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Інше програмне забезпечення для соціальних мереж - Найпопулярніші застосунки

«Чи був продукт хорошим партнером у веденні бізнесу?» незмінно доводив, що є вирішальним аспектом у визначенні задоволеності користувачів іншими продуктами соціальних мереж. Він відображає, наскільки продукт полегшує та покращує бізнес-операції, сприяючи почуттю співпраці та взаємної вигоди між користувачем і продуктом. Крім того, "простота використання" виділяється як основний фактор, що впливає на задоволеність користувачів. Користувачі цінують інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та спрощені функціональні можливості, які дозволяють їм легко орієнтуватися в продукті, тим самим максимізуючи продуктивність і мінімізуючи розчарування. «Якість підтримки» є ще одним основним фактором, що визначає задоволеність користувачів. Швидкі та ефективні служби підтримки запевняють користувачів у тому, що допомога завжди доступна, коли вони стикаються з проблемами або потребують роз’яснення. Цей фактор суттєво сприяє довірі користувачів і загальному задоволенню продуктом. Нарешті, «простота адміністрування» відіграє вирішальну роль у задоволенні користувачів, гарантуючи, що адміністративні завдання, пов’язані з керуванням продуктом, є простими та ефективними. Користувачі цінують адміністративні функції, які спрощують процеси конфігурації, налаштування та обслуговування, дозволяючи їм зосередитися на досягненні своїх цілей без непотрібних ускладнень. Розставляючи пріоритети за цими чотирма факторами — партнерство в бізнесі, простота використання, якість підтримки та простота адміністрування — інші продукти соціальних медіа можуть оптимізувати задоволеність користувачів і сприяти довгостроковій взаємодії та лояльності серед своїх користувачів.

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Pictory

Pictory

pictory.ai

Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.

Submagic

Submagic

submagic.co

Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. ​ ​​На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...

Pinflux

Pinflux

pinflux.in

Pinflux — це цифровий інструмент, який дозволяє вам розвивати свій бізнес на Pinterest. Pinflux є зростаючим джерелом трафіку для електронної комерції, веб-сайтів, блогів і навіть соціальних мереж. З розвитком Pinterest ви можете використовувати Pinflux для пошуку вмісту, автоматизації завдань і збі...

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...

Dubb

Dubb

dubb.com

Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...

Curator

Curator

curator.io

Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.

Dropispy

Dropispy

dropispy.com

Dropispy є власником або ліцензіатом програмного забезпечення Dropispy (SaaS). Це інструмент пошуку продуктів, який надає своїм користувачам мільйони рекламних оголошень, зібраних у соціальних мережах, включаючи Facebook. Dropispy дозволяє електронним торговцям знаходити виграшні продукти завдяки св...

Tweet AI

Tweet AI

tweetai.com

Підвищуйте залученість у соціальних мережах і розвивайте свій бізнес у Twitter / X TweetAI.com може допомогти вам у: * Окремі твіти: надихайте на свій наступний твіт за лічені секунди. * Теми: надихайте свої теми. * Відповіді: надихайте на свої відповіді в один клік за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГ...

Growapp

Growapp

growapp.digital

Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.

SocialAll

SocialAll

socialall.dev

SocialAll — це сервіс, який об’єднує всі популярні API соціальних мереж у світі в один уніфікований API, щоб полегшити роботу програмістів. SocialAll підтримує всі функції соціальних мереж (ідентифікація, друзі, повідомлення, публікація, фото/відео). Ми не лише заощаджуємо значну кількість часу на ...

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...

Buzzoid

Buzzoid

buzzoid.com

Buzzoid є провідним у світі постачальником високоякісних підписників, лайків і переглядів в Instagram. Він був заснований у 2012 році групою експертів із соціальних медіа, які хотіли допомогти іншим розширити їхні профілі в Instagram, і з того часу став потужним центром галузі.

Spikerz

Spikerz

spikerz.com

Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...

Somiibo

Somiibo

somiibo.com

Somiibo — це преміальна служба маркетингу та розвитку в соціальних мережах, яка автоматизує вашу активність у соціальних мережах, щоб підвищити вашу присутність в Інтернеті. Somiibo працює на основі взаємних відносин, оскільки взаємодіє з іншими користувачами, щоб отримати соціальні сигнали від цих ...

Rav

Rav

rav.ai

RAV.AI прагне революціонізувати редагування та публікацію відео за допомогою штучного інтелекту. RAV.AI — це служба редагування відео на основі штучного інтелекту, яка використовує передові та професійні методи обробки аудіо та відео, щоб зробити ваше відео професійно естетичним. Платформа дозволяє...

Warfare Plugins

Warfare Plugins

warfareplugins.com

Social Warfare допомагає вам змусити вашу аудиторію ділитися вашим вмістом найкращим способом – так, як ви хочете, щоб він поширювався!

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.

SellitPics

SellitPics

getselli.in

SellitPics — це онлайн-програмне забезпечення, яке автоматично створює гіперперсоналізовані графічні повідомлення, щоб отримати більше клієнтів і продажів у Facebook, LinkedIn, електронною поштою, а також із ваших цільових сторінок. Ключові особливості SellitPics: * Надсилає персоналізовані графіч...

Pushbio

Pushbio

pushbio.io

Pushbio — це посилання в інструменті створення біографій для маркетологів соціальних мереж За допомогою Pushbio ви можете демонструвати свої продукти, останні рекламні акції, публікації в блогах, відео та профілі в соціальних мережах – все в одному місці, що полегшить вашій аудиторії пошук вашого в...

