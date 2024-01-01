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Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки - Конго – Браззавіль
Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків дозволяє користувачам здійснювати прямі дзвінки потенційним клієнтам, записуючи дані про дзвінки та потенційних клієнтів. Це рішення сприяє швидкому охопленню потенційних клієнтів, щоб отримати вигоду від можливостей продажів. Продукти відстеження вихідних дзвінків пропонують функцію дзвінка за кнопкою для швидкого набору номера, створення місцевих номерів для підвищення частоти відповідей та автоматизацію голосової пошти та подальших електронних листів. Крім того, ці продукти можуть записувати дзвінки з метою навчання та класифікувати потенційних клієнтів на основі ймовірності успішного продажу. Рішення для відстеження вихідних дзвінків особливо популярні серед внутрішніх торгових представників і телемаркетерів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — це простий телефон для спільної роботи для компаній. Розроблений як інтуїтивно зрозумілий і ефективний, це надійне та потужне хмарне рішення для дзвінків і обміну повідомленнями, яке змінює спосіб керування клієнтами та контактами вашої команди. Завдяки глибокій інтеграції та можливостям...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
MightyCall
mightycall.com
Кол-центр MightyCall, створений командою з понад 20-річним досвідом у сфері віртуальної телефонії, легко адаптується до робочого процесу вашого бізнесу. Наші настроювані налаштування гарантують, що рішення відповідає вашим унікальним потребам, спрощуючи спілкування та збільшуючи дохід. Видатні власт...
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результатив...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Adversus
adversus.io
Adversus — це вихідний автоматичний набір номера, який допомагає оптимізувати ваші вихідні дзвінки, автоматизувати ручні процеси та надавати цінну інформацію. Adversus дозволяє налаштувати стратегію набору номера за допомогою численних функцій. Вибирайте між предиктивним, прогресивним або ручним наб...
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Без апаратного забезпечення. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси ...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
PhoneBurner
phoneburner.com
Завдяки мільйонам щомісячних розмов для понад 3000 клієнтів. Збільште частоту відповідей на дзвінки + помножте якість живих з’єднань за допомогою єдиного номеронабирача з оператором рівня 1. Маючи 15-річний досвід роботи в відділах продажів, ми розуміємо, що дзвінки не приносять прибутку. Розмови ро...
iPlum
iplum.com
iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивн...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160...
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, р...
Voiso
voiso.com
Voiso — це розширене хмарне рішення для контакт-центру, яке дозволяє легко запускати, масштабувати та запускати ваш контакт-центр, одночасно покращуючи бізнес-метрики та взаємодію з клієнтами. Повний набір можливостей контакт-центру включає можливість місцевих дзвінків, інтелектуальні автоматичні до...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Salesmate
salesmate.io
Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заоща...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та п...
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комун...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX зм...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і то...
GoDial
godial.cc
GoDial — це програма для автоматичних дзвінків, мобільна CRM і програмне забезпечення для вихідних дзвінків для мобільних телефонних дзвінків і служби вихідних дзвінків. Налаштуйте свій Call Center менш ніж за 2 хвилини за допомогою GoDial. GoDial використовує SIM-карту телефону для набору номера, т...
NeoDove
neodove.com
Єдиний номеронабирач для теледзвінків і CRM, які вам коли-небудь знадобляться. Повнофункціональний Dialer and Telecalling CRM для підвищення продуктивності та збільшення продажів.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше ...
Yobi
yobi.app
Усі розмови клієнтів і ваша команда в одній програмі Yobi централізує всі розмови ваших клієнтів в одній папці "Вхідні", незалежно від каналу, з вашої бажаної платформи. Простий і потужний, ви можете спілкуватися зі своїми клієнтами через будь-який канал, а також ділитися та переглядати розмови ...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — це провідне програмне забезпечення для комунікацій з продажу та потужний набір номера. Їхня платформа та потужний номеронабирач реалізують ваші ігри в усіх точках взаємодії, допомагаючи вам залучати до 3 разів більше потенційних клієнтів і клієнтів за менший час, укладаючи більше угод і ...
