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Інше програмне забезпечення для роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
«Інше програмне забезпечення для роздрібної торгівлі» зазвичай відноситься до ряду програмних рішень, які підтримують різні аспекти роздрібних операцій, але не підпадають під більш загальновизнані або спеціалізовані категорії, як-от системи торгових точок (POS), управління запасами або платформи електронної комерції.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Salsify
salsify.com
Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine — це хмарне програмне рішення, яке виводить продажі на новий рівень із персоналізацією та опціями онлайн-платежів, створеними для того, щоб закриття продажу було легким. Скористайтеся перевагами наших цінових пропозицій, замовлень, рахунків-фактур тощо, якими можна легко поділитися та н...
Fixably
fixably.com
Fixably — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами, яке допомагає вам автоматизувати процеси ремонту. Ми автоматизуємо 80% робочого процесу ремонту, щоб ви могли скоротити час виконання робіт, покращити якість обслуговування та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наші розумні ро...
Finturf
finturf.com
Finturf працює з підприємствами, які потребують рішення фінансування POS. Компанія пропонує просту у використанні веб-платформу, яка з’єднує клієнтів у магазині з широкою мережею кредитування. Компанії, які не мають фінансового рішення, знають, що вони втрачають продажі, оскільки багато клієнтів зро...
Narvar
corp.narvar.com
Перейдіть за рамки кнопки «купити». Створюйте лояльних клієнтів за допомогою відстеження замовлень після покупки, обміну повідомленнями та повернення.
ProjectsForce
projectsforce.com
Незалежно від того, чи працюєте ви з Lowe's, Home Depot, LL Flooring чи займаєтеся незалежним монтажем, ProjectsForce допоможе вам автоматизувати всі ваші операції з обслуговування. Він унікально розроблений для інтеграції з великими роздрібними торговцями та легко налаштовується відповідно до щоден...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet — це сучасна комплексна програма для бек-офісу для C-Store/Gas Retailers, брендів і дистриб’юторів.
Delightree
delightree.com
Delightree — це комплексна технологічна платформа для франчайзингу, розроблена виключно для франчайзингових компаній, які починають розвиватися, які прагнуть розвиватися без шкоди для обіцянок свого бренду, що полегшує процес відкриття та керування локаціями. Проста у використанні технологія Delight...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale — це інтегрований набір інструментів для оптових покупців і продавців, розроблений, щоб зробити B2B-продаж максимально зручним для користувача без шкоди для потужності та гнучкості
Auror
auror.co
Платформа для роздрібних торговців зосереджена на підвищенні безпеки, продуктивності та прибутковості. Auror використовується провідними командами із запобігання втратам у тисячах магазинів.
PayRange
payrange.com
За допомогою PayRange ви можете зробити кожну точку контакту споживача найкращим досвідом. Прийняття мобільних платежів – це лише початок. Служба на основі додатків відкриває нові можливості для оптимізації операцій, збільшення продажів і підвищення лояльності споживачів.
EQL
eql.com
EQL — це наскрізне комерційне рішення, яке допомагає брендам створювати незабутні враження від випуску своїх продуктів, які користуються попитом, а також надає шанувальникам легший доступ до продуктів, якими вони захоплюються. Занадто довго технології електронної комерції не витримували попиту на на...
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців бренд...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — це платформа управління продажами для спеціалізованих торговців, ресторанів і брендів CPG. SparkPlug безпосередньо інтегрується з POS-системами звичайних підприємств, щоб автоматизувати практично кожен аспект реалізації та масштабування програми стимулювання. Механізм заохочення SparkPlu...