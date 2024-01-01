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Програмне забезпечення для аналізу платежів - Найпопулярніші застосунки - Болівія

Програмне забезпечення для аналізу платежів розроблено для відстеження онлайн-платежів для компаній електронної комерції та передплати. Він консолідує платіжні дані з різних джерел (таких як PayPal і Stripe) для моніторингу транзакцій клієнтів. В основному бухгалтери використовують це програмне забезпечення для управління доходами, а менеджери з продажу використовують його для оцінки ефективності своїх стратегій продажів. Це програмне забезпечення можна пропонувати як окреме рішення або інтегрувати в програмне забезпечення платіжного шлюзу. Крім того, програмне забезпечення для керування підписками та платформи електронної комерції часто включають функції аналітики платежів.

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Databox

Databox

databox.com

Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективнос...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...

MRR.io

MRR.io

mrr.io

Слідкуйте за своїм щомісячним регулярним доходом, незалежно від того, який платіжний процесор ви використовуєте.

HiPay

HiPay

hipay.com

HiPay є глобальним постачальником платежів. Використовуйте потужність своїх платіжних даних, щоб знаходити нові можливості, стежити за життєвим циклом транзакції, виявляти та виправляти проблеми та вимірювати вплив ваших правил шахрайства.

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY — це високомасштабована й PCI-сертифікована платформа керування платежами для клієнтів White Label і Enterprise Merchants. Сучасна архітектура, що легко розширюється, забезпечує організацію платежів, забезпечує інтелектуальну маршрутизацію та функції каскадування, а також найсучасніше управлі...

Payfirma

Payfirma

payfirma.com

Payfirma – це відзначена нагородами платіжна компанія, яка допомагає підприємствам приймати кредитні та дебетові картки онлайн, у магазинах і на мобільних пристроях. Понад 8000 компаній у Північній Америці використовують платіжні інструменти Payfirma, щоб легко отримувати гроші та зберігати всі дані...

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