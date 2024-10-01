Інше офісне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Бахрейн

TeamSlide

teamsli.de

TeamSlide — це рішення для пошуку слайдів і бібліотек із надбудовою PowerPoint. Отримуйте доступ до всіх своїх слайдів, зображень і відео, не виходячи з PowerPoint. TeamSlide перевіряє ваші презентації на контроль версій, сповіщаючи вас, коли є застарілі слайди. Легко підключіть TeamSlide до SharePo...