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Інше програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю - Найпопулярніші застосунки - Антарктика
Цей розділ охоплює продукти, пов’язані зі зв’язками з громадськістю, які не вписуються в існуючі категорії програмного забезпечення на G2 Crowd. Зв’язки з громадськістю охоплюють різноманітний набір інструментів, у тому числі ті, що підтримують широкі PR-стратегії та медіа-стратегії, такі як програмне забезпечення для PR-розповсюдження та платформи керування контентом для оптимізації робочих процесів контенту. Однак часто існують недооцінені інструменти, призначені для допомоги репортерам і ЗМІ. Ці інструменти полегшують виконання різноманітних завдань, зокрема надання достовірних відповідей на запити репортерів, створення портфоліо медіа-звітів і моніторинг PR-діяльності. Вони ефективно усувають прогалини в інструментарії зв’язків з громадськістю. У будь-якій PR-стратегії інструменти зв'язків з громадськістю відіграють життєво важливу роль. Важливо почати з базових аспектів, таких як розуміння особистості покупця та створення привабливих прес-релізів, адаптованих до них. Ці основи складають основу надійної PR-стратегії.
Запит на новий застосунок
Press Kite
presskite.com
Створіть гарний прес-кіт і легко залучайте пресу за допомогою Press Kite.
Screeners.com
screeners.com
Screeners надає рецензентам те, про що вони просять: унікальне, безпечне та безпроблемне місце для попереднього перегляду попереднього вмісту. Screeners звільняє PR-команди робити те, що вони вміють найкраще – створювати галас і забезпечувати вбивче висвітлення. Замість того, щоб шукати втрачені пар...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted — це безкоштовна платформа, яка допомагає журналістам підключатися та співпрацювати з експертами з тематики (і PR-агентами, які їх представляють), коли вони працюють над матеріалом. У нашій приватній мережі журналісти можуть ставити запитання, переглядати кілька презентацій і вимикати розмови...
Rolli
rolliapp.com
Компанія Rolli випустила перший і єдиний Newsroom as a Service™, який надає журналістам передові інструменти для пошуку перевірених експертів і новин.
RepTrak
reptrak.com
RepTrak — це єдина програмна платформа, яка надає 360-градусний огляд динамічної репутації вашого бренду — унікальний для вашої компанії — оточуючи вашого CCO та лідерів комунікацій важливою інформацією. Він надає цілісну інформаційну панель «все в одному», яка дозволяє керівникам вимірювати, контро...
ClipSource
clipsource.com
Media Center від Clipsource — це єдина платформа поширення PR, яка спеціально розроблена для спрощення обміну новинами та контентом для медіа та індустрії розваг. Універсальне рішення допоможе вам забезпечити більше охоплення ваших телевізійних програм, фільмів і книг, полегшуючи розповсюдження бага...
Whitefriar
whitefriar.com
Відображайтеся в публікаціях першого рівня з однієї інформаційної панелі. Ви можете оптимізувати свої PR-зусиль за допомогою нашої інтегрованої платформи, щоб ваші історії без зусиль потрапляли до провідних ЗМІ.
Linkby
linkby.com
Покращуйте новини свого бренду та зв’яжіться з видавцями преміум-класу за допомогою наших ефективних рішень на основі CPC та CPM. Зробіть свій бренд відомим за допомогою прес-релізів із ціною за клік, надісланих найпреміальнішим світовим видавничим брендам.
PressKitHero
presskithero.com
PressKitHero збирає всю цю інформацію та створює для вас прес-пакет, де журналісти можуть знайти все, що їм потрібно, щоб написати про вас.
OnFrontiers
onfrontiers.com
Автоматизація для економіки знань | Доступ до спеціалістів з будь-якої теми протягом кількох годин. Поділіться своїм досвідом, щоб допомогти іншим на шляху вперед. Інвестуйте у свою експертну мережу.