управління витратами компаній та їх оптимізації. Будучи офіційним партнером Visa, Wallester Business є ідеальним рішенням для випуску корпоративних карток для різноманітних потреб, а також вбудова...
KlearCard
getkleercard.com
Рішення №1 щодо витрат для бізнесу: керування витратами, оплата рахунків, гнучкі P-картки та кредитні рішення.
Jeeves
tryjeeves.com
Jeeves — це глобальна платформа управління витратами бізнесу, створена для компаній, які працюють у Латинській Америці та за її межами. Відкривайте глобальні бізнес-рахунки, випускайте корпоративні картки для всієї вашої команди, надсилайте платежі постачальникам і постачальникам по всьому світу та ...
Alaan
alaan.com
Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізув...
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE – це платформа корпоративного кредитування, яка трансформує управління оборотним капіталом для компаній середнього ринку.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay — це регульований постачальник платіжних послуг, який пропонує продавцям надійні рішення для збільшення доходів завдяки вищим показникам прийому операцій у фіатній валюті та криптовалюті. Клієнти наших клієнтів отримують переваги від безпроблемних платежів незалежно від того, чи використовуют...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento — це платформа керування витратами на основі карток для малого та середнього бізнесу, яка забезпечує операційний контроль, видимість і інформацію про бізнес-витрати. Фінансова операційна платформа Bento дозволяє компаніям видавати фізичні та віртуальні платіжні облікові дані людям і системам б...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Lithic
lithic.com
Lithic дозволяє легко створювати платіжні картки для активації та контролю витрат. Розроблені для розробників, доступні будівельні блоки Lithic скорочують час виходу на ринок, відкривають нові джерела доходу та масштабуються відповідно до розвитку вашого бізнесу. Незалежно від того, чи створюєте ви ...
Marqeta
marqeta.com
Marqeta — це сучасна платформа для випуску карток, яка дозволяє будівельникам пропонувати світові найінноваційніші продукти. Marqeta надає розробникам розширену інфраструктуру та інструменти для створення платіжних карток із можливістю конфігурації. Завдяки відкритим API платформа Marqeta розроблена...