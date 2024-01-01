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Менеджери паролів - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Менеджери паролів — це безпечні цифрові інструменти, призначені для зберігання й упорядкування конфіденційної інформації для входу, як-от імен користувачів і паролів, для різних облікових записів в Інтернеті. Вони підвищують безпеку в Інтернеті, генеруючи складні й унікальні паролі, зменшуючи ризик витоку даних і несанкціонованого доступу. Менеджери паролів також пропонують такі функції, як зашифроване зберігання, автоматичне заповнення форм і безпечний обмін паролями, оптимізуючи взаємодію з користувачем, приділяючи пріоритет захисту особистої та конфіденційної інформації.
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Proton Pass
proton.me
Зашифрований менеджер паролів із відкритим кодом. Proton Pass захищає ваші паролі та ідентифікаційні дані за допомогою наскрізного шифрування. Отримайте менеджер паролів, створений вченими, які зібралися в CERN за Proton Mail, найбільшим у світі постачальником зашифрованих електронних листів. Proto...
Google Password Manager
passwords.google
Керуйте збереженими паролями в Android або Chrome. Вони надійно зберігаються у вашому обліковому записі Google і доступні на всіх ваших пристроях.
1Password
1password.com
1Password — це менеджер паролів, розроблений компанією AgileBits Inc. Він надає користувачам місце для зберігання різних паролів, ліцензій на програмне забезпечення та іншої конфіденційної інформації у віртуальному сховищі, яке заблоковано головним паролем, захищеним PBKDF2. За замовчуванням це заши...
Avira Password Manager
avira.com
Менеджер паролів Avira ✓ Створює та зберігає надійні паролі ✓ Автоматично вводить вас у систему, якщо ви хочете ►Відкрийте зараз!
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden — це безкоштовна служба керування паролями з відкритим кодом, яка зберігає конфіденційну інформацію, як-от облікові дані веб-сайту, у зашифрованому сховищі. Платформа Bitwarden пропонує різноманітні клієнтські програми, включаючи веб-інтерфейс, настільні програми, розширення браузера, мобі...
LastPass
lastpass.com
LastPass — це безкоштовний менеджер паролів, який зберігає зашифровані паролі в Інтернеті. Стандартна версія LastPass постачається з веб-інтерфейсом, але також містить плагіни для різних веб-браузерів і програм для багатьох смартфонів. Він також включає підтримку букмарклетів. LogMeIn, Inc. придбала...
NordPass
nordpass.com
NordPass — це власний менеджер паролів, запущений у 2019 році. Він покликаний допомогти користувачам упорядкувати свої паролі та захищені нотатки, зберігаючи їх в одному місці — зашифрованому сховищі паролів. Ця послуга доступна як у безкоштовній, так і в преміум-версіях, хоча в безкоштовній версії ...
Password Crypt
pcrypt.com
Ваша високотехнологічна безпека марна, якщо ваші паролі слабкі. Password Crypt захищає ваші паролі за допомогою найвищого стандарту шифрування, надаючи вам повний огляд, контроль і захист пароля.
Passpack
passpack.com
Менеджер командних паролів Надійні функції керування паролями Високонадійна модель «нульового знання» Найкраща цінність для малого та середнього бізнесу Важливість командного керування паролями для компаній Безпечний спільний доступ до проектів, даних і програм має вирішальне значення для забезпечен...
hide.me Password Generator
hide.me
Генератор випадкових паролів. Створюйте складні, надійні та випадкові паролі за допомогою нашого надійного генератора паролів.
Dashlane
dashlane.com
Dashlane — це кросплатформенний менеджер паролів і цифровий гаманець на основі підписки, доступний для macOS, Windows, iOS і Android. Dashlane використовує модель ціноутворення Freemium, яка включає як безкоштовний рівень, так і преміум-підписку.
Keeper
keepersecurity.com
Мільйони людей і тисячі компаній покладаються на платформу безпеки та керування паролями Keeper для керування, захисту та застосування надійних паролів для всіх облікових записів працівників, програм і сайтів. Співробітники можуть отримати доступ до Keeper на всіх мобільних операційних системах, ком...
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – безпечне хмарне сховище та менеджер паролів для компаній. Максимальний захист – безпечно зберігайте, редагуйте та діліться документами.
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb — це безкоштовний менеджер паролів із відкритим вихідним кодом, сумісний із KeePass, доступний у вигляді веб-версії та програм для комп’ютера. Основним форматом файлу є KDBX (файл бази даних KeePass).
Clipperz
clipperz.is
Онлайн-менеджер паролів і цифрове сховище, яке нічого не знає про вас і ваші дані. Усе, що ви надсилаєте, шифрується вашим браузером перед тим, як...