Tenfold
tenfold.com
Рішення Tenfold наступного покоління SaaS CTI дозволяє легко інтегрувати існуючі телефонні платформи з CRM. За допомогою Tenfold ви можете ввімкнути повний збір даних шляхом автоматичного журналювання викликів у вашій CRM; підвищте рівень взаємодії з клієнтами за допомогою вікна агента, яке відразу ...
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM а...
DCDial
dcdial.com
Наше рішення для хмарного контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розробл...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...
Ringy
ringy.com
CRM побудовано на найголовнішому – спілкуванні! Розмови стимулюють продажі. Ringy обробляє їх за вас. Перетворіть дзвінки на клієнтів за допомогою автоматизованої команди продажів у вашій задній кишені. Ringy — це повноцінна система CRM, розроблена для підтримки вашої команди, підвищення продуктивно...
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...
Cordless
cordless.io
Cordless — це сучасний хмарний колл-центр для команд підтримки клієнтів із вбудованим розмовним інтелектом. Cordless надає комплексне рішення для команд підтримки клієнтів, щоб спілкуватися з клієнтами по телефону та збирати глибокі висновки з розмов. Завдяки стандартним транскрипціям, аналізу настр...
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
Uptics
uptics.io
Зустрічайте Uptics. Ваша нова секретна зброя, щоб домінувати над зовнішніми продажами, бронювати втричі більше зустрічей і з легкістю укладати більше угод. Uptics — це просте у використанні програмне забезпечення для продажів, яке допомагає вам автоматизувати всі ручні, нудні продажі, щоб ви могли з...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator є провідним постачальником послуг хмарного зв’язку в Індії, який обслуговує понад 10 000 компаній, включаючи NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo та Myntra. Завдяки набору пропозицій, таких як корпоративна лінія, 360-градусне керування кампаніями, Office IVR, аналітика дзвінків, хмарний кол-це...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
Toky
toky.co
Toky — це повнофункціональна бізнес-телефонна система, яка дозволяє вашим клієнтам і команді без проблем спілкуватися через Інтернет. З віртуальними телефонними номерами з усього світу будьте доступними незалежно від того, де знаходиться ваша компанія. Інтеграція з основними CRM та іншими бізнес-інс...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, яка є ефективною, гнучкою та оснащена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. В...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
Salesfinity
salesfinity.co
Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше часу на спілкування з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнті...
Orum
orum.com
Orum — це платформа живої розмови на основі штучного інтелекту, яка дозволяє активізувати продажі, об’єднати команди та збільшити дохід.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку ...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лідер у галузі дотримання вимог і інтелекту розмов на основі штучного інтелекту, є єдиним рішенням на ринку, що забезпечує аналітику розмов у реальному часі та автоматизовану відповідність для відділів продажів і обслуговування клієнтів. Gryphon керує кожною розмовою за допомогою інтелек...
PBXDom
pbxdom.com
Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, н...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, найуспішніша платформа для взаємодії з продажами, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові потен...
Sellular
sellular.com
Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх св...
Teliqon
teliqon.io
Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розв...
FreJun
frejun.com
FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за унікальним віртуальним номером і отримувати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, здійснені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з будь-яким...
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dial...
Tendril
tendril.us
Tendril Connect — це інструмент для прискорення продажів, який зосереджується на наборі номера за допомогою агента. Наша команда кваліфікованих агентів переглядає список потенційних клієнтів, які пропонують наші клієнти. Агенти орієнтуються в телефонних деревах, залишають попередньо записані повідом...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds — додаток №1 Salesforce для підвищення продуктивності продажів. Bloobirds перетворює ваш Salesforce на дивовижне програмне забезпечення для вашої команди продажів за три хвилини. Завдяки повній інтеграції дозвону, електронної пошти та LinkedIn Bloobirds пропонує повний набір інструментів п...