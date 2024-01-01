Магазин вебзастосунків
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Інше маркетингове програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Бахрейн
Основними рушійними факторами задоволення користувачів продуктами Other Marketing є «Чи був продукт хорошим партнером у веденні бізнесу?», «Легкість адміністрування», «Простота використання» та «Якість підтримки». Ці фактори визначаються за допомогою алгоритму, який визначає пріоритетність атрибутів, які, швидше за все, прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії.
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Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які веду...
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
Short.io
short.io
Short.io — це спеціальна програма для скорочення URL-адрес домену. Створюйте, налаштовуйте та діліться короткими фірмовими посиланнями. Використовуйте деякі розширені функції, наприклад націлювання на країну/регіон/мобільні пристрої; налаштувати UTM-мітки, термін дії/маскування посилань; застосовува...
GummySearch
gummysearch.com
Дослідження аудиторії Reddit. Виявляйте проблеми, які варто вирішити, швидко перевіряйте їх і знаходьте своїх перших клієнтів в онлайн-спільнотах.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG...
Viral Loops
viral-loops.com
Збільште свою аудиторію за допомогою реферальної програми, яка дозволить клієнтам і передплатникам залучати друзів і винагороджувати їх автоматично, без коду. НА ОСНОВІ ШАБЛОНІВ Ми підготували для вас шаблони кампаній, створені за мотивами таких великих компаній, як Dropbox, Airbnb і Mailchimp. Прос...
QApop
qapop.com
QApop допоможе вам використовувати Quora як маркетинговий канал. За допомогою свого маркетингового інструменту ви можете: - Відкривати найкращі запитання про Quora - Штучний інтелект допоможе вам відповідати на запитання за лічені хвилини - Відстежувати запитання без відповідей із сотнями переглядів...
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
Radio.co
radio.co
З легкістю створюйте, керуйте та розширюйте свою інтернет-радіостанцію – усе з вашого браузера. Так, створити радіостанцію може бути непросто. Але Radio.co створив найінтуїтивнішу та найпотужнішу доступну платформу для трансляції радіо. Тож вам більше не потрібно хвилюватися. Коли-небудь. Оскільки м...
Revue
getrevue.co
Revue – це інструмент контент-маркетингу, який допомагає користувачам тримати підписників в курсі найцікавіших статей і різного вмісту електронною поштою
Chainfuel
chainfuel.com
Завдяки потужному телеграм-боту та веб-додатку Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.
WANotifier
wanotifier.com
WANotifier — це універсальний маркетинговий інструмент WhatsApp, який дозволяє використовувати WhatsApp Cloud API, щоб охоплювати своїх клієнтів у WhatsApp за допомогою: 1. Масових маркетингових широкомовних повідомлень і 2. Повідомлень про транзакції. Просто налаштуйте свій номер телефону за допомо...
Intellifluence
intellifluence.com
Високі витрати та надмірний акцент на підтримці знаменитостей не дозволили компаніям, що розвиваються, відчути переваги маркетингу впливових осіб. Intellifluence дозволяє вам безпосередньо спілкуватися з впливовими особами та керувати взаємодією в одному місці, навіть не надсилаючи електронний лист....
Eredom
eredom.com
Ласкаво просимо в Ередом! Досліджуйте незареєстровані комерційні доменні імена! Шукайте доступні та фірмові доменні імена .com!
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показуйте засоби масової інформації та наші функції монетизації безпосередньо на сторінці, не пересилаючи відвідувачів на іншу сторінку. Економічна платформа Creator у США. Медіа та монетизація.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect Browser – створюйте необмежену кількість облікових записів із різними профілями на пристрої 01 замість використання кількох реальних пристроїв або віртуальних машин
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — це програма для скорочення URL-адрес, призначена для захисту користувачів від втрати трафіку, пошкодження зовнішніх посилань і втраченого прибутку.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat — це рішення автоматизації маркетингу Whatsapp для електронної комерції, створене на основі офіційного API WhatsApp. Платформа також надає CRM і платформу обслуговування клієнтів у WhatsApp для кращого управління продажами та підтримкою клієнтів через Whatsapp. Основні функції BusinessC...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave допомагає компаніям збільшити залученість і конверсії, надаючи гіперперсоналізовані зображення, GIF-файли та інтерактивні відео на веб-сторінках на шляху клієнта. Понад 1500 відділів продажів і маркетингу довіряють нам свою електронну пошту, WhatsApp і персоналізацію цільової сторінки.