Promolta

Promolta

promolta.com

Promolta.com — це платформа для самообслуговування відеорозповсюдження. Власна технологія Promolta розповсюджує ваші відео в цільових блогах, на сайтах, в іграх, програмах і соціальних мережах.

ViewerApps

ViewerApps

viewerapps.com

ViewerApps пропонує найефективніший спосіб прискорити розвиток вашого каналу Twitch. Усуваючи складнощі, пов’язані з традиційними ботами для перегляду, це сприяє органічному розширенню вашого каналу. Ось короткий огляд того, як ViewerApps може змінити вашу присутність у Twitch: * Служба стабільного...

VideoSeeder

VideoSeeder

videoseeder.in

VideoSeeder — це найпотужніша програма для відеомаркетингу та автоматизації публікацій, яка може забезпечити безкоштовний трафік із багатьох платформ. Синдикація відео – це потужна стратегія, а VideoSeeder – це єдина платформа синдикації, яка має всі переваги та жодних недоліків. Отримайте максималь...

UniLink

UniLink

unilink.us

UniLink — це рішення для ділових і особистих облікових записів Instagram, яке дозволяє писати більш привабливі підписи, додавати кілька посилань і перенаправляти цільову аудиторію. UniLink допоможе вам створити цільову сторінку для покупки та отримувати замовлення в Google Spreadsheet.

TikBuddy

TikBuddy

tikbuddy.com

TikBuddy — це універсальний інструментарій аналітики TikTok. Це допомагає творцям виявляти тенденції, аналізувати, оптимізувати та створювати облікові записи TikTok і коротких відео.

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!

elv.ai

elv.ai

elv.ai

Ми поєднуємо потужність штучного інтелекту та навчених модераторів, щоб сприяти безпечним і громадянським онлайн-обговоренням у профілях соціальних мереж і на веб-сайтах. ШІ автоматично виявляє та приховує шкідливі коментарі, а люди-модератори захищають свободу слова, запобігаючи помилковим спрацюва...

Digital A.I Bot

Digital A.I Bot

digital-ai-bot.com

Вам набридло цілий день відповідати на одні й ті самі запитання клієнтів? Ви втомилися сидіти допізна, перевіряючи DM від клієнтів? Тисячі даних постійно мучать вас? Ну, більше не турбуйтеся! Ми створили та отримали розширені дозволи від Facebook, тож вам не потрібно. Навіщо створювати власну програ...

Brolly

Brolly

brolly.com.au

Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші з...

Brandle

Brandle

brandle.net

Brandle прагне надати компаніям комплексну систему для керування властивостями своїх брендів, ідентифікацією та стосунками в Інтернеті та в усіх основних соціальних мережах, включаючи Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK тощо. Місія Brandle — бути надійним джерелом для управління соці...

WebPurify

WebPurify

webpurify.com

WebPurify дає змогу спільнотам бути найкращими за допомогою масштабованих гібридних рішень штучного інтелекту та модерації контенту для провідних світових брендів. Забезпечення позитивної взаємодії з користувачами для мільйонів клієнтів, від торгових майданчиків до метавсесвіту, завдяки мультимедійн...

Dream100.Ai

Dream100.Ai

dream100.ai

Dream100.ai — це інноваційний інструмент, створений на перетині передової технології ШІ та потужної стратегії Dream100 Engagement. Використовується для взаємодії з публікаціями LinkedIn від Dream100 (творці LinkedIn, які можуть впливати на клієнтів Dream у ніші) з людськими коментарями за допомогою ...

Wizdeo Analytics

Wizdeo Analytics

analytics.wizdeo.com

Wizdeo — це провідне цифрове агентство YouTube, яке працює з провідними європейськими брендами. На сьогоднішній день загалом понад 160 відеороликів фірмового вмісту зібрали понад 55 мільйонів переглядів для своїх клієнтів. Ми працюємо з усіма секторами промисловості, включаючи FMCG, ігри, мобільні д...

Stim Social

Stim Social

stimsocial.com

Stim Social допомагає збільшити вашу присутність і зв’язатися з новими клієнтами в Instagram.

Viral Pitch

Viral Pitch

viralpitch.co

Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників ауд...

Postwise

Postwise

postwise.ai

Зустрічайте Postwise, рішення на базі штучного інтелекту для створення ідеальної публікації в соціальних мережах. Збільште вашу залученість і охоплення в соціальних мережах за допомогою передового штучного інтелекту, навченого виключно на найефективніших у світі публікаціях. Приєднуйтесь до тисяч ...

SocialWall Pro

SocialWall Pro

socialwallpro.com

SocialWall Pro забезпечує соціальні стіни для охоплення, залучення та зв’язку живої аудиторії на подіях, зустрічах, конференціях, активаціях брендів та в Інтернеті. Наше повнофункціональне рішення покращує вашу соціальну стратегію та отримує результати за допомогою потужних інструментів, включаючи г...

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

Tweetfull — це програмне забезпечення для автоматизації розвитку Twitter, створене в 2013 році. Понад десять років воно допомагало користувачам розширювати свою аудиторію в Twitter, дозволяючи багатьом стати впливовими особами у своїх відповідних доменах. Платформа пропонує низку інструментів, призн...

Viral Content Bee

Viral Content Bee

viralcontentbee.com

Viral Content Bee — це веб-платформа, яка використовує модель краудсорсингу, щоб сприяти створенню РЕАЛЬНОГО шуму в соціальних мережах щодо якісного вмісту з таких сайтів, як Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest і Google+. Основна ідея полягає в тому, що ви переглядаєте інформаційну панель кор...

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