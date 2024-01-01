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Інше програмне забезпечення для соціальних мереж - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана
«Чи був продукт хорошим партнером у веденні бізнесу?» незмінно доводив, що є вирішальним аспектом у визначенні задоволеності користувачів іншими продуктами соціальних мереж. Він відображає, наскільки продукт полегшує та покращує бізнес-операції, сприяючи почуттю співпраці та взаємної вигоди між користувачем і продуктом. Крім того, "простота використання" виділяється як ключовий фактор, що впливає на задоволеність користувачів. Користувачі цінують інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та спрощені функціональні можливості, які дозволяють їм легко орієнтуватися в продукті, тим самим максимізуючи продуктивність і мінімізуючи розчарування. «Якість підтримки» є ще одним основним фактором, що визначає задоволеність користувачів. Швидкі та ефективні служби підтримки запевняють користувачів у тому, що допомога завжди доступна, коли вони стикаються з проблемами або потребують роз’яснення. Цей фактор суттєво сприяє довірі користувачів і загальному задоволенню продуктом. Нарешті, «простота адміністрування» відіграє вирішальну роль у задоволенні користувачів, гарантуючи, що адміністративні завдання, пов’язані з керуванням продуктом, є простими та ефективними. Користувачі цінують адміністративні функції, які спрощують процеси конфігурації, налаштування та обслуговування, дозволяючи їм зосередитися на досягненні своїх цілей без непотрібних ускладнень. Розставляючи пріоритети за цими чотирма факторами — партнерство в бізнесі, простота використання, якість підтримки та простота адміністрування — інші продукти соціальних медіа можуть оптимізувати задоволеність користувачів і сприяти довгостроковій взаємодії та лояльності серед своїх користувачів.
Запит на новий застосунок
Pictory
pictory.ai
Pictory — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для легкого й ефективного створення та редагування відео. Це дозволяє користувачам будь-якого рівня навичок створювати відео професійної якості, використовуючи текст, без завантаження програмного забезпечення чи технічних навичок. По...
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою стилю субтитрів на основі AI. SubMagic — це інструмент, який використовує штучний інтелект для створення найпривабливіших субтитрів лише за дві хвилини. Завантажте відео, адаптоване, субтитри, і завантажте своє відео, готове до публікації в соціальних мережах. Д...
Minea
app.minea.com
Minea надає продавцям неперевершені знання, забезпечуючи стратегічні рішення для їхнього онлайн-бізнесу. Від дослідження продукту до успішного запуску магазину Minea надає електронним торговцям точність на основі даних, роблячи електронну комерцію доступною для всіх.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографії. З...
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Inflact
inflact.com
Inflac — незалежна digital-агенція, яка надає різні способи просування в Instagram. І ми вже 7 років диктуємо правила розвитку в Instagram! Inflac — це бот для Instagram на базі штучного інтелекту. Це допомагає отримувати більше справжніх підписників, миттєві оцінки "подобається" та зростання залу...
Predis
predis.ai
Predis.ai — це єдиний інструмент керування соціальними медіа зі штучним інтелектом, який вам знадобиться, щоб створювати ідеї та публікувати контент для вашого бізнесу. Розкрийте потужність штучного інтелекту, щоб без особливих зусиль проводити мозковий штурм, створювати та оптимізувати весь свій в...
Social Champ
socialchamp.io
Social Champ — це БЕЗКОШТОВНЕ універсальне цифрове рішення для керування та автоматизації соціальних медіа, щоб оптимізувати всі основні мережі соціальних мереж. Social Champ — це найкращий спосіб керувати всіма своїми зусиллями в соціальних мережах, щоденними публікаціями, тестуванням A/B та оптимі...
HeyLink.me
heylink.me
HeyLink.me — це платформа нового покоління для керування посиланнями, яка пропонує інструменти монетизації соціальних медіа: миттєва електронна комерція, аналітика на основі штучного інтелекту, рекламні функції, NFT і криптопосилання.
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень за лічені хвилини, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux — це цифровий інструмент, який дозволяє вам розвивати свій бізнес на Pinterest. Pinflux є зростаючим джерелом трафіку для електронної комерції, веб-сайтів, блогів і навіть соціальних мереж. З розвитком Pinterest ви можете використовувати Pinflux для пошуку вмісту, автоматизації завдань і збі...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.
Blog2Social
blog2social.com
Blog2Social — це комплексне рішення для автоматизації соціальних медіа для працівників і команд соціальних медіа, маркетологів, власників малого бізнесу, індивідуальних підприємців, корпоративних блогів, агентств і підприємств будь-якого розміру. Blog2Social доступний як плагін WordPress або як окре...
