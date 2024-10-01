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Програмне забезпечення для керування партнерами - Найпопулярніші застосунки - Чехія
Програмне забезпечення для керування партнерами, яке іноді називають керуванням партнерськими відносинами (PRM), надає підприємствам ресурси для моніторингу торгових партнерів і афілійованих осіб. Це полегшує спілкування між партнерами та дозволяє їм отримувати підтримку від бізнесу. Це програмне забезпечення створює індивідуальні приватні портали для кожного партнера, надаючи доступ до документів, матеріалів кампанії, фондів розвитку ринку (MDF), можливостей і угод.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. ...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
Partnered
partnered.com
Partnered з’єднує вашу команду продажів із партнерською екосистемою для обміну інформацією про клієнтів. Миттєво знаходьте продавців за допомогою шпаргалки для кожної угоди.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — це безкоштовна веб-програма. Це дозволяє використовувати та керувати бізнес-додатками на одному простому та безпечному сайті з будь-якого місця.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize є лідером у автоматизації партнерства. Платформа Partnerize є єдиною у своєму роді, яка надає повністю інтегрований комплексний набір можливостей виявлення, найму, оптимізації, оплати, безпеки бренду та запобігання шахрайству для маркетологів, яким потрібна висока прозорість, масштабована...
Builtfirst
builtfirst.com
Builtfirst — це партнерська торгова платформа. Будь-яка компанія може за лічені хвилини створити ринок бонусів, ринок інтеграції, ринок посередників або ринок послуг. Ми створюємо найбільшу екосистему ринків, через яку кожна B2B-компанія може вийти на ринок.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — це не просто PRM, а інтуїтивно зрозуміла платформа успіху партнерів, яка розвивається разом з вами. Наш простий у використанні продукт, практична команда експертів і обширна бібліотека ресурсів забезпечують міцніші партнерства та процвітаючі екосистеми.
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan – це платформа для управління екосистемою №1. Ми допомагаємо команді партнерів і альянсів отримувати дохід від партнерів за вищих показників виграшу та нижчої вартості продажів. Сьогодні ваші менеджери з роботи з партнерами витрачають понад 20 годин на тиждень на пошук даних про партнерів, ...
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Ком...
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam спостерігає за вашою партнерською екосистемою та безпечно виводить дані, людей і компанії у вашу мережу, що прискорить і закриє вашу наступну угоду. Забронюйте більше прибутку від людей і партнерів, які у вас уже є, і переконайтеся, що ваші команди GTM зосереджені на правильних партнерства...
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange — це потужний набір інструментів на ринку професійних послуг MeasureMatch для SaaS і постачальників корпоративного програмного забезпечення для максимального успіху клієнтів, зростання партнерства, продажів тощо. Лідери з питань успіху клієнтів і партнерства використову...
Impartner
impartner.com
Impartner — це найшвидше зростаючий постачальник технологій керування партнерськими партнерами, який найшвидше розвивається та отримав найбільшу нагороду, включаючи його флагманські рішення для управління відносинами з партнерами (PRM) і автоматизації наскрізного маркетингу (TCMA), які допомагають к...
Mindmatrix
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З моменту свого заснування в 1998 році Mindmatrix була зосереджена на тому, щоб допомогти компаніям продавати більше та швидше. Піонер продажів (прямих і непрямих) і маркетингових технологій, на сьогоднішній день Mindmatrix є єдиною компанією, яка пропонує повністю уніфіковану платформу підтримки па...
Magentrix
magentrix.com
Найкраще залучення та підтримка партнерів на платформі PRM. Співпрацюйте з партнерами та збільшуйте продажі каналів за допомогою програмного забезпечення партнерського порталу PX-first.