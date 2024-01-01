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Партнерське програмне забезпечення для платформ екосистем - Найпопулярніші застосунки - Бурунді
«Чи виявився продукт цінним бізнес-союзником? Яка очікувана рентабельність інвестицій вашої організації в продукт, виміряна в місяцях для окупності? Інтеграція маркетингового програмного забезпечення на основі облікових записів та інтеграція сховища даних, а також розгляд «має продукт був хорошим партнером у веденні бізнесу? визначаються як основні фактори, що значно підвищують задоволеність користувачів продуктами Partner Ecosystem Platforms. Ці визначення виконуються за допомогою алгоритму, який визначає атрибути, які, швидше за все, прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії».
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Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. ...
Partnered
partnered.com
Partnered з’єднує вашу команду продажів із партнерською екосистемою для обміну інформацією про клієнтів. Миттєво знаходьте продавців за допомогою шпаргалки для кожної угоди.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize є лідером у автоматизації партнерства. Платформа Partnerize є єдиною у своєму роді, яка надає повністю інтегрований комплексний набір можливостей виявлення, найму, оптимізації, оплати, безпеки бренду та запобігання шахрайству для маркетологів, яким потрібна висока прозорість, масштабована...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan – це платформа для управління екосистемою №1. Ми допомагаємо команді партнерів і альянсів отримувати дохід від партнерів за вищих показників виграшу та нижчої вартості продажів. Сьогодні ваші менеджери з роботи з партнерами витрачають понад 20 годин на тиждень на пошук даних про партнерів, ...
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam спостерігає за вашою партнерською екосистемою та безпечно виводить дані, людей і компанії у вашу мережу, що прискорить і закриє вашу наступну угоду. Забронюйте більше прибутку від людей і партнерів, які у вас уже є, і переконайтеся, що ваші команди GTM зосереджені на правильних партнерства...
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — це не просто PRM, а інтуїтивно зрозуміла платформа успіху партнерів, яка розвивається разом з вами. Наш простий у використанні продукт, практична команда експертів і обширна бібліотека ресурсів забезпечують міцніші партнерства та процвітаючі екосистеми.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange — це потужний набір інструментів на ринку професійних послуг MeasureMatch для SaaS і постачальників корпоративного програмного забезпечення для максимального успіху клієнтів, зростання партнерства, продажів тощо. Лідери з питань успіху клієнтів і партнерства використову...
Impartner
impartner.com
Impartner — це найшвидше зростаючий постачальник технологій керування партнерськими партнерами, який найшвидше розвивається та отримав найбільшу нагороду, включаючи його флагманські рішення для управління відносинами з партнерами (PRM) і автоматизації наскрізного маркетингу (TCMA), які допомагають к...