Echo AI
echoai.com
Pathlight — це провідна платформа Conversation Intelligence на базі GenAI, яка допомагає підприємствам виявляти приховані відомості, можливості та ризики глибоко в розмовах із клієнтами. Pathlight є першою компанією, яка повністю використовує можливості великих мовних моделей (LLM), щоб переглядати ...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це універсальний інструмент на основі ШІ, який дозволяє отримувати детальну інформацію про бренди. Маркетингові фрілансери, агентства та підприємці можуть використовувати Branalyzer, щоб отримати детальну інформацію про те, що відбувається в Інтернеті. Скільки ваші конкуренти витрачають...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — це маркетингова платформа для стійких брендів, яка використовує потужність моделей ШІ, навчених на Sustainability Marketing Framework. На даний момент платформа обслуговує три (3) категорії: стійка мода, особиста гігієна та їжа, і забезпечує (а) діагностику (активів) для маркетингової ефекти...
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
Інструмент перевірки електронної пошти базується на протоколі SMTP, що забезпечує найвищу точність і додаткову корисну інформацію для перевірки/перевірки будь-яких адрес електронної пошти. Введіть адресу електронної пошти та натисніть «Підтвердити», щоб дізнатися, як саме працює інструмент перевірки...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP — це недорогий API SERP, який надає чисті й точні дані Google SERP для програм і служб SEO. VALUE SERP — це недорогий API SERP, який надає чисті й точні дані Google SERP для програм і служб SEO.
Shoutcast
shoutcast.com
Shoutcast пропонує найвищий набір передових інструментів і послуг для першокласного мовлення
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — це інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту, який спрощує процес створення високоякісного партнерського контенту. Лише кількома клацаннями миші ви можете створювати захоплюючі огляди продукту, захоплюючі огляди та інформативні публікації в блогах, які бездоганно інтегр...
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP – це простий у використанні високомасштабний API SERP для Google. Без обмежень пропускної здатності Scale SERP дозволяє легко запитувати результати SERP у масштабі. Приєднуйтесь до сотень клієнтів, які використовують Scale SERP, щоб отримувати узгоджені дані Google SERP без накладних витр...
Viloud
viloud.tv
Viloud — це найпростіша онлайн-відеоплатформа для створення, потокової трансляції та монетизації власних телеканалів у прямому ефірі, лінійних і на замовлення. Його технологія дозволяє користувачам транслювати канали через вбудований або сторонній програвач для вашого веб-сайту, мобільний додаток аб...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink — сервіс розробки мікросайтів для Instagram. Це дозволить вам додати всі способи спілкування з вами на одній сторінці. Це посилання ви можете додати до своєї біографії в Instagram. Тепер ваша аудиторія зможе швидко зв'язуватися з вами в месенджерах, соціальних мережах, а також отримувати до...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind є одним із провідних постачальників повністю настроюваних і безкоштовних віджетів, які можна інтегрувати на будь-який веб-сайт за лічені хвилини! Деякі з найпопулярніших віджетів включають: RSS Віджет Facebook Віджет Twitter Віджет YouTube Віджет Календаря Google і список можна продовжувати...
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.
Shared Domains
shared.domains
Зворотні посилання на домашню сторінку Отримайте цінне зворотне посилання на домашню сторінку від 50 доларів США на рік. Ми шукали найкращий спосіб отримати найцінніші зворотні посилання за низькою ціною для рейтингу наших сайтів. Іншими словами, за 150 доларів ви отримуєте зворотне посилання з доме...
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
Link Looper
linklooper.com
Керування посиланнями стало простим. Link Looper допомагає керувати маркетинговими посиланнями та відстежувати їх ефективність. Ідеально підходить для всієї команди маркетингу, від менеджерів із соціальних медіа до спеціалістів із реклами.
GettHit.com
getthit.com
Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою виняткового цільового генератора трафіку Getthit. Налаштовуйте свої кампанії відповідно до ваших конкретних вимог і з легкістю залучайте тисячі відвідувачів. Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту, налаштувавши свої кампанії лише за кілька простих крокі...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — це потужна інтернет-радіоплатформа, яка може похвалитися інтелектуальною системою автоматизації, керуванням ді-джеями та плавним переходом між потоковим аудіо в прямому ефірі та запланованим вмістом, що допомагає вам залишатися в ефірі незалежно від того, чи виступає ви одиночний викон...
Wriber
wriber.com
Wriber — це програмне забезпечення для створення контенту, яке дозволяє користувачам створювати змістовний контент за допомогою штучного інтелекту.
GetCurious
getcurious.io
GetCurious дає змогу компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб-сайт/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здій...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — це новаторська платформа, створена для революції в розробці, затвердженні та запуску цифрових маркетингових кампаній. За своєю суттю Approved Social — це механізм спільного відгуку та схвалення, який дає змогу маркетинговим командам, агентствам і брендам оптимізувати свої творчі пр...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений фо...
Intract
intract.io
Intract — це пакет Web3 Analytics для розвитку проектів і спільнот Web3. Intract надає хмарне програмне забезпечення для маркетингу Web3, яке дає змогу проектам і спільнотам залучати учасників за допомогою маркетингової інформації на основі даних. Наша платформа включає доступ до спільноти, послуги ...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone — це особистий помічник на вимогу для виконання ваших щоденних завдань. що допомагає зайнятим людям і сім’ям звільнити час і впоратися зі своїми щоденними завданнями. Завдяки індивідуальному підходу та доступу до мережі місцевих професіоналів Clevertone надає індивідуальні рішення для зад...
LinkSpree
linkspree.io
Візуальна платформа керування посиланнями для оптимізації веб-навігації. LinkSpree використовує візуальні інформаційні панелі для організації, доступу та спільного використання всіх ваших посилань з однієї платформи. За допомогою приватних, спільних і загальнодоступних інформаційних панелей тепер ле...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool — це запатентована платформа аналітичних даних, яка включає механізм опитування підприємства, неявне тестування та технологію веб-камери на основі ШІ для відстеження очей і вимірювання емоцій.
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin — це простий програмний інструмент, який допомагає вам легко (і навіть автоматично!) зв’язуватися зі своїми клієнтами та надіслати запит на перегляд онлайн, надіславши простий запит на перегляд електронною поштою або SMS. Review Robin проводить кожного кроку вашого клієнта, спрощуючи та...
Geniuslink
geniuslink.com
Geniuslink — найрозумніший у світі засіб скорочення URL-адрес. Створюйте посилання, які динамічно спрямовують користувачів до різних пунктів призначення залежно від їхніх пристроїв, операційних систем, країн і навіть дати кліку.
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Fix Your Funnel розширює базові функції Infusionsoft від Keap, включаючи текстові повідомлення та дзвінки. Функції включають: * Двостороннє надсилання текстових повідомлень * Автоматизовані текстові розмови для захоплення потенційних клієнтів * Повідомлення в Campaign Builder * Відстежувані посиланн...
eKyte
ekyte.com
eKyte — новаторське рішення для управління цифровим маркетингом. Для відділів бізнес-маркетингу або цифрових агентств. Початківець або досвідчений. З eKyte ваша команда вибирає стратегію та планує кампанії для своїх каналів цифрового маркетингу. Перетворює план на завдання одним клацанням миші. Конт...
Beams
beams.fm
Ніхто не любить витрачати час і заповнювати нудні форми! Створюйте аудіоопитування, у яких люди відповідають із записами голосу. ШІ Beams збирає мільйони відповідей і перетворює їх на унікальні ідеї. Відвідайте beams.fm для отримання додаткової інформації.
LeadrPro
leadrpro.com
Отримайте гроші за оцінку найновішого програмного забезпечення для вашого бізнесу. Приєднайтеся як Продавець і зв’яжіться з понад 50 тисячами потенційних клієнтів. Або як Покупець і отримайте гроші за оцінку програмного забезпечення.
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee – це програма для живого чату та обміну миттєвими повідомленнями, націлена на: - онлайн-спільноти - віртуальні події - постачальників послуг психіатричної підтримки - командне спілкування - живу торгівлю - церковні служби - освітні вебінари - пряме відеопотокове, що дозволяє користувачам вза...
AgencyApps
agencyapps.com
Наш інструмент для створення соціальних дописів зі штучним інтелектом дозволяє легко створювати високоякісні, цікаві дописи в соціальних мережах для Facebook, Instagram, LinkedIn і Twitter. Просто введіть свій домен, фразу про свій вміст, свою професію та опис зображення, і наше програмне забезпечен...
Purlem
purlem.com
Зміцніть стосунки зі своїми клієнтами, створивши унікальну веб-сторінку для кожної особи у вашому списку, що дозволить вам взаємодіяти з ними на персоналізованому рівні 1:1. Ми є простим, економічно ефективним містком у чудовий новий світ персоналізованого маркетингу.