Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Власне медіа програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Австралія Найпопулярніші Нещодавно додані

Власні медіа-платформи дають можливість компаніям і творцям ділитися вмістом для збільшення аудиторії, залучення та монетизації. Ці інструменти пропонують набір функцій, призначених для розміщення різних типів вмісту, зокрема статей, відео, подкастів, прямих трансляцій та інших редакційних форматів, на спеціальному ресурсі. Створивши властивість, користувачі можуть використовувати власні медіа-платформи, щоб позначити вміст як ексклюзивний для передплатників, встановлюючи прямі стосунки з аудиторією та збираючи адреси електронної пошти в процесі. Щоб покращити керування контентом і аудиторією, медіа-інструменти, що належать компанії, об’єднують функції програмного забезпечення для розповсюдження контенту та платформ для роботи з контентом, а також включають функції програмного забезпечення для створення контенту та інструментів CMS.