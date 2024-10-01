Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для аналізу платежів - Найпопулярніші застосунки - Китай Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для аналізу платежів розроблено для відстеження онлайн-платежів для компаній електронної комерції та передплати. Він консолідує платіжні дані з різних джерел (таких як PayPal і Stripe) для моніторингу транзакцій клієнтів. В основному бухгалтери використовують це програмне забезпечення для управління доходами, а менеджери з продажу використовують його для оцінки ефективності своїх стратегій продажів. Це програмне забезпечення можна пропонувати як окреме рішення або інтегрувати в програмне забезпечення платіжного шлюзу. Крім того, програмне забезпечення для керування підписками та платформи електронної комерції часто включають функції аналітики платежів.