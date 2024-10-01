Менеджери паролів - Найпопулярніші застосунки - Данія

NordPass

nordpass.com

NordPass — це власний менеджер паролів, запущений у 2019 році. Він покликаний допомогти користувачам упорядкувати свої паролі та захищені нотатки, зберігаючи їх в одному місці — зашифрованому сховищі паролів. Ця послуга доступна як у безкоштовній, так і в преміум-версіях, хоча в безкоштовній версії ...