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy — це комплексний набір інструментів для аналізу TikTok. Це допомагає творцям виявляти тенденції, аналізувати, оптимізувати та створювати облікові записи TikTok і коротких відео.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio є найпопулярнішим і найсильнішим URL-адресою посилання в...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare допомагає вашій аудиторії ділитися вашим вмістом найкращим способом – так, як ви хочете, щоб він поширювався!
Connectio
useconnectio.com
Автоматизуйте та оптимізуйте свою рекламу на Facebook.
SocialAll
socialall.dev
SocialAll — це сервіс, який об’єднує всі популярні API соціальних мереж у світі в один уніфікований API, щоб полегшити роботу програмістів. SocialAll підтримує всі функції соціальних мереж (ідентифікація, друзі, повідомлення, публікація, фото/відео). Ми не лише заощаджуємо значну кількість часу на ...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...
Hypage
hypage.com
Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.
Collabstr
collabstr.com
Collabstr — це ринок для пошуку та найму впливових людей в Instagram, TikTok і YouTube. Легко шукайте серед тисяч творців контенту та платіть їм безпосередньо через Collabstr.
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...
Inksprout
inksprout.co
Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.
Postwise
postwise.ai
Postwise — це потужний інструмент керування Twitter на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам писати, планувати та розширювати свою присутність на платформі. Функція AI Tweet Writer дозволяє користувачам швидко створювати цікаві твіти, адаптовані до їх бренду та повідомле...
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio має обмеження в одне посилання, LINKTUBE назавжди вирішує це питання та дозволяє додавати кілька посилань у INSTAGRAM BIO. LinkTube — це ваша персоналізована цільова сторінка, яка може легко збільшити трафік, видимість і залучення всього вашого вмісту. Зрештою, LinkTube – це шлюз о...
PowerIn
powerin.io
PowerIn — це найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот
LiveReacting
livereacting.com
LiveReacting — це технологічна платформа зі штучним інтелектом, розроблена для того, щоб зробити пряму трансляцію більш інтерактивною та привабливою. Він надає віртуальний AI-хост для автоматизації ваших живих шоу, усуваючи потребу в людині. За допомогою LiveReacting ви можете додавати до свого шоу...
UniLink
unilink.us
UniLink — це рішення для ділових і особистих облікових записів Instagram, яке дозволяє писати більш привабливі підписи, додавати кілька посилань і перенаправляти цільову аудиторію. UniLink допоможе вам створити цільову сторінку для покупки та отримувати замовлення в Google Spreadsheet.
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid є провідним у світі постачальником високоякісних підписників, лайків і переглядів в Instagram. Він був заснований у 2012 році групою експертів із соціальних медіа, які хотіли допомогти іншим розширити їхні профілі в Instagram, і з того часу став потужним центром галузі.
Dropispy
dropispy.com
Dropispy є власником або ліцензіатом програмного забезпечення Dropispy (SaaS). Це інструмент пошуку продуктів, який надає своїм користувачам мільйони рекламних оголошень, зібраних у соціальних мережах, включаючи Facebook. Dropispy дозволяє електронним торговцям знаходити виграшні продукти завдяки св...
Ayrshare
ayrshare.com
API Ayrshare забезпечують основну інфраструктуру для розміщення публікацій у соціальних мережах, керування та аналітики. API Ayrshare піклується про інфраструктуру соціальних мереж, тож вам не потрібно цього робити. Ваша команда може зосередитися на створенні вашого продукту замість того, щоб об’єд...
Curator
curator.io
Curator.io — це безкоштовний агрегатор соціальних медіа з брендом, який має офіси в Каліфорнії та Сіднеї. Куратор об’єднує ваші медіа-канали в захоплюючий потік, який можна вставляти будь-де.
Trendsmap
trendsmap.com
Trendsmap аналізує та відображає в реальному часі місцеві тенденції Twitter. Ми пропонуємо різноманітні індивідуальні та корпоративні продукти та рішення, такі як аналітика, інформаційні панелі, канали даних і візуалізації. Приклади використання: - Моніторинг трендів - Управління соціальними мере...
Dubb
dubb.com
Заснована в 2018 році Dubb — це система продажу відео, яка пропонує бізнес-користувачам платформу для надсилання персоналізованих відео, які можна відстежувати. Компанію, розташовану в Лос-Анджелесі, заснували глибокі технологи, які спеціалізуються на автоматизації маркетингу, штучному інтелекті та ...
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps пропонує найефективніший спосіб прискорити розвиток вашого каналу Twitch. Усуваючи складнощі, пов’язані з традиційними ботами для перегляду, це сприяє органічному розширенню вашого каналу. Ось короткий огляд того, як ViewerApps може змінити вашу присутність у Twitch: * Служба стабільног...
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...
