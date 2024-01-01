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Інше програмне забезпечення для рекрутингу - Найпопулярніші застосунки - Австрія
«Інше програмне забезпечення для найму» зазвичай відноситься до категорії інструментів і платформ, призначених для оптимізації різних аспектів процесу найму за межі традиційних систем відстеження кандидатів (ATS) і програмного забезпечення CRM для найму. Ці інструменти часто відповідають конкретним потребам або спеціальним функціям підбору персоналу, пропонуючи спеціалізовані функції, які доповнюють або розширюють можливості ширших пакетів програмного забезпечення для кадрів і рекрутингу.
Запит на новий застосунок
Upwork
upwork.com
Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan оптимізує ваше резюме для будь-якої роботи, підкреслюючи ключовий досвід і навички, які повинні бачити рекрутери.
Superset
joinsuperset.com
Superset дозволяє коледжам автоматизувати наскрізне розміщення студентів у кампусах, допомагає роботодавцям наймати молодих талантів з усіх коледжів країни та дає студентам доступ до можливостей демократичним шляхом.
Instahyre
instahyre.com
Шукайте та подавайте заявки на роботу в понад 10 000 провідних компаній. Знайдіть високооплачувану роботу в сферах ІТ, програмного забезпечення, продажів, маркетингу, операцій, фінансів тощо. Найміть кращих талантів.
Webbtree
webbtree.com
Webbtree Search Toolbox робить доступ до загальнодоступних даних безперешкодним. Отримайте доступ до понад 500 мільйонів кандидатів із таких платформ, як Linkedin, GitHub, Stackoverflow, Xing, AngelList, Behance, Dribbble і Doximity. Крім того, отримуйте контакти та збільшуйте резерв талантів на льо...
Chadview
chadview.com
ChatGPT Interview Assistant: отримуйте відповіді в реальному часі під час технічних співбесід. Наше розширення прослуховує ваші виклики Zoom, Google Meet і Teams у режимі реального часу та миттєво відповідає на будь-які запитання.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire — це орієнтована на людину платформа найму персоналу. Він надає потужний і простий спосіб приймати якісні рішення щодо найму, підвищувати ефективність найму та надавати кандидатам чудовий досвід. Оптимізуйте свій набір за допомогою гнучкої системи, яка адаптується до ваших процесів і тех...
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — це простий у використанні конструктор чат-ботів, який не потребує коду, щоб збільшити кількість конверсій. За допомогою Joonbot ви можете направляти, збирати та надавати інформацію своїй аудиторії в найкоротші терміни. Деякі випадки використання: Отримайте більше кваліфікованих потенційних...
Hireport
hireport.nl
Агентський портал №1, який інтегрується з вашим ATS, щоб легко співпрацювати з кадровими агентствами та швидше наймати. -- Портал HirePorts оптимізує різні аспекти управління агентствами, включаючи інтегрований обмін повідомленнями, оновлення процесів, аналітику агентства та централізоване виставлен...
Giig Hire
giighire.com
Безкоштовна платформа Giig розроблена для рекрутерів-фрилансерів для ведення свого бізнесу. Ми пропонуємо безкоштовного менеджера по роботі з клієнтами; дозволяючи рекрутерам відстежувати компанії, з якими вони працюють. Безкоштовна система відстеження заявників; дозволяючи рекрутерам керувати всім ...
Rectxt
rectxt.com
Просте, але потужне програмне забезпечення для текстових повідомлень, створене для вашого ATS. Rectxt — це рішення для обміну миттєвими повідомленнями на основі SMS, яке допомагає командам найму швидше наймати, забезпечуючи кращий досвід роботи з кандидатами та рекрутерами.
SkillSyncer
skillsyncer.com
SkillSyncer — це платформа для шукачів роботи, яка інтелектуально сканує опис вакансії та визначає відсутні навички та ключові слова у вашому резюме. Передайте своє резюме в руки людини та переможете роботів.
Jobpass
jobpass.com
Jobpass — це перший інструмент пошуку роботи для кандидатів. Безпроблемний пошук роботи змінює все!
iScalePro
iscalepro.com
Індивідуальне оцінювання з повним автоматичним оцінюванням для обрання кандидатів за лічені хвилини | Легке наймання з винятковим досвідом кандидата з талантом в iScalePro.
hiroscope
hiroscope.ai
У hiroscope.ai ми не просто прискорюємо процес найму, але й робимо його розумнішим. Наша платформа змінює всі аспекти найму, від розробки посадових інструкцій до прийняття остаточних рішень щодо найму. Наша платформа використовує штучний інтелект для попереднього відбору та звуження кандидатів, гара...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap — це передова програмна платформа, унікально розроблена для кадрових фірм, призначена для оптимізації тонкощів кадрових операцій і підвищення ефективності організації. Це комплексне рішення керує всіма аспектами кадрових процесів, від керування робочим процесом і подання кандидатів до взаєм...
