Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж - Найпопулярніші застосунки
«Чи був продукт хорошим партнером у веденні бізнесу?» незмінно доводив, що є вирішальним аспектом у визначенні задоволеності користувачів іншими продуктами соціальних мереж. Він відображає, наскільки продукт полегшує та покращує бізнес-операції, сприяючи почуттю співпраці та взаємної вигоди між користувачем і продуктом. Крім того, "простота використання" виділяється як основний фактор, що впливає на задоволеність користувачів. Користувачі цінують інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та спрощені функціональні можливості, які дозволяють їм легко орієнтуватися в продукті, тим самим максимізуючи продуктивність і мінімізуючи розчарування. «Якість підтримки» є ще одним основним фактором, що визначає задоволеність користувачів. Швидкі та ефективні служби підтримки запевняють користувачів у тому, що допомога завжди доступна, коли вони стикаються з проблемами або потребують роз’яснення. Цей фактор суттєво сприяє довірі користувачів і загальному задоволенню продуктом. Нарешті, «простота адміністрування» відіграє вирішальну роль у задоволенні користувачів, гарантуючи, що адміністративні завдання, пов’язані з керуванням продуктом, є простими та ефективними. Користувачі цінують адміністративні функції, які спрощують процеси конфігурації, налаштування та обслуговування, дозволяючи їм зосередитися на досягненні своїх цілей без непотрібних ускладнень. Розставляючи пріоритети за цими чотирма факторами — партнерство в бізнесі, простота використання, якість підтримки та простота адміністрування — інші продукти соціальних медіа можуть оптимізувати задоволеність користувачів і сприяти довгостроковій взаємодії та лояльності серед своїх користувачів.
Запит на новий застосунок
Pictory
pictory.ai
Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Minea
app.minea.com
Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...
Social Champ
socialchamp.io
Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
HeyLink.me
heylink.me
Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...
Connectio
useconnectio.com
Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux — це цифровий інструмент, який дозволяє вам розвивати свій бізнес на Pinterest. Pinflux є зростаючим джерелом трафіку для електронної комерції, веб-сайтів, блогів і навіть соціальних мереж. З розвитком Pinterest ви можете використовувати Pinflux для пошуку вмісту, автоматизації завдань і збі...
Hypage
hypage.com
Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.
LiveReacting
livereacting.com
Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.
Collabstr
collabstr.com
Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.
Inksprout
inksprout.co
Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...
PowerIn
powerin.io
PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот
Trendsmap
trendsmap.com
Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...
Curator
curator.io
Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.
Dropispy
dropispy.com
Dropispy є власником або ліцензіатом програмного забезпечення Dropispy (SaaS). Це інструмент пошуку продуктів, який надає своїм користувачам мільйони рекламних оголошень, зібраних у соціальних мережах, включаючи Facebook. Dropispy дозволяє електронним торговцям знаходити виграшні продукти завдяки св...
Tweet AI
tweetai.com
Підвищуйте залученість у соціальних мережах і розвивайте свій бізнес у Twitter / X TweetAI.com може допомогти вам у: * Окремі твіти: надихайте на свій наступний твіт за лічені секунди. * Теми: надихайте свої теми. * Відповіді: надихайте на свої відповіді в один клік за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГ...
Growapp
growapp.digital
Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.
SocialAll
socialall.dev
SocialAll — це сервіс, який об’єднує всі популярні API соціальних мереж у світі в один уніфікований API, щоб полегшити роботу програмістів. SocialAll підтримує всі функції соціальних мереж (ідентифікація, друзі, повідомлення, публікація, фото/відео). Ми не лише заощаджуємо значну кількість часу на ...
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid є провідним у світі постачальником високоякісних підписників, лайків і переглядів в Instagram. Він був заснований у 2012 році групою експертів із соціальних медіа, які хотіли допомогти іншим розширити їхні профілі в Instagram, і з того часу став потужним центром галузі.
Spikerz
spikerz.com
Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo — це преміальна служба маркетингу та розвитку в соціальних мережах, яка автоматизує вашу активність у соціальних мережах, щоб підвищити вашу присутність в Інтернеті. Somiibo працює на основі взаємних відносин, оскільки взаємодіє з іншими користувачами, щоб отримати соціальні сигнали від цих ...
Rav
rav.ai
RAV.AI прагне революціонізувати редагування та публікацію відео за допомогою штучного інтелекту. RAV.AI — це служба редагування відео на основі штучного інтелекту, яка використовує передові та професійні методи обробки аудіо та відео, щоб зробити ваше відео професійно естетичним. Платформа дозволяє...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare допомагає вам змусити вашу аудиторію ділитися вашим вмістом найкращим способом – так, як ви хочете, щоб він поширювався!
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.
SellitPics
getselli.in
SellitPics — це онлайн-програмне забезпечення, яке автоматично створює гіперперсоналізовані графічні повідомлення, щоб отримати більше клієнтів і продажів у Facebook, LinkedIn, електронною поштою, а також із ваших цільових сторінок. Ключові особливості SellitPics: * Надсилає персоналізовані графіч...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio — це посилання в інструменті створення біографій для маркетологів соціальних мереж За допомогою Pushbio ви можете демонструвати свої продукти, останні рекламні акції, публікації в блогах, відео та профілі в соціальних мережах – все в одному місці, що полегшить вашій аудиторії пошук вашого в...
