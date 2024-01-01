Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інше програмне забезпечення для рекрутингу - Найпопулярніші застосунки - Антарктика Найпопулярніші Нещодавно додані

«Інше програмне забезпечення для найму» зазвичай відноситься до категорії інструментів і платформ, призначених для оптимізації різних аспектів процесу найму за межі традиційних систем відстеження кандидатів (ATS) і програмного забезпечення CRM для найму. Ці інструменти часто відповідають конкретним потребам або спеціальним функціям підбору персоналу, пропонуючи спеціалізовані функції, які доповнюють або розширюють можливості ширших пакетів програмного забезпечення для кадрів і рекрутингу.