Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків дозволяє користувачам здійснювати прямі дзвінки потенційним клієнтам, записуючи дані про дзвінки та потенційних клієнтів. Це рішення сприяє швидкому охопленню потенційних клієнтів, щоб отримати вигоду від можливостей продажів. Продукти відстеження вихідних дзвінків пропонують функцію дзвінка за кнопкою для швидкого набору номера, створення місцевих номерів для підвищення частоти відповідей та автоматизацію голосової пошти та подальших електронних листів. Крім того, ці продукти можуть записувати дзвінки з метою навчання та класифікувати потенційних клієнтів на основі ймовірності успішного продажу. Рішення для відстеження вихідних дзвінків особливо популярні серед внутрішніх торгових представників і телемаркетерів.