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Власне медіа програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Аландські Острови
Власні медіа-платформи дають можливість компаніям і творцям ділитися вмістом для збільшення аудиторії, залучення та монетизації. Ці інструменти пропонують набір функцій, призначених для розміщення різних типів вмісту, зокрема статей, відео, подкастів, прямих трансляцій та інших редакційних форматів, на спеціальному ресурсі. Створивши властивість, користувачі можуть використовувати власні медіа-платформи, щоб позначити вміст як ексклюзивний для передплатників, встановлюючи прямі стосунки з аудиторією та збираючи адреси електронної пошти в процесі. Щоб покращити керування контентом і аудиторією, медіа-інструменти, що належать компанії, об’єднують функції програмного забезпечення для розповсюдження контенту та платформ для роботи з контентом, а також включають функції програмного забезпечення для створення контенту та інструментів CMS.
Запит на новий застосунок
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклю...
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальникі...
beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, він має всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти на своєму веб-сайті. Створіть членство для будь-якого продукту, який ви хочете, як-от бібліотеки вмісту, спільноти, відео, онлайн-курси тощо, маючи 100% контроль над зовнішнім виглядом. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion тощо.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...