Socinator
socinator.com
Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Автоматизація: Соціальні медіа безперечно мають силу охопити мільйони людей по всьому світу. Будучи маркетологом соціальних медіа, ви не бажаєте мати кілька додаткових годин у свій день? Ми точно знаємо відповідь ТАК. ...
Tweet AI
tweetai.com
Підвищуйте залученість у соціальних мережах і розвивайте свій бізнес у Twitter / X TweetAI.com може допомогти вам у: * Окремі твіти: надихайте на свій наступний твіт за лічені секунди. * Теми: надихайте свої теми. * Відповіді: надихайте на свої відповіді в один клік за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГ...
Growapp
growapp.digital
Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників ауд...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — це агрегатор соціальних медіа, який збирає та відображає цікавий контент, створений користувачами, з будь-якої соціальної мережі, як-от Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb і 21+ Networks. Підібраний вміст потім вставляється через віджети як персоналізован...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Вам набридло цілий день відповідати на одні й ті самі запитання клієнтів? Ви втомилися сидіти допізна, перевіряючи DM від клієнтів? Тисячі даних постійно мучать вас? Ну, більше не турбуйтеся! Ми створили та отримали розширені дозволи від Facebook, тож вам не потрібно. Навіщо створювати власну програ...
Brandle
brandle.net
Brandle прагне надати компаніям комплексну систему для керування властивостями своїх брендів, ідентифікацією та стосунками в Інтернеті та в усіх основних соціальних мережах, включаючи Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK тощо. Місія Brandle — бути надійним джерелом для управління соці...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo — це преміальна служба маркетингу та розвитку в соціальних мережах, яка автоматизує вашу активність у соціальних мережах, щоб підвищити вашу присутність в Інтернеті. Somiibo працює на основі взаємних відносин, оскільки взаємодіє з іншими користувачами, щоб отримати соціальні сигнали від цих ...
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee — це веб-платформа, яка використовує модель краудсорсингу, щоб сприяти створенню РЕАЛЬНОГО шуму в соціальних мережах щодо якісного вмісту з таких сайтів, як Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest і Google+. Основна ідея полягає в тому, що ви переглядаєте інформаційну панель кор...
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch — це постачальник рішень для соціальних продажів B2B, який допомагає компаніям використовувати можливості соціальних медіа для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Наша команда експертів глибоко розуміє унікальні виклики та можливості, з якими стикаються B2B-компанії в ...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio — це посилання в інструменті створення біографій для маркетологів соціальних мереж За допомогою Pushbio ви можете демонструвати свої продукти, останні рекламні акції, публікації в блогах, відео та профілі в соціальних мережах – все в одному місці, що полегшить вашій аудиторії пошук вашого в...
Promolta
promolta.com
Promolta.com — це платформа для самообслуговування відеорозповсюдження. Власна технологія Promolta розповсюджує ваші відео в цільових блогах, на сайтах, в іграх, програмах і соціальних мережах.
InstaPlug
instaplug.app
Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку як чарівна магія та перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!
Rav
rav.ai
RAV.AI прагне революціонізувати редагування та публікацію відео за допомогою штучного інтелекту. RAV.AI — це служба редагування відео на основі штучного інтелекту, яка використовує передові та професійні методи обробки аудіо та відео, щоб зробити ваше відео професійно естетичним. Платформа дозволяє...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai — це інноваційний інструмент, створений на перетині передової технології ШІ та потужної стратегії Dream100 Engagement. Використовується для взаємодії з публікаціями LinkedIn від Dream100 (творці LinkedIn, які можуть впливати на клієнтів Dream у ніші) з людськими коментарями за допомогою ...
Audiogram
getaudiogram.com
Audiogram створює потужні інструменти, які допомагають аудіокреативам залучати аудиторію, на яку заслуговують їхні подкасти, за допомогою соціальних відео. Аудіограма перетворює ваші найкращі звукові моменти на захоплюючі аудіограми. * Залучайте нових слухачів. Понад 1000 подкастів пізніше, ми впе...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo — це провідне цифрове агентство YouTube, яке працює з провідними європейськими брендами. На сьогоднішній день загалом понад 160 відеороликів фірмового вмісту зібрали понад 55 мільйонів переглядів для своїх клієнтів. Ми працюємо з усіма секторами промисловості, включаючи FMCG, ігри, мобільні д...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social допомагає збільшити вашу присутність і зв’язатися з новими клієнтами в Instagram.
MyTweetAlerts
mytweetalerts.com
MyTweetAlerts — це ваш персональний помічник у Twitter, створений для пошуку та доставки найважливіших для вас твітів.
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — це програмне забезпечення для автоматизації розвитку Twitter, створене в 2013 році. Понад десять років воно допомагало користувачам розширювати свою аудиторію в Twitter, дозволяючи багатьом стати впливовими особами у своїх відповідних доменах. Платформа пропонує низку інструментів, призн...