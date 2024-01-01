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Власне медіа програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки
Власні медіа-платформи дають можливість компаніям і творцям ділитися вмістом для збільшення аудиторії, залучення та монетизації. Ці інструменти пропонують набір функцій, призначених для розміщення різних типів вмісту, зокрема статей, відео, подкастів, прямих трансляцій та інших редакційних форматів, на спеціальному ресурсі. Створивши властивість, користувачі можуть використовувати власні медіа-платформи, щоб позначити вміст як ексклюзивний для передплатників, встановлюючи прямі стосунки з аудиторією та збираючи адреси електронної пошти в процесі. Щоб покращити керування контентом і аудиторією, медіа-інструменти, що належать компанії, об’єднують функції програмного забезпечення для розповсюдження контенту та платформ для роботи з контентом, а також включають функції програмного забезпечення для створення контенту та інструментів CMS.
Запит на новий застосунок
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна бізнес-платформа для створення та розширення вашого бізнесу, що базується на знаннях. Спробуйте Kajabi безкоштовно з 14-денною пробною версією сьогодні.
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Приєднуйтеся до понад 200 000+ творців, які щомісяця отримують зарплату від понад 4 мільйонів патронів.
beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
Podia
podia.com
Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти з власного веб-сайту. Поділіться своїми знаннями та заробіть. Додайте доступ лише для учасників до будь-якої частини вашого веб-сайту та приймайте платежі. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion тощо.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...