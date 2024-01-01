Магазин вебзастосунків
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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інше маркетингове програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки
Основними рушійними факторами задоволення користувачів продуктами Other Marketing є «Чи був продукт хорошим партнером у веденні бізнесу?», «Легкість адміністрування», «Простота використання» та «Якість підтримки». Ці фактори визначаються за допомогою алгоритму, який визначає пріоритетність атрибутів, які, швидше за все, прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії.
Запит на новий застосунок
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.
Short.io
short.io
Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.
GummySearch
gummysearch.com
Дослідження аудиторії Reddit у вас під рукою. Швидко виявляйте проблемні точки своїх клієнтів, які рішення їм потрібні та за що вони готові заплатити.
Revue
getrevue.co
Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.
Radio.co
radio.co
Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...
WANotifier
wanotifier.com
Ваші клієнти в WhatsApp. Зв’яжіться з ними за допомогою масових повідомлень WhatsApp за допомогою офіційних API WhatsApp із додатковою націнкою 0% на офіційні збори за API!
BrandBucket
brandbucket.com
Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.
Chainfuel
chainfuel.com
За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показуйте засоби масової інформації та наші функції монетизації безпосередньо на сторінці, не пересилаючи відвідувачів на іншу сторінку. Економічна платформа Creator у США. ЗМІ та монетизація.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — це програма для скорочення URL-адрес, призначена для захисту користувачів від втрати трафіку, пошкодження зовнішніх посилань і втраченого прибутку.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat — це рішення автоматизації маркетингу Whatsapp для електронної комерції, створене на основі офіційного API WhatsApp. Платформа також надає CRM і платформу обслуговування клієнтів у WhatsApp для кращого управління продажами та підтримкою клієнтів через Whatsapp. Основні функції BusinessC...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect Browser – створюйте необмежену кількість облікових записів із різними профілями на пристрої 01 замість використання кількох реальних пристроїв або віртуальних машин
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
Інструмент перевірки електронної пошти базується на протоколі SMTP, що забезпечує найвищу точність і додаткову корисну інформацію для перевірки/перевірки будь-яких адрес електронної пошти. Введіть адресу електронної пошти та натисніть «Підтвердити», щоб дізнатися, як саме працює інструмент перевірки...
Eredom
eredom.com
Ласкаво просимо в Ередом! Досліджуйте незареєстровані комерційні доменні імена! Шукайте доступні та фірмові доменні імена .com!
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — це маркетингова платформа для стійких брендів, яка використовує потужність моделей ШІ, навчених на Sustainability Marketing Framework. На даний момент платформа обслуговує три (3) категорії: стійка мода, особиста гігієна та їжа, і забезпечує (а) діагностику (активів) для маркетингової ефекти...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...
Echo AI
echoai.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — це інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту, який спрощує процес створення високоякісного партнерського контенту. Лише кількома клацаннями миші ви можете створювати захоплюючі огляди продуктів, захоплюючі огляди та інформативні публікації в блогах, які бездоганно інтег...
GettHit.com
getthit.com
Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою виняткового цільового генератора трафіку Getthit. Налаштовуйте свої кампанії відповідно до ваших конкретних вимог і з легкістю залучайте тисячі відвідувачів. Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту, налаштувавши свої кампанії лише за кілька простих крокі...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — це новаторська платформа, розроблена для революції в розробці, затвердженні та запуску цифрових маркетингових кампаній. За своєю суттю Approved Social — це механізм спільного зворотного зв’язку та схвалення, який дає змогу маркетинговим командам, агентствам і брендам оптимізувати с...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — це потужна платформа інтернет-радіо, яка може похвалитися інтелектуальною системою автоматизації, керуванням ді-джеями та плавним переходом між потоковою трансляцією аудіо в прямому ефірі та запланованим вмістом, що допомагає вам залишатися в ефірі незалежно від того, чи виступає ви од...
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.
Viloud
viloud.tv
Viloud — це найпростіша онлайн-відеоплатформа для створення, потокової трансляції та монетизації власних телеканалів у прямому ефірі, лінійних і на замовлення. Його технологія дозволяє користувачам транслювати канали через вбудований або сторонній програвач для вашого веб-сайту, мобільний додаток аб...
Shared Domains
shared.domains
Зворотні посилання на домашню сторінку. Отримайте цінне зворотне посилання на домашню сторінку від 50 доларів США на рік. Ми шукали найкращий спосіб отримати найцінніші зворотні посилання за низькою ціною для рейтингу наших сайтів. Іншими словами, за 150 доларів ви отримуєте зворотне посилання з дом...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave допомагає компаніям збільшити залученість і конверсії, надаючи гіперперсоналізовані зображення, GIF-файли та інтерактивні відео на веб-сторінках на всьому шляху клієнта. Понад 1500 відділів продажів і маркетингу довіряють нам свою електронну пошту, WhatsApp і персоналізацію цільової сторінк...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow забезпечує безперебійну та персоналізовану подорож клієнта через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений ф...
Shoutcast
shoutcast.com
Легко транслюйте та монетизуйте свої радіостанції Почніть отримувати дохід в один клік
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
eKyte
ekyte.com
eKyte допомагає командам цифрового маркетингу планувати та проводити онлайн-кампанії, аналізувати та оптимізувати результати. Решту зробить штучний інтелект.
Link Looper
linklooper.com
Керування посиланнями стало простим. Link Looper допомагає керувати маркетинговими посиланнями та відстежувати їх ефективність. Ідеально підходить для всієї команди маркетингу, від менеджерів із соціальних медіа до спеціалістів із реклами.
Intract
intract.io
Intract — це пакет Web3 Analytics для розвитку проектів і спільнот Web3. Intract надає хмарне програмне забезпечення для маркетингу Web3, яке дозволяє проектам і спільнотам залучати учасників за допомогою маркетингової інформації, що підтримується даними. Наша платформа включає доступ до спільноти, ...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink — сервіс розробки мікросайтів для Instagram. Це дозволить вам додати всі способи спілкування з вами на одній сторінці. Це посилання ви можете додати до своєї біографії в Instagram. Тепер ваша аудиторія зможе швидко зв'язуватися з вами в месенджерах, соціальних мережах, а також отримувати до...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee – це програма для живого чату та обміну миттєвими повідомленнями, націлена на: - онлайн-спільноти - віртуальні події - постачальників послуг психіатричної підтримки - командне спілкування - торгівлю в прямому ефірі - церковні служби - освітні вебінари - потокове відео в прямому ефірі, що доз...
Purlem
purlem.com
Зміцніть стосунки зі своїми клієнтами, створивши унікальну веб-сторінку для кожної особи у вашому списку, що дозволить вам взаємодіяти з ними на персоналізованому рівні 1:1. Ми є простим, економічно ефективним містком у чудовий новий світ персоналізованого маркетингу.
CoolTool
cooltool.com
CoolTool — це запатентована платформа аналітичних даних, яка включає механізм опитування підприємства, неявне тестування та технологію веб-камери на базі ШІ для відстеження очей і вимірювання емоцій.
E-goi
e-goi.com
E-goi — це інструмент автоматизації багатоканального маркетингу, який налічує понад 700 000 користувачів у всьому світі, що дозволяє будь-якій компанії (від мікроблогера до гігантської транснаціональної компанії) керувати всім циклом продажів, від захоплення потенційних клієнтів до конверсії та лоял...
QApop
qapop.com
QApop допоможе вам використовувати Quora як маркетинговий канал. За допомогою свого маркетингового інструменту ви можете: - Відкривати найкращі запитання про Quora - Штучний інтелект допоможе вам відповідати на запитання за лічені хвилини - Відстежувати запитання без відповідей за допомогою сотень п...
Multiview
multiview.com
VisitorView — це програмне забезпечення для веб-аналітики, яке зіставляє IP-адреси компаній, які відвідують ваш веб-сайт, із нашою базою даних, щоб повідомити вам назви цих компаній тощо.
Beams
beams.fm
Beams: збирайте справжні відгуки за допомогою голосу
redirection.io
redirection.io
redirection.io — провідний інструмент для перенаправлення та оптимізації SEO. Після встановлення на веб-сайті redirection.io дозволяє своїм менеджерам з маркетингу або SEO аналізувати проблеми трафіку та налаштовувати правила перенаправлення для виправлення помилок HTTP. Він також може допомогти вип...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — це інструмент прямої поштової розсилки для агентів з нерухомості. Створюйте, націлюйте та миттєво надсилайте листівки, не відходячи від робочого столу. Безкоштовний список адрес.
Promoly
promo.ly
Promoly надсилає музику безпосередньо до вхідних повідомлень одержувачів. Відстежуйте, коли вони відкриваються, грають, завантажують і залишають відгуки про рекламні кампанії. Потім дивіться результати в реальному часі.
LeadrPro
leadrpro.com
Отримайте гроші за оцінку найновішого програмного забезпечення для вашого бізнесу. Приєднайтеся як Продавець і зв’яжіться з понад 50 тисячами потенційних клієнтів. Або як Покупець і отримайте гроші за оцінку програмного забезпечення.
Ermes
ermes.ai
ERMES — це інтегрована платформа даних + медіа. Його мета — використовувати дані та ШІ, щоб зробити рекламу простою, точною та прибутковою для всіх компаній, великих і малих. Платформа ERMES включає: - Понад 295 мільйонів детермінованих профілів споживачів (240 млн. США/55 млн. Франція) із понад 380...
Dizply
dizply.com
Dizply — це програма, яка спрощує процес керування та створення форматів реклами для рекламних агентств, медіа-компаній і фрілансерів. Це дозволяє користувачам створювати кампанії, які містять усі формати, необхідні для проведення онлайн-кампанії – банери HTML5, статичні банери (jpg, png, gif тощо),...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — це інструмент автоматизації маркетингу SaaS, який допомагає маркетинговим агентствам / цифровим маркетологам отримувати миттєвий доступ до рекламних облікових записів і сторінок своїх клієнтів у Facebook, Google, TikTok, LinkedIn тощо за допомогою посилання, яким можна поділитися, за 2...
Wriber
wriber.com
Wriber — це програмне забезпечення для створення контенту, яке дозволяє користувачам створювати змістовний контент за допомогою штучного інтелекту.
WebFeedback
webfeedback.io
WebFeedback — це інтуїтивно зрозумілий, візуальний і простий у використанні (і налаштування — лише в 4 кроки) інструмент для виявлення потреб відвідувачів веб-сайту, запиту зворотного зв’язку, щоб справді зрозуміти потреби ваших відвідувачів, а також надати правильне керівництво та підтримку на всіх...
Linkz.ai
linkz.ai
Автоматичний попередній перегляд розширених посилань під час наведення курсора, який утримує відвідувачів на вашому веб-сайті. Встановіть Linkz.ai за 2 хвилини на своєму веб-сайті чи в блозі й миттєво отримуйте автоматичний попередній перегляд посилань під час наведення курсора. Попередні перегляди ...