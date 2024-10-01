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Інше офісне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Бермудські Острови
Категорія «Інше офісне програмне забезпечення» охоплює різноманітні інструменти та програми для підвищення продуктивності, які використовуються в професійному чи бізнес-середовищі, але не належать до традиційних категорій, таких як текстові процесори, електронні таблиці або програмне забезпечення для презентацій.
Запит на новий застосунок
PDF.ai
pdf.ai
Спілкуйтеся в чаті з будь-яким документом – від юридичних угод до фінансових звітів, PDF.ai оживляє ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію тощо.
Sider
sider.ai
Sider 4 пропонує груповий чат із декількома ботами ШІ, щоб зменшити кількість помилок, створених ШІ.
TransferNow
transfernow.net
TransferNow — це найпростіший спосіб надсилати або отримувати (великі) файли розміром до 100 ГБ за передачу.
Diffchecker
diffchecker.com
Diffchecker порівнює текст, щоб знайти різницю між двома текстовими файлами. Просто вставте файли та натисніть «Знайти різницю»!
Zoho Office Integrator
zoho.com
У вас є додаток. У нас є редактори. Шукаєте редактори документів, щоб створити свою наступну велику мрію? Спробуйте Zoho Office Integrator — простий і безпечний спосіб інтегрувати офісні редактори Zoho світового рівня у ваші веб-програми.
Parafrasear
parafrasear.org
Парафрази тексту в Інтернеті ідеально підходять для авторів контенту, яким потрібно швидко створити статтю без необхідності переписувати все з нуля. Рерайт текстів також корисний для блогерів, які хочуть переконатися, що вони не займаються плагіатом.
GPTGO
gptgo.ai
GPTGO — це платформа на базі штучного інтелекту, яка використовує можливості передових мовних моделей, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний текст, відповідний контексту. Він спрощує процес створення контенту та використовує потужність мовних моделей штучного інтелекту для різних прогр...
Cloudlayer
cloudlayer.io
Перетворення HTML у PDF. API генератора PDF-файлів і зображень, який дозволяє використовувати потужність HTML. Створюйте динамічні та насичені документи за допомогою знайомих інструментів і фреймворків.
RightFind
copyright.com
Доставка документів за допомогою RightFind. Доставляє окремі статті, де і коли вони вам потрібні, на будь-якому пристрої.
Snappii
snappii.com
Snappii — це хмарна платформа для швидкої розробки мобільних додатків, яка дозволяє нам проектувати, розробляти та розгортати багатофункціональні корпоративні та безпечні бізнес-додатки за тижні чи місяці, якщо найняти розробника для кодування вашого додатка з нуля. Ви заощадите тисячі доларів!
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — це рішення для пошуку слайдів і бібліотек із надбудовою PowerPoint. Отримуйте доступ до всіх своїх слайдів, зображень і відео, не виходячи з PowerPoint. TeamSlide перевіряє ваші презентації на контроль версій, сповіщаючи вас, коли є застарілі слайди. Легко підключіть TeamSlide до SharePo...
PassKit
passkit.com
PassKit дозволяє компаніям будь-якого розміру використовувати потенціал Apple і Google Wallet. Наше рішення складається з трьох стовпів: 1 - Портал PassKit: веб-додаток, який служить вашим командним центром. 2 – Розширення та інтеграція: від розсилки електронною поштою до підключень Zapier, ми вас о...
Binder.so
binder.so
Binder.so — це сучасна альтернатива Docsend, яка допомагає компаніям безпечно обмінюватися документами за допомогою відстеження та аналітики в реальному часі та першокласних функцій разом із безкоштовним планом назавжди. Контроль документів: безпечний обмін документами на основі посилань із настроюв...
VerifactAI
verifactai.app
Перевірте факти в один клік і підвищте точність свого вмісту. Створено для авторів контенту та маркетологів, які хочуть підвищити точність вмісту без довгих годин ручної перевірки фактів.
ScammerBlock
scammerblock.com
ScammerBlock — це інноваційне рішення на основі штучного інтелекту, призначене для захисту людей від спаму та телефонного шахрайства. Наш вдосконалений ШІ-шлюз інтелектуально перевіряє вхідні виклики, класифікує їх законність і вживає відповідних заходів для захисту користувачів. Основні характерист...
DocPro
docpro.com
Отримайте всі необхідні юридичні договори та бізнес-документи з необмеженою кількістю кредитів і покроковими інструкціями. DocPro заощаджує ваш час і гроші за допомогою понад 2500 шаблонів, які перевіряються юристами та легко налаштовуються відповідно до ваших потреб і захисту ваших інтересів. Завдя...
BuildPrompt
buildprompt.ai
BuildPrompt — це розумний і надійний файловий провідник, здатний переміщатися між файлами PDF і Word, розуміти їхній вміст і давати чіткі пояснення будь-якою мовою, яку розуміє користувач. Просто завантажте свій файл, незалежно від його складності, і BuildPrompt швидко проаналізує та інтерпретує док...
FragDasPDF
fragdaspdf.de
Просто задайте будь-які запитання щодо PDF. Від контрактів до фінансових звітів FragDasPDF оживляє документи. Ви можете задати питання, отримати резюме, знайти інформацію та багато іншого. Поговоріть зі своїм PDF. Від договорів до інструкцій. FragDasPDF робить це зрозумілим.
Feedefy
feedefy.com
Найрозумніший і найпростіший спосіб зібрати відгуки користувачів про ваш продукт. Запускається за 30 хвилин, дуже ефективний і надзвичайно красивий!
Officeluv
officeluv.com
OfficeLuv створює щасливіші та продуктивніші робочі місця, централізувавши офісні замовлення на одній платформі. Завдяки десяткам постачальників і тисячам продуктів OfficeLuv об’єднує всі ваші замовлення, щоб допомогти командам керівництва офісу замовляти матеріали та продукти, керувати постачальник...
DocsAutomator
docsautomator.co
Перетворюйте дані з ваших улюблених програм у PDF-файли та Google Документи — кодування не потрібне. DocsAutomator інтегрується з Airtable, Zapier, Glide, Noloco, ClickUp та багатьма іншими...
Redactable
redactable.com
Redactable — це хмарний інструмент редагування документів, який допомагає організаціям ефективно та безпечно видаляти конфіденційну інформацію з документів PDF та інших типів файлів. Це рішення на основі штучного інтелекту оптимізує процес редагування, пропонуючи значну економію часу та покращений з...
DocuHelp
docuhelp.ai
DocuHelp.ai — це програмний інструмент, призначений для допомоги підприємствам у швидкому створенні документів професійного рівня, включаючи звіти, пропозиції, рекламні пропозиції тощо, з акцентом на точність та ефективну співпрацю в реальному часі. особливості: * Швидке створення документів: створ...
Meeting Reminders
meeting-reminders.com
Meeting Reminders надсилає запит на відвідувачів ваших зустрічей, коли вони не присутні. Економте свій час, надсилаючи їм електронні листи щоразу, коли вони запізнюються. Просто встановіть додаток Google у свій календар Google, а нагадування про зустріч зроблять все інше.
Waitlist
getwaitlist.com
Waitlist — це інструмент для запуску списків очікування перед запуском із вбудованими рефералами. Дозвольте вашим користувачам залучати своїх друзів і стрибати вгору в списку очікування. Ми пропонуємо настроювані віджети без коду та API, налаштування електронної пошти, інтеграцію з іншими 5000 прогр...