Algohire
algohire.ai
Аналіз резюме на основі штучного інтелекту, інструменти комунікації та скринінгові оцінки розроблені для команд з підбору персоналу, щоб спростити процес найму. Ця технологія оцінює резюме кандидатів, сприяє ефективній комунікації та проводить попередні тести.
Work Simplr
worksimplr.com
Ми виконуємо роботу для компаній, залучаючи на вимогу пул талантів перевірених студентів із США для виконання роботи початкового рівня віртуально та за доступною ціною – задоволення гарантовано!
Whitecarrot
whitecarrot.io
Whitecarrot.io — це платформа, яка інтегрується з ATS, щоб швидше перевіряти кандидатів за допомогою оцінювання навичок і завдань.
KampHire
kamphire.in
KampHire — це платформа для автоматизації найму персоналу в університетському містечку, яка об’єднує менеджерів з найму та менеджерів з працевлаштування для керування комплексним наймом на одній платформі. > Автоматично оновлювані контактні дані для студентів/менеджерів з працевлаштування > Опубліку...
SpringRole
springrole.com
Протокол перевірки та атестації професійного профілю на базі блокчейну.
Rootle
rootle.ai
Rootle.ai – розумний рекрутер на основі штучного інтелекту, який ініціює двосторонню голосову розмову з кандидатами. Під час розмови Rootle перевіряє зацікавленість кандидатів у заявці на роботу. За допомогою Rootle.ai рекрутери можуть усунути зусилля, необхідні для монотонних, повторюваних і нудних...
Honeit Software
honeit.com
Honeit — це універсальна платформа для проведення співбесід, яка дозволяє планувати, переглядати та ділитися інформацією про співбесіди. Розмови є важливими для набору, найму та дослідження, але співбесіди – це чорні ящики. Програмне забезпечення Honeit для співбесід поєднує в собі автоматизацію пла...
Pitch N Hire
pitchnhire.com
Pitch N Hire — це хмарне програмне забезпечення для найму, розроблене, щоб допомогти компаніям спростити процес найму. Він пропонує інструменти для розміщення вакансій, керування заявками кандидатів, планування співбесід і співпраці з членами команди найму. Pitch N Hire також інтегрується з різними ...
VideoCV
videocv.io
Наш інструмент перевірки талантів надає чудовий огляд кандидатів за допомогою асинхронного відеоспівбесіди. VideoCV економить рекрутерам принаймні 50% енергії та часу, надаючи їм краще зрозуміти кандидатів ще до того, як виникне потреба зустрітися.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — це текстова платформа для керування відвідуваністю та масової комунікації, створена для працівників на передовій лінії виробництва, будівництва, складського господарства та логістики. -Зменшіть кількість неявок без дзвінків до 70%, усунувши тривогу з процесу -Зменште кількість прогулів д...
Dropboard
dropboardhq.com
Створюйте вакансії та розміщуйте їх на своєму сайті. Кандидати отримують зручний досвід і можуть подати заявку без перенаправлення в інше місце. Dropboard був розроблений з великою ретельністю, щоб зробити ваш процес найму простішим і ефективнішим.
headcount365
headcount365.com
Headcount365 замінює процеси найму на основі електронних таблиць, усуваючи роботу та зустрічі, необхідні для підтримки точного плану чисельності персоналу. Керівники відділу підбору персоналу мають інструменти, які забезпечують вчасне наймання, тоді як відділ фінансів і кадрів може скоротити або пов...
The Swarm
theswarm.com
Swarm дозволяє компаніям використовувати власні колективні мережі для набору персоналу, продажів, збору коштів тощо. Не охолоніть, об’єднайте зв’язки своєї команди та зацікавлених сторін на The Swarm, налагодьте теплі стосунки та розвивайтеся ефективніше. Пам’ятайте, що до ваших наступних наймів і н...
Chattr
chattr.ai
Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом, яке робить погодинний найм робочої сили найпростішою частиною вашого дня.
Tacitbase
tacitbase.com
Революціонізуйте свій процес найму: розумніше, швидше, краще. У технологічній індустрії, що швидко розвивається, рекрутерів часто не помічають, незважаючи на те, що вони є найважливішою ланкою між компаніями та кандидатами. Від створення переконливих описів посад до пошуку та обміну кандидатами з кл...
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
Hireguide
hireguide.com
Hireguide — це платформа для аналізу інтерв’ю, розроблена для допомоги в процесі найму, надаючи транскрипцію, відео та навчальні інструменти. Він пропонує конструктор планів співбесід, який генерує структуровані плани співбесід на основі посади, на яку наймають, включаючи рекомендовані навички, запи...