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Постачальники аутплейсменту - Найпопулярніші застосунки - Бахрейн
Послуги аутплейсменту пропонують цінну вихідну допомогу як працівникам, так і компаніям, допомагаючи роботодавцям ефективно управляти витратами на звільнення, одночасно сприяючи плавному переходу працівників на нові ролі та організації. Ці послуги використовуються організаціями для підтримки співробітників, які звільняються, під час зміни роботи. Фірми з працевлаштування надають персоналізовані програми, оцінки та семінари, спрямовані на вдосконалення таких навичок, як написання резюме та супровідних листів, стратегії пошуку роботи, консультування тощо, гарантуючи, що працівники, які звільняються, отримають комплексну допомогу протягом усього кар’єрного шляху.
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Careerminds
careerminds.com
Careerminds — це глобальний партнер з аутплейсменту та управління кар’єрою, який піклується про вас, ваших співробітників і бренд вашої компанії. Ми поєднуємо передові технології з персоналізованими індивідуальними тренінгами щодо кар’єри, що дозволяє нам надавати персоналізовані послуги будь-кому в...
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи пер...