Promolta
promolta.com
Promolta.com — це платформа для самообслуговування відеорозповсюдження. Власна технологія Promolta розповсюджує ваші відео в цільових блогах, на сайтах, в іграх, програмах і соціальних мережах.
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps пропонує найефективніший спосіб прискорити розвиток вашого каналу Twitch. Усуваючи складнощі, пов’язані з традиційними ботами для перегляду, це сприяє органічному розширенню вашого каналу. Ось короткий огляд того, як ViewerApps може змінити вашу присутність у Twitch: * Служба стабільного...
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder — це найпотужніша програма для відеомаркетингу та автоматизації публікацій, яка може забезпечити безкоштовний трафік із багатьох платформ. Синдикація відео – це потужна стратегія, а VideoSeeder – це єдина платформа синдикації, яка має всі переваги та жодних недоліків. Отримайте максималь...
UniLink
unilink.us
UniLink — це рішення для ділових і особистих облікових записів Instagram, яке дозволяє писати більш привабливі підписи, додавати кілька посилань і перенаправляти цільову аудиторію. UniLink допоможе вам створити цільову сторінку для покупки та отримувати замовлення в Google Spreadsheet.
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy — це універсальний інструментарій аналітики TikTok. Це допомагає творцям виявляти тенденції, аналізувати, оптимізувати та створювати облікові записи TikTok і коротких відео.
InstaPlug
instaplug.app
Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!
elv.ai
elv.ai
Ми поєднуємо потужність штучного інтелекту та навчених модераторів, щоб сприяти безпечним і громадянським онлайн-обговоренням у профілях соціальних мереж і на веб-сайтах. ШІ автоматично виявляє та приховує шкідливі коментарі, а люди-модератори захищають свободу слова, запобігаючи помилковим спрацюва...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Вам набридло цілий день відповідати на одні й ті самі запитання клієнтів? Ви втомилися сидіти допізна, перевіряючи DM від клієнтів? Тисячі даних постійно мучать вас? Ну, більше не турбуйтеся! Ми створили та отримали розширені дозволи від Facebook, тож вам не потрібно. Навіщо створювати власну програ...
Brolly
brolly.com.au
Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші з...
Brandle
brandle.net
Brandle прагне надати компаніям комплексну систему для керування властивостями своїх брендів, ідентифікацією та стосунками в Інтернеті та в усіх основних соціальних мережах, включаючи Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK тощо. Місія Brandle — бути надійним джерелом для управління соці...
WebPurify
webpurify.com
WebPurify дає змогу спільнотам бути найкращими за допомогою масштабованих гібридних рішень штучного інтелекту та модерації контенту для провідних світових брендів. Забезпечення позитивної взаємодії з користувачами для мільйонів клієнтів, від торгових майданчиків до метавсесвіту, завдяки мультимедійн...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai — це інноваційний інструмент, створений на перетині передової технології ШІ та потужної стратегії Dream100 Engagement. Використовується для взаємодії з публікаціями LinkedIn від Dream100 (творці LinkedIn, які можуть впливати на клієнтів Dream у ніші) з людськими коментарями за допомогою ...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo — це провідне цифрове агентство YouTube, яке працює з провідними європейськими брендами. На сьогоднішній день загалом понад 160 відеороликів фірмового вмісту зібрали понад 55 мільйонів переглядів для своїх клієнтів. Ми працюємо з усіма секторами промисловості, включаючи FMCG, ігри, мобільні д...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social допомагає збільшити вашу присутність і зв’язатися з новими клієнтами в Instagram.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників ауд...
Postwise
postwise.ai
Зустрічайте Postwise, рішення на базі штучного інтелекту для створення ідеальної публікації в соціальних мережах. Збільште вашу залученість і охоплення в соціальних мережах за допомогою передового штучного інтелекту, навченого виключно на найефективніших у світі публікаціях. Приєднуйтесь до тисяч ...
SocialWall Pro
socialwallpro.com
SocialWall Pro забезпечує соціальні стіни для охоплення, залучення та зв’язку живої аудиторії на подіях, зустрічах, конференціях, активаціях брендів та в Інтернеті. Наше повнофункціональне рішення покращує вашу соціальну стратегію та отримує результати за допомогою потужних інструментів, включаючи г...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — це програмне забезпечення для автоматизації розвитку Twitter, створене в 2013 році. Понад десять років воно допомагало користувачам розширювати свою аудиторію в Twitter, дозволяючи багатьом стати впливовими особами у своїх відповідних доменах. Платформа пропонує низку інструментів, призн...
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee — це веб-платформа, яка використовує модель краудсорсингу, щоб сприяти створенню РЕАЛЬНОГО шуму в соціальних мережах щодо якісного вмісту з таких сайтів, як Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest і Google+. Основна ідея полягає в тому, що ви переглядаєте інформаційну панель кор...