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Інше програмне забезпечення для роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Конго – Кіншаса

«Інше програмне забезпечення для роздрібної торгівлі» зазвичай відноситься до ряду програмних рішень, які підтримують різні аспекти роздрібних операцій, але не підпадають під більш загальновизнані або спеціалізовані категорії, як-от системи торгових точок (POS), управління запасами або платформи електронної комерції.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine — це хмарне програмне рішення, яке виводить продажі на новий рівень із персоналізацією та опціями онлайн-платежів, створеними для того, щоб закриття продажу було легким. Скористайтеся перевагами наших цінових пропозицій, замовлень, рахунків-фактур тощо, якими можна легко поділитися та н...

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixably — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами, яке допомагає вам автоматизувати процеси ремонту. Ми автоматизуємо 80% робочого процесу ремонту, щоб ви могли скоротити час виконання робіт, покращити якість обслуговування та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наші розумні ро...

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf працює з підприємствами, які потребують рішення фінансування POS. Компанія пропонує просту у використанні веб-платформу, яка з’єднує клієнтів у магазині з широкою мережею кредитування. Компанії, які не мають фінансового рішення, знають, що вони втрачають продажі, оскільки багато клієнтів зро...

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Narvar, лідер і розробник категорій у сфері післякупівельних операцій, забезпечує прибутки 1300 провідних світових брендів, таких як Sephora, L'Oreal, Levi's і GAP, утримуючи дохід за рахунок повернення та обміну, скорочуючи операційні витрати до 50% протягом усього періоду. шлях замовлення та викон...

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

Незалежно від того, чи працюєте ви з Lowe's, Home Depot, LL Flooring чи займаєтеся незалежним монтажем, ProjectsForce допоможе вам автоматизувати всі ваші операції з обслуговування. Він унікально розроблений для інтеграції з великими роздрібними торговцями та легко налаштовується відповідно до щоден...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet — це сучасна комплексна програма для бек-офісу для C-Store/Gas Retailers, брендів і дистриб’юторів.

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree — це комплексна технологічна платформа для франчайзингу, розроблена виключно для франчайзингових компаній, які починають розвиватися, які прагнуть розвиватися без шкоди для обіцянок свого бренду, що полегшує процес відкриття та керування локаціями. Проста у використанні технологія Delight...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale — це інтегрований набір інструментів для оптових покупців і продавців, розроблений, щоб зробити B2B-продаж максимально зручним для користувача без шкоди для потужності та гнучкості

Auror

Auror

auror.co

Платформа для роздрібних торговців зосереджена на підвищенні безпеки, продуктивності та прибутковості. Auror використовується провідними командами із запобігання втратам у тисячах магазинів.

PayRange

PayRange

payrange.com

За допомогою PayRange ви можете зробити кожну точку контакту споживача найкращим досвідом. Прийняття мобільних платежів – це лише початок. Служба на основі додатків відкриває нові можливості для оптимізації операцій, збільшення продажів і підвищення лояльності споживачів.

EQL

EQL

eql.com

EQL — це наскрізне комерційне рішення, яке допомагає брендам створювати незабутні враження від випуску своїх продуктів, які користуються попитом, а також надає шанувальникам легший доступ до продуктів, якими вони захоплюються. Занадто довго технології електронної комерції не витримували попиту на на...

Zippin

Zippin

getzippin.com

Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців бренд...

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

SparkPlug — це платформа управління продажами для спеціалізованих торговців, ресторанів і брендів CPG. SparkPlug безпосередньо інтегрується з POS-системами звичайних підприємств, щоб автоматизувати практично кожен аспект реалізації та масштабування програми стимулювання. Механізм заохочення SparkPlu...

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