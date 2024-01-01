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Програмне забезпечення для аналізу платежів - Найпопулярніші застосунки - Бахрейн
Програмне забезпечення для аналізу платежів розроблено для відстеження онлайн-платежів для компаній електронної комерції та передплати. Він консолідує платіжні дані з різних джерел (таких як PayPal і Stripe) для моніторингу транзакцій клієнтів. В основному бухгалтери використовують це програмне забезпечення для управління доходами, а менеджери з продажу використовують його для оцінки ефективності своїх стратегій продажів. Це програмне забезпечення можна пропонувати як окреме рішення або інтегрувати в програмне забезпечення платіжного шлюзу. Крім того, програмне забезпечення для керування підписками та платформи електронної комерції часто включають функції аналітики платежів.
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Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективнос...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
MRR.io
mrr.io
Слідкуйте за своїм щомісячним регулярним доходом, незалежно від того, який платіжний процесор ви використовуєте.
HiPay
hipay.com
HiPay є глобальним постачальником платежів. Використовуйте потужність своїх платіжних даних, щоб знаходити нові можливості, стежити за життєвим циклом транзакції, виявляти та виправляти проблеми та вимірювати вплив ваших правил шахрайства.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY — це високомасштабована й PCI-сертифікована платформа керування платежами для клієнтів White Label і Enterprise Merchants. Сучасна архітектура, що легко розширюється, забезпечує організацію платежів, забезпечує інтелектуальну маршрутизацію та функції каскадування, а також найсучасніше управлі...
Payfirma
payfirma.com
Payfirma – це відзначена нагородами платіжна компанія, яка допомагає підприємствам приймати кредитні та дебетові картки онлайн, у магазинах і на мобільних пристроях. Понад 8000 компаній у Північній Америці використовують платіжні інструменти Payfirma, щоб легко отримувати гроші та зберігати всі дані...