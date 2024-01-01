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Інше програмне забезпечення для синтетичних носіїв - Найпопулярніші застосунки - Білорусь
Інше програмне забезпечення для синтетичних медіа стосується різноманітних інструментів і платформ, призначених для створення, маніпулювання або створення синтетичного медіа-контенту. Синтетичні медіа охоплюють різні форми медіа, такі як зображення, відео, аудіо та текст, які створюються або змінюються за допомогою методів штучного інтелекту (ШІ), таких як машинне навчання, глибоке навчання та обробка природної мови.
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Arible AI
arible.co
Arible — це генератор аватарів зі штучним інтелектом, який створює ваші високоякісні фотографії та портрети, просто спілкуючись із ботом зі штучним інтелектом. Не потрібна камера, фотограф чи складне редагування! * Необмежена кількість портретів із високою роздільною здатністю на основі вашого обли...
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen — це генератор вікторин зі штучним інтелектом, який генерує різні види оцінювань, як-от запитання з кількома варіантами відповідей (MCQ), MCQ із кількома правильними відповідями, запитання «Правда/Неправда», запитання із заповненням пропусків, запитання вищого порядку, відповідність між нас...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent – це компанія, яка підтримується Techstars і дозволяє брендам створювати оптимізовані списки продуктів за допомогою Generative AI. Використовуючи інструмент самообслуговування Екомтент, клієнти можуть: * Створюйте красиві образи життєвого стилю продукту * Миттєво створюйте інфографіку із ...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI — це автоматичний виробник маркетингового відео, рішення SaaS на основі штучного інтелекту. Створює маркетингові відео лише з URL-адресою продукту лише за 1 хв. Не лише десятки коротких маркетингових відео, але й зображення банерів будь-якого розміру одночасно. VCAT.AI запустив бета-версію ...
Garson.io
garson.io
Garson.io — це перш за все конфіденційний помічник із написання на основі штучного інтелекту, розроблений спеціально для маркетологів. Це допомагає вдосконалювати навички письма, забезпечуючи безпеку конфіденційних даних. За допомогою Garson.io ви можете писати професійні електронні листи та дописи ...
storywise
storywi.se
Прискорити написання вимог і надати точні пропозиції, уникаючи додаткової роботи та забезпечуючи більшу ясність у розробці Економте час і напишіть зрозумілі вимоги до програмного забезпечення. Створення вимог до програмного забезпечення займає багато часу і тому часто виконується неправильно